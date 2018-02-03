Ползучее наступление: для чего ВСУ заняло Катериновку?

Что стоит за освобождением Катериновки. Второе село за неделю освободили украинские военные из-под российско-террористического гнета.

Не успела страна переварить победную информацию об освобождении от боевиков «ЛНР» села Новоалександровка вблизи Попасной, как поступило новое известие: Вооруженные силы Украины взяли под свой контроль еще одно село в этом районе – Катериновку вблизи Первомайска, пишет Руслан Рудомський на страницах «Depo.Война» .

Первым об этом сообщил волонтер из Днепра Юрий Мысягин.

«Поселок Катериновка Луганской области наш! Некоторое время назад ВСУ сделали все тихо и спокойно. Жители поселка снова вернулись в Украину», – написал он в Facebook.

Жилой поселок Катериновка Луганской области наш !!!Некоторое время назад ВСУ сделали всё тихо и спокойно.Жители посел… Опубліковано Юрієм Мысягиним 1 лютого 2018 р.

Руслан Рудомський предлагает познакомиться с этим селом ближе и вспомнить – каким образом он в свое время оказался под контролем боевиков «ЛНР».

Итак, Катериновка – село в Украине, в Попаснянском районе Луганской области. До войны оно юридически принадлежало к Березовскому сельскому совету, который оккупировали российско-террористические войска, поэтому село оказалось отрезанным от финансирования.

Население до войны составляло 484 человека, но сейчас их осталось гораздо меньше – около сотни. По данным переписи 2001-го года, из них 74,38% отметили родным украинский язык, 25% – русский, а 0,62% – другой.

Ближайшими к Катериновке населенными пунктами являются Золотое и Камышеваха на севере – которые находятся под контролем Киева, а также поселок Молодежное на юге и город Первомайск на юго-востоке – которые находятся под контролем так называемой «ЛНР».

После боевых действий 2014-2015-х годов, 6 апреля 2015-го года, село было номинально присоединено к контролируемой Украиной части Луганской области, но фактически осталось в ничьей «серой зоне» – за крайним украинским блокпостом. Подразделения украинских военных здесь не дислоцируются, но и боевиков «ЛНР» на постоянной основе также не было – они стоят на расстоянии одного километра от центра села.

То есть, территориально Катериновка будто бы была под контролем ВСУ, но фактически в любой момент ее могли занять боевики и обустроить там свои позиции.

Помнится, еще в апреле 2015-го года в Луганской ОВГА устами тогдашнего ее руководителя Геннадия Москаля обещали, что село присоединят к Украине. Как видим, руки дошли только сейчас.

По сути, освобождение Катериновки проходило по тому же сценарию, что и деоккупация Новолуганского на Светлодарской дуге в декабре 2016-го года: бойцы ВСУ зашли в село и установили там огневые позиции.

Как можем увидеть на карте, заняв Катериновку, Вооруженные силы Украины должны существенно отодвинуть линию фронта на юго-восток – почти вплотную к оккупированным Молодежному и Первомайску. Как и в случае с Новоалександровкой, это видится самым большим плюсом в занятии Катериновки, ведь, как минимум должно уменьшить интенсивность обстрелов со стороны террористов «ЛНР» населенного пункта Золотое.

Правда, опять же, произойдет это ценой принятия «огня на себя» – примеры Майского и Гладосово на Светлодарской дуге дают четкое представление того, что теперь под обстрелы попадет сама Катериновка.

Также из плюсов можно отметить, что жителям села теперь можно надеяться на восстановление электроснабжения и выплату украинских пенсий, как это уже сделано в тех же Майском и Гладосово, которые украинская армия освободила 25 ноября 2017-го года.

Руслан Рудомський, «Depo.Война»