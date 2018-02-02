При реставрации станции метро «Киевская» в Москве деукраинизировали фреску

После реставрации пано «Танцующие» вместо украинского венка голову девушки украсил косынка.

Во время реставрации станции «Киевской» московского метрополитена на одной из стен изменили изображение на фреске – украинский венок на голове девушки заменили на косынку.

Об этом сообщает пресс-служба метро в ответ на вопрос блогера Рустема Адагамова в Twitter.

«Все вдруг обратили внимание, что на одной из обновленных фресок «Киевской» Арбатско-Покровской линии, украинский венок на голове девушки исчез и стал платком. М.б. вернули первоначальный вид, каким он был до реставрации в 1980-х? Конспирологи, ваш выход!», – прокомментировал результат реставрации Рустем Адагамов.

Все вдруг обратили внимание, что на одной из обновленных фресок «Киевской» Арбатско-Покровской линии, украинский венок на голове девушки исчез и стал платком. М.б. вернули первоначальный вид, каким он был до реставрации в 1980-х? Конспирологи, ваш выход! pic.twitter.com/pipVmWo7lE — Рустем Адагамов (@adagamov) February 2, 2018

Там утверждают, что вернули картине оригинальный вид 1954 года, потому что тогда голову украинки на панно «Танцующие» покрывал платок.

«Именно поэтому на отреставрированной фреске она представлена в этом облике. Подход согласован Департаментом культурного наследия Москвы», – заявляет пресс-служба.

Спасибо за внимание к фрескам на «Киевской». Так, действительно, на фото 1954 года голову девушки на пано «Танцующие» покрывал платок. Именно поэтому на отреставрированной фреске она представлена в этом облике. Подход согласован Департаментом культурного наследия Москвы. pic.twitter.com/U8Yc4PRMFl — Мосметро (@MoscowMetro) February 2, 2018

В качестве доказательства метрополитен выложил черно-белое фото.

По словам Адагамова, венок стал украшать голову девушки после реставрации станции в 1980 году.

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