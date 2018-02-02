МИД и СВР вытащили украинцев из плена в Ливии

Вернувшихся на Родину украинцев в Ливии обвиняли в работе на Каддафи и много лет удерживали в плену.

Четверо украинцев вернулись на Родину после многих лет плена в Ливии, сообщил президент Петр Порошенко в фейсбуке. МИД Украины информиует, что вернувшиеся из Ливии удерживались в плену более шести лет, передает «Обозреватель».

«Рад возвращению на родную землю четырех наших граждан после многих лет плена в Ливии», – написал Порошенко.

Он поблагодарил за это дипломатов и внешнюю разведку.

ПП: Радий поверненню на рідну землю чотирьох наших громадян після багатьох років полону в Лівії. Вдячний дипломатам і зовнішній розвідці за ще чотирьох врятованих українців! Опубліковано Петром Порошенком 1 лютого 2018 р.

Отметим, что имена вернувшихся украинцев пока не называются. В пресс-службе Министерства иностранных дел Украины отметили, что они удерживались в ливийском плену более шести лет.

«МИД Украины в очередной раз призывает граждан Украины воздержаться от посещения Ливии в связи со сложной безопастностной ситуацией в стране и невозможностью обеспечения на ее территории надлежащей консульско-правовой помощи, а тех, кто продолжает там находиться, покинуть территорию страны», – обратились к украинцам в ведомстве.

Позднее пресс-секретарь МИД Марьяна Беца в комментарии «Украинской Правде» рассказала, что освобожденные украинцы работали в Ливии в области нефтегазовой промышленности.

«Эти люди, которые попали в плен в Ливии еще в 2011 году, работали в основном в сфере нефтегазовой промышленности. После того, как в стране произошла революция, изменился режим, там перестали работать органы власти и, к сожалению, наши граждане попали в плен к незаконным вооруженным группировкам», – отметила она.

Беца также добавила, что с момента задержания МИД вместе с другими компетентными органами принимал все политико-дипломатические меры, чтобы освободить украинских граждан и вернуть их домой.

«Возвращение было затруднено ситуацией безопасности в Ливии. К счастью, после титанических и длительных усилий нам удалось освободить всех четырех граждан, которые содержались в Ливии», – подытожила пресс-секретарь.

По ее словам, состояние здоровья освобожденных пленников удовлетворительное, однако психологическое состояние, после многих лет плена, не самое лучшее.

В августе 2011 года 22 украинца были задержаны в Триполи (Ливия). Новые власти Ливии заподозрили их в пособничестве силам свергнутого лидера страны Муамара Каддафи в ходе гражданской войны. МИД Украины утверждал, что они работали в нефтяной отрасли Ливии.

Весной 2014 года 18 украинцев удалось вернуть на Родину.

«Обозреватель»