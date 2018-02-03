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Новости

Оккупированный Донбасс находится на грани экологической катастрофы

Штаб АТО
03 февраля 2018

Угрозу экологии региона представляют шламонакопители коксохимических производств. Это промышленные объекты требуют незамедлительного ремонта.

Игнорирование боевиками ОРДО заявок на проведение ремонтных работ на объектах инфраструктуры в перспективе может привести к аварийным ситуациям с непредсказуемыми последствиями. Об этом говорится в заявлении украинской стороны СЦКК, которую обнародовали в пресс-центре штаба АТО 3 февраля.

«В срочном реагирования требует ситуация, сложившаяся на объектах шламонакопителя 3-й очереди промышленных отходов коксохимического производства ООО НПО «Инкор и Ко» в н.п.Новгородское», – заявили в СЦКК.

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Опубліковано Прес-центр штабу АТО 3 лютого 2018 р.

По данным СЦКК, большое количество осадков и сезонные колебания температуры требуют немедленного проведения работ по обслуживанию и текущему ремонту объектов шламонакопителя, среди которых – восстановление всасывающего устройства трубопровода возврата осветленной воды из шламонакопителя 3-й очереди к предприятию для перелива химическиопасных веществ через дамбу, обследование дамбы и шламопроводов; отбор проб жидкости и твердых отложений и отсыпка глиной дамбы шламонакопителя.

«Украинская сторона СЦКК и представители аварийно-спасательной службы производства скоординировали порядок действий по проведению обслуживания и ремонта указанных объектов. Однако проведение работ невозможно — до сих пор гарантии безопасности со стороны ОРДО отсутствуют», – заявили в СЦКК.

«Подобные действия главарей ОРДО могут привести к экологической катастрофе на Донбассе, последствия которой ощутят на себе все жители по обе стороны стороны линии разграничения», – подчеркивается в заявлении.

Штаб АТО

Tags: донбасс, оккупация, Россия, СЦКК, Украина, экология

© Гуляй Поле

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