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Новости

При реставрации станции метро «Киевская» в Москве деукраинизировали фреску

«Гуляй Поле»
02 февраля 2018

После реставрации пано «Танцующие» вместо украинского венка голову девушки украсил косынка.

Во время реставрации станции «Киевской» московского метрополитена на одной из стен изменили изображение на фреске – украинский венок на голове девушки заменили на косынку.

Об этом сообщает пресс-служба метро в ответ на вопрос блогера Рустема Адагамова в Twitter.

Пано «Танцующие»: слева – до реставрации, справа – после.

«Все вдруг обратили внимание, что на одной из обновленных фресок «Киевской» Арбатско-Покровской линии, украинский венок на голове девушки исчез и стал платком. М.б. вернули первоначальный вид, каким он был до реставрации в 1980-х? Конспирологи, ваш выход!», – прокомментировал результат реставрации Рустем Адагамов.

Там утверждают, что вернули картине оригинальный вид 1954 года, потому что тогда голову украинки на панно «Танцующие» покрывал платок.

Черно-белое фото пано «Танцующие» представленное «Мосметро» в качестве доказательства.

«Именно поэтому на отреставрированной фреске она представлена в этом облике. Подход согласован Департаментом культурного наследия Москвы», – заявляет пресс-служба.

В качестве доказательства метрополитен выложил черно-белое фото.

Голова девушки пано «Танцующие» в косынке.

 

По словам Адагамова, венок стал украшать голову девушки после реставрации станции в 1980 году.

«Гуляй Поле»

Tags: война, деукраинизация, Россия, Украина

© Гуляй Поле

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