Городской танк: от концепции до воплощения и применения в боевой обстановке

ВСУ готовятся «выкуривать» оккупантов с Донбасса. За время войны на Донбассе серьезно изменились и подходы к вооружению механизированных и мотопехотных войск

В этой связи стоит отметить одну важную тенденцию, которая наметилась в украинской военной науке, и которая понемногу начинает реализоваться. Речь идет о создании специализированных мотопехотных частей для ведения боевых действий в урбанизированной местности, пишет Михаил Жирохов на страницах «Деловой Столицы».

Ведь не секрет, что войны будущего будут происходить не в чистом поле, а примерно в таких густонаселенных местностях как Донбасс. В таких условиях «классическая» пехота должна заниматься то, что у нее получается лучше всего – блокировать населенные пункты, а вот штурмовать их должны уже специально «заточенные» под это мотопехотные части (условно говоря «городского боя»).

Таким образом существует серьезная необходимость узкоспециализированной подготовки таких частей – тут прежде всего отработка штурма зданий, бой на короткой дистанции в составе штурмовых групп. А тут нужно специальное вооружение, как индивидуальное, так и специальной бронетанковой техники, которая будет фактически бесполезной при наступлении на открытой местности или проведении рейдов.

И тут у нас за последние годы явно прослеживаются реальные шаги в этом направлении. Стоит только сложить некоторые отдельные моменты в один большой пазл.

Итак, для городского боя важным элементом является наличие у штурмовых групп, во-первых, компактного стрелкового оружия, во-вторых, термобарических гранат и гранатометов. И что мы видим – в 2017 г. на вооружение ВСУ принимается образно говоря «короткая»» версия АК-74 по системе «булпап» – «Малюк».

Очень активно ведутся работы и по другим проектам – реактивному огнемету РПВ-16 и реактивному гранатомету РК-4 «Ингул» с термобарическим боеприпасом. Напомним, что для традиционной войны окопов, которую мы наблюдаем последние годы на Донбассе, они совершенно не нужны. А сюда же стоит добавить и термобарические ручные гранаты РГО-27С и РГО-27С2.

Вполне естественно, что в ходе уличных боев использование дальнобойной артиллерии будет фактически невозможно. И по опыту боев Второй мировой войны лучший «друг» штурмового отряда – легкий миномет. Украинская армия не только активно закупает американские и европейские 60-мм минометы, но и проводит конкурс по принятию на вооружение такого миномета отечественного производства. На последней выставке «Вооружение и безопасность-2017» их было представлено как минимум два от разных производителей.

Смотрим дальше. Все западные военные специалисты в один голос говорят, что необходимые элемент для успешного ведения боя в городе – боевые роботизированные платформы. И тут, как ни странно, наши производители выстроились чуть ли не в очередь, предлагая свои разработки. Все они разного качества, однако они есть и мало того – постоянно модернизируются под запросы военных. Причем это не только чисто ударные варианты, но и, например, транспортные для эвакуации раненных.

Для городских боев нужна и специальная бронетехника – по понятным причинам танки не подходят, поэтому нужна специализированная БМП. Причем она должна быть гусеничной, а не колесной, которая имеет явно недостаточную выживаемость в уличном бою. Страны, которые столкнулись с аналогичными проблемами, пошли по пути создания тяжелой БМП на базе танка. Тут и Израиль с его «Наммером», Россия с еще крайне сырой Т-15. Кстати, Харьковские танкостроители в инициативном порядке тоже занимались подобными работами в 1990-е и «нулевые» – достаточно вспомнить один из проектов ТБМП-64.

До недавнего времени разговоров о подобной машине для национальной армии не было. Пока не так давно Государственное предприятие «Харьковское конструкторское бюро им. Морозова» (ХКБМ) не «засветило» первое официальное изображение новой боевой машины пехоты БМП-У.

Проект концептуально напоминает зарубежные тяжелые БМП для городского боя, а шестикатковая ходовая уж очень подозрительно напоминает Т-64. Тут присутствует и боевой модуль с 30-мм пушкой, 30-мм гранатомет, 7,62-мм пулемет и, наконец, противотанковые управляемые ракеты «Барьер». Это типичный «джентльменский набор» для боя в городе, где гораздо более эффективен гранатомет, а боевой эффективности 30-мм пушки вполне хватает, чтобы «выкуривать» обороняющегося противника из здания.

Кроме того, новая БМП будет более бронированная чем, например, БМП-2, а по вооружению разработчики обещают кардинально улучшить системы наведения и стабилизации. Интересными решениями, но вполне укладывающимися в концепцию, выглядит усиленная бронезащита со всех сторон, а не только спереди, усиленная защита оптических приборов наблюдения от поражения стрелковым оружием и осколками, а также система РЭБ для противодействия радиоуправляемым фугасам.

Вполне ожидаем и состав десанта – всего 6-7 человек: типичная штурмовая группа, большими группами в городе и не воюют.

Мало того, разговор идет о том, что это будет предельно простая в управлении и относительно недорогая машина. Что выйдет в итоге увидим в ближайшее время – харьковчане обещают выкатить опытный образец «в металле» если не на День Независимости, то к Дню Вооруженных сил уж точно.

И еще – важным элементом городских боев является наличие защищенной инженерной техники для преодоления завалов. И как тут не вспомнить о новом пожарном танке ГПМ-72, который успешно испытали специалисты Львовского бронетанкового завода (кстати, входящего в состав «Укроборонпрома»).

Таким образом, можно смело говорить, что наши военные смотрят на перспективу и уже сегодня внедряют в боевую практику элементы вооружения специализированных частей «городского боя».

Михаил Жирохов, «Деловая Столица»