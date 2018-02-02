Клуб санкционных страдальцев: о сплочении российских элит вокруг Путина

Вместо тонкой интриги вокруг «кремлевского доклада»,как представлялось многим в Москве, конспирологов постигло разочарование: список оказался странным коктейлем из перечня богачей Forbes и телефонных справочников Кремля с Белым домом.

Публикация «кремлевского доклада» – это недружественный шаг части американского истеблишмента, заявили в российском МИД. По словам представителя ведомства Марии Захаровой, Москва внимательно проанализирует этот документ. Журналист радиостанции «КоммерсантЪ FM» Виктор Лошак, полагает, что США могут не получить желаемого результата от своего списка кандидатов на санкции.

В тонкой интриге вокруг «кремлевского доклада», которая рисовалась многим в Москве, конспирологов постигло разочарование: список, как уже отметили, оказался странным коктейлем из перечня богачей Forbes и телефонных справочников Кремля с Белым домом. Споры в Вашингтоне о критериях близости к Путину, отголоски которых долетали и до нас, оказались пустыми разговорами. Все, кто близок по службе, а также те, кто заработал много, и оказались кандидатами на выписку американских санкций.

Искать «клептократов» в журнале с миллионным тиражом, конечно, легче, чем самим создать точные и понятные критерии. Человек может оказаться в эпицентре неприятностей, просто не понравившись нескольким американским чиновникам. Причем не понравившись на дистанции. Давно известный специалист по России Андерс Ослунд так и сказал: «Список не выделяет людей, реально близких Кремлю». Я знаком с сенатором Бенджамином Кардиным, едва ли не главным специалистом по России на Капитолийском холме. Признаться, после состоявшейся когда-то двухчасовой беседы этот дедушка в цивильном костюме и разношенных кроссовках не произвел на меня впечатления глубокого знатока нашей страны. Собственно, качество анализа очевидно хотя бы из того, что в последнем списке отъявленных антидемократов оказались Федотов, Толстой, Титов, Кузнецова, Артизов…

Если что-то и следует из списка 96 предпринимателей, так это, например, вовсе не вовлеченность их бизнеса в коррупцию ,а то, что попасть под санкции может без разбора любой капитал в России, вне зависимости от того, насколько законно он приобретен или вовлечен в военные программы.

Вообще историю российско-американских отношений можно рассматривать, наверное, и как цепь политических шагов, которыми «ястребы» подыгрывают друг другу. Сами того не сознавая, американцы создали в российской элите «клуб санкционных страдальцев». Слова во многих комментариях о том, что не оказаться в списке неприлично – не такая уж шутка. Мне, например, кажется, что после публикации «210», некоторые не попавшие в список по должности начнут чувствовать себя, как одетый не по сезону на улице. Вы не думаете, что именно из этого списка и уж, во всяком случае, из близких к его героям, будут рекрутировать новое правительство после триумфальной победы в марте?

После пропагандистской артподготовки в ответ на публикацию списка легче будет и дальше милитаризировать бюджет и сознание тех, кто его наполняет. А тех, кто, как Комитет гражданских инициатив, против такого возвращения страны в военно-полевое состояние, станет еще легче освистывать. Наконец, более мотивированной станет прямая помощь из бюджета определенному кругу предпринимателей, что уже было сделано в отношении некоторых банков, которым разрешили в порядке исключения работать с государственными деньгами. То есть мы все уже платим и будем платить за жалость к тем, для кого закрылись американские границы.

Подсчитали, что Соединенные Штаты в своей новейшей истории около сотни раз применяли санкции. Далеко не всегда успешно. Особенно против автократий. Хотя следующие шаги американцев в вопросе санкций не ясны, кажется, что они промазали в очередной раз, и получат консолидацию вместо разброда и шатания. И все в целом они очень напомнили Березовского, который, сидя в Лондоне, мечтал о кремлевском перевороте.

Виктор Лошак, «КоммерсантЪ FM»