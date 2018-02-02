СБУ задержала на админгранице с Крымом пророссийского коллаборациониста

Задержанный экс-чиновник оккупационной администрации Крыма направлялся в Украину для оформления украинского биометрического загранпаспорта. До оккупации Крыма задержанный был украинским чиновником.

Контрразведчики СБУ задержали на административной границе с временно аннексированной АР Крым бывшего заместителя министра спорта самопровозглашенной совета министров оккупационной власти. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Сотрудники СБ Украины установили, что бывший украинский чиновник с апреля 2015 по май 2016 года занимал должность заместителя так называемого Минспорта Республики Крым.

Співробітники контррозвідки Служби безпеки України затримали у пункті пропуску «Каланчак» на адміністративному кордоні з… Опубліковано Служба безпеки України 2 лютого 2018 р.

После освобождения от должности он продолжил антиукраинскую деятельность в составе рабочей группы по созданию государственной программы оккупационных властей «Патриотическое (военно-патриотическое) воспитание граждан РФ в Республике Крым».

В последнее время злоумышленник занимал должность секретаря Регионального отделения в российской общественно-государственной организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флота России».

В СБУ отмечают, что деятельность этой структуры направлена ​​на нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины.

Оперативники спецслужбы получили информацию, что мужчина планирует выехать из Крыма в Херсонской области для решения личных вопросов.

Правоохранители задержали его при пересечении административной границы в пункте пропуска «Каланчак» согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская отмечает, что указанный человек ехал на материковую Украину, чтобы получить биометрический паспорт.

Як ви думаєте навіщо цей "патріот" Росії приїхав на матерікову Україну? …. УКРАЇНСЬКИЙ біометричний паспорт отримати!!! Опубліковано Гітлянською Оленою 2 лютого 2018 р.

Следователи Главного управления СБ Украины в АР Крым открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины.

Следственно-оперативные действия продолжаются.

СБУ