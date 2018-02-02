123 Line + Line + Line Created with Sketch.
Group Created with Sketch.
Menu
Page-1 Created with Sketch.
Гуманитарная аура

Спортивный арбитражный суд отменил 39 пожизненных дисквалификации российских спортсменов

Антон ОрехЪ, «Эхо Москвы»
02 февраля 2018

При этом 11 случаев использования допинга суд признал доказанными, остальные 28 дисквалифицированных спортсмена признаны невиновными. Решение суда ставит МОК в очень неловкое положение.

Мутко – отправить на лесоповал, МОК – в Гуантанамо. Других предложений у меня нет. Решение Спортивного арбитражного суда (CAS) не стало точкой во всем этом допинговом идиотизме. Она стало промежуточным восклицательным знаком. Итоги на данную минуту позорны для обеих сторон, и ликовать нам особо нечего, пишет Антон ОрехЪ в своем блоге на сайте радиостанции «Эхо Москвы».

В том, что допинг в Сочи был, я не сомневаюсь, подчеркивает Антон ОрехЪ. И решение CAS, кстати, этого не отменяет! Ведь 11 случаев суд считает фактически доказанными! 11 случаев допинга за одну Олимпиаду! Это вообще-то рекорд всех времен!

Но тот же суд говорит и о другом. МОК не сумел разобраться в этих делах. МОК действовал реально по сталинским образцам – с коллективной ответственностью, которую распространяли на целые народы. МОК и его комиссии просто штамповали одинаковые решения без разбору.

Провал спецоперации «Олимпиада в Сочи»

А сегодня Суд отменил все 39 пожизненных дисквалификаций! Все до единой! А 28 человек оправдал полностью! У меня в тексте сплошные восклицательные знаки, но я сразу сказал, что это решение – сплошной восклицательный знак(!). 28 спортсменов оправданы, но участвовать в Олимпиаде уже не смогут (пускай некоторые уже завершили карьеру).

Но ведь МОК успел объявить победителями и призерами совсем других людей! И каково сейчас им?

Сказали же, что русские принимали допинг, всех обманули, а вы теперь будете настоящими чемпионами. И что? Все обратно? Вы снова никто, а русские снова чемпионы? Русские опять выиграли медальный зачет? МОК умудрился действовать так, что оскорбленными оказались все!

Зато прощелыга Мутко чуть ли не с бубном и шампанским пляшет. Ему может орден дать теперь, а? Может еще не поздно вернуть России флаг и гимн, достать из помойки ту кошмарную форму, которую пошили для сборной до всех запретов? Давайте «извинимся перед милейшим парнем Костей Сапрыкиным»?

Пехота Путина: угрозы, пытки, убийства

Я, пишет Антон ОрехЪ, к слову, хочу обратить ваше внимание на еще одно бредовое обстоятельство. Уже все вроде бы согласились, что агент ФСБ Блохин виртуозно вскрывал пробирки. Но царапины все же оставлял. А на каких пробирках не было царапин, означало, что Блохин к тому моменту научился их не оставлять (это такая реальная аргументация при вынесении наказаний была)! Но до сих пор нам так и не показали КАК вскрывал пробирки Блохин. Просто покажите нам минуту или полторы видео – и все! Но видео нет до сих пор, только рассказы. Зато умельцам удалось безо всяких царапин вскрыть новые пробирки, улучшенного образца. Безо всякого Блохина.

В общем, мировой олимпизм совместными усилиями России и МОК оказался в заднице. А произошло это в том числе и потому, что МОК по факту устроен как советское Политбюро и ЦК. Там годами, десятилетиями сидят одни и те же люди, которых невозможно разом переизбрать. Там все срослось – и политика, и коммерция, и коррупция, о чем свидетельствуют все предыдущие скандалы в мировом спорте. Там рука руку моет до стеклянного блеска.

Любая система должна вентилироваться, любая власть должна быть сменяемой. Если этого не происходит, то не имеет значения, где разворачиваются события – в России или где-то еще. В застойном болоте начинается гниение. Поэтому пока Мутко не стал преемником Путина – его надо отправить на лесосеку, а МОК, пока Трамп не закрыл Гуантанамо – туда, в тропическую тюрьму.

Антон ОрехЪ, «Эхо Москвы»

Tags: CAS, МОК, Олимпиада, Россия, суд

© Гуляй Поле

Украинско-Российское обозрение

Все права защищены