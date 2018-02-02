При реставрации станции метро «Киевская» в Москве деукраинизировали фреску

После реставрации пано «Танцующие» вместо украинского венка голову девушки украсил косынка.
Во время реставрации станции «Киевской» московского метрополитена на одной из стен изменили изображение на фреске – украинский венок на голове девушки заменили на косынку.
Об этом сообщает пресс-служба метро в ответ на вопрос блогера Рустема Адагамова в Twitter.
«Все вдруг обратили внимание, что на одной из обновленных фресок «Киевской» Арбатско-Покровской линии, украинский венок на голове девушки исчез и стал платком. М.б. вернули первоначальный вид, каким он был до реставрации в 1980-х? Конспирологи, ваш выход!», – прокомментировал результат реставрации Рустем Адагамов.
Все вдруг обратили внимание, что на одной из обновленных фресок «Киевской» Арбатско-Покровской линии, украинский венок на голове девушки исчез и стал платком. М.б. вернули первоначальный вид, каким он был до реставрации в 1980-х? Конспирологи, ваш выход! pic.twitter.com/pipVmWo7lE
— Рустем Адагамов (@adagamov) February 2, 2018
Там утверждают, что вернули картине оригинальный вид 1954 года, потому что тогда голову украинки на панно «Танцующие» покрывал платок.
«Именно поэтому на отреставрированной фреске она представлена в этом облике. Подход согласован Департаментом культурного наследия Москвы», – заявляет пресс-служба.
Спасибо за внимание к фрескам на «Киевской». Так, действительно, на фото 1954 года голову девушки на пано «Танцующие» покрывал платок. Именно поэтому на отреставрированной фреске она представлена в этом облике. Подход согласован Департаментом культурного наследия Москвы. pic.twitter.com/U8Yc4PRMFl
— Мосметро (@MoscowMetro) February 2, 2018
В качестве доказательства метрополитен выложил черно-белое фото.
По словам Адагамова, венок стал украшать голову девушки после реставрации станции в 1980 году.
«Гуляй Поле»