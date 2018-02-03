Курды воюют с турецкими войсками российским оружием

Несмотря на постоянные обвинения Москвы в адрес Вашингтона о снабжении курдов американским оружием, обнародованные факты свидетельствуют об обратном.

Появилось видеозапись на которой курдская женщина-повстанец из (YPG) атакует турецкий танк из российского противотанкового ракетного комплекса. Видео опубликовало издание «Al-Masdar News».

В тоже время со стороны Кремля постоянно звучат обвинения в адрес Вашингтона о снабжении курдских повстанцев оружием. Российская газета «Известия» утверждает, без ссылки на официальные источники, что США намерены и дальше продолжать поддерживать курдских повстанцев.

«Большой ценой YPG продолжают избавлять мир от ИГ, боевики которого использовали такие места, как Ракка, Табка и Манбидж, чтобы планировать, финансировать, вербовать (террористов), направлять, вдохновлять и проводить атаки по всему миру», – цитирует газета «Известия» не названый источник в Центральном командовании вооруженных сил США.

Так же «Известия» добавляют, что представители военного ведомства США добавили, что они «обязаны и настроены поддерживать СДС в борьбе для обеспечения окончательного поражения ИГ в Сирии и Ираке».

В тоже время судя по получаемой из зоны боевых действий информации курдские повстанцы воюющие одновременно против правительственных войск Башара Асада и турецких группировок снабжаются российским оружием. С целью помочь турецким группировкам вооруженные силы Турции проводят в настоящее время боевые операции в районе сирийского Африна находящегося под контролем курдских повстанцев.

«Гуляй Поле»