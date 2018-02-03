У Путина поддержка ниже, чем показывают публичные соцопросы

В тоже время официальные опросы дают другую картину поддержки Путина россиянами и оценки его деятельности.

Руководство Ставропольского края РФ дважды проводило конфиденциальное социальный опрос населения (последний раз – первая половина декабря) в контексте предстоящих президентских выборов, по результатам которых явка населения составит около 26%, а поддержка Путина на уровне 10-15%. Такой опрос проводился отдельной группой местных политтехнологов не носил официального заказного характера.

В то же время в управление по вопросам внутренней политики администрации президента РФ были направлены завышенные данные – в расчете, что до дня выборов местной власти удастся обеспечить их через подконтрольные медиа и административный ресурс.

Администрация ставит для регионов задачу обеспечить явку избирателей на уровне не менее 50% и поддержку Путина – не менее 70%. Но даже таких мер как назначение президентских выборов на «День воссоединения Крыма с Россией» (18 марта) недостаточно – на территории края недостаточно централизованно собранных средств на фальсификацию выборов и админресурса, который способен ее обеспечить. Последнее связано с тем, что выполняющие фальсификации предыдущих выборов контингент с тех пор серьезно пострадал от местных репрессивных органов и потерял интерес к такой деятельности. Не исключено, что подобная ситуация имеет место и в других менее зависимых от центра регионах.

В тоже время согласно официальному опросу фонда «Общественное мнение» (ФОМ) картина поддержки нынешнего главы государства выглядит иначе.

Неделю назад ФОМ в рамках еженедельных опросов россиян задали вопрос о том, за кого бы они проголосовали на президентских выборах «в ближайшее воскресенье», доверяют ли они главе государства и как изменилось их отношение к нему за последний месяц, а также респондентов попросили оценить работу президента. На основании этих показателей строятся четыре группы по отношению к В. Путину: «позитив», «смесь позитива и негатива», «негатив» и «безразличие».

Один из первых вопросов – вопрос доверия Владимиру Путину населением России. Видно, что около 80 процентов населения в целом доверяют Путину, по данным ФОМ.

Говоря о доверии Путину со стороны граждан России необходимо рассмотреть некоторые детали, такие как распределение по возрасту, полу и образованию. Так по данным ФОМ Путина больше поддерживают женщины, в целом получается 90%; пенсионеры – 94%; и 87% людей со средним образованием, в тоже время поддержка среди людей с высшим образование немного ниже – 84%.

Аналогичная картина по данным ФОМ в распределении поддержки Путина в зависимости от доходов населения. Как правило пик поддержки в 89% приходится на средний уровень дохода. Наибольшую поддержку Путину, по данным ФОМ оказывают жители российского села, но и поддержка в федеральном центре Москва не намного уступает.

Общее распределение населения, по критерию поддержки Путина, по данным ФОМ.

Негативное отношение к Путину, по данным ФОМ.

О выборах в России:

Динамика поддержки нынешнего президента по данным ФОМ.

Данные по последнему опросу о доверии Путину:

Результаты опроса о доверии Путину, в динамике:

ФОМ пердставил результаты и о том, как меняется общественное доверие к Путину.

Есть и оценка деятельности нынешнего президента.

Данные по последнему опросу о доверии Путину:

Пояснение к представленным данным о выборах:

В чем же причина такого расхождения между данными ФОМ и приведенными результатами реальных опросов в Ставропольском крае. Публицист Олег Шро на своей странице в Facebook высказал предположение о том как формируются официальные опросы и почему они не являются релевантными.

«О, я кажется понял секрет «путинских опросов». Ну где представляют результаты за 70% (а местами и свыше 90%)», – пишет Олег Шро.

О, я кажется понял секрет «путинских опросов». Ну где представляют результаты за 70% (а местами и свыше 90%).Ларчик пр… Опубліковано Oleg Ivanovich Shro 3 лютого 2018 р.

Во-первых Олег Шро отмечает, что социально активного населения в целом по России где-то около трети. Причем это социально активное население делится примерно на три равные группы.

а) Первая группа – поддержка линии «партии и правительства», эти топят за Путина, за «Единую Россию» и т. д.

б) Вторая группа – это те кто категорически против нынешних российских властей. Основная беда этой группы – они не могут выработать единой позиции, отсюда и отсутствие поддержки одного сильного кандидата. В целом это неудивительно ибо в этой группе все от откровенных неонацистов до либерально настроенной общественности.

в) Третья группа – колеблющиеся, они то примыкают к первой, то ко второй группе, у них нет единого мнения, в большей степени ситуативные реакции.

Но при этом существует, как отмечает Олег Шро вторым пунктом – 2/3 социального пассива. Но если учесть тот факт, что большинство населения России – это сотрудники госкорпораций, работники региональных государственных учреждений, а так же муниципальных организаций (школы и больницы), добавим к этому чиновников и органы местного самоуправления (в основном технический персонал) – вот тот резерв власти, задействованный в административных ресурсах. Путинские крепостные другими словами.

«Так вот если проводить опрос среди того самого большинства – то картинка и дает результаты. А проводить опросы там очень просто – прислал анкеты и работникам раздали, они заполнили», – подчеркивает Олег Шро.

Амир О’Лик, специально для «Гуляй Поля»