Защита хочет смягчить наказание для российского диверсанта Агеева

По мнению адвоката сделать это позволяет новый закон о деоккупации Донбасса.

Защитник российского военнослужащего Виктора Агеева будет ходатайствовать о переквалификации дела и смягчения для него наказания, что якобы позволяет принятый Верховной Радой закон о деоккупации Донбасса. Об этом рассказал адвокат Виктор Чевгуз, передает «Укринформ».

«Я подал жалобу в Апелляционный суд Луганской области. Я прошу изменить квалификацию статьи, которую ему инкриминируют, и смягчить наказание», – сказал защитник.

Он отметил, что сейчас Агееву инкриминируют ч.1 ст. 258 Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание от 8 до 15 лет за участие в террористической организации, а также ч. 1 ст. 263 УК — незаконное хранение оружия.

При этом Чевгуз добавил, что Верховная Рада, принимая закон о деоккупации Донбасса, исключила из его текста термин «признать ЛНР/ДНР террористическими организациями».

А это, по его мнению, позволяет инкриминировать Агееву ч.1 ст. 260 УК, предусматривающую ответственность от 3 до 5 лет за участие в незаконном вооруженном формировании.

Как сообщало «Гуляй Поле», российского военнослужащего Виктора Агеева суд признал виновным в терроризме и приговорил к 10 годам лишения свободы. О решении суда написал тогда на своей странице в Facebook адвокат Виктор Чевгуз.

«Сегодня россиянин Виктор Агеев Новоайдарским районным судом Луганской области приговорен к 10 годам лишения свободы. Вчера по уголовному делу россиянина Виктора Агеева закончилось судебное следствие и состоялись судебные дебаты», – сообщил Чевгуз.

Адвокат Виктор Чевгуз: Сегодня россиянин Виктор Агеев Новоайдарским районным судом Луганской области приговорен к 10 год… Опубліковано Виктором Чевгузом 25 січня 2018 р.

По его словам, Агеева обвинили в боевых действиях в составе незаконных вооруженных формирований ОРДЛО, а также в незаконном хранении и ношении огнестрельного оружия и боеприпасов.

Чевгуз заявил, что 10 лет лишения свободы, является «чрезмерно суровым» наказанием, не смотря прокурор просил 12 лет с конфискацией имущества.

«Мы обжалуем данный приговор и по вопросам квалификации, и по мере наказания», – добавил адвокат.

Как известно, задержанный на Донбассе военнослужащий РФ Виктор Агеев подтвердил, что был отправлен на восток Украины после подписания контракта на службу в Вооруженных силах РФ.

Виктор Агеев всегда настаивает на том, что он военнослужащий российской армии и был направлен в Украину после подписания контракта. Вместе с тем в Минобороны РФ заявили, что задержанный на Донбассе россиянин Виктор Агеев проходил службу по призыву, в прошлом году уволился в запас и «больше не имел к военной службе никакого отношения».

Мать Агеева Светлана раньше говорила, что сын перестал выходить на связь 30 мая 2017.

Адвокат Агеева прогнозирует, что его могут обменять на одного из заключенных в РФ украинца.

«Укринформ»