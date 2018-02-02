Провал российской ближневосточной политики: сочинский позор «победителей» и унижение Лаврова

Президент России Владимир Путин и министр иностранных дел Сергей Лавров определенно должны быть благодарны Дональду Трампу за то, что благодаря ему почти удалось скрыть от мировых СМИ очень неприятный для Москвы провал мирной конференции в Сочи.

Мероприятие в Сочи, намеченное на 29-30 января, должно было стать триумфом внешней политики Путина и доказать главенствующую роль России на Ближнем Востоке. Однако главное событие в эти дни происходило не в Сочи, а в Вашингтоне – обнародование доклада о вмешательстве России в американские выборы и оглашение «черных списков» российских граждан и организаций, подлежащих санкциям, пишет Секция «Дельта» группы «Информационное Сопротивление».

Благодаря этому мировая аудитория не увидела в прямом эфире освистывания Сергея Лаврова прямо у себя дома. Невозможно вспомнить, когда и где главного дипломата подвергали бы такому публичному унижению в присутствии аудитории в полторы тысячи человек, которых Москва уговорила прилететь в Сочи, чтобы создать видимость представительства всех слоев Сирии.

Единственной аналогией является разве что публичное метание ботинок в Джорджа Буша-мл. на совместной пресс-конференции с премьер-министром Ирака Нури Аль-Малики в Багдаде в декабре 2008 года. Это во всех смыслах можно назвать финальной чертой политики республиканской администрации президента, поскольку инцидент случился спустя месяц после победы кандидата от демократов Барака Обамы, который победил под девизом выхода США из иракской войны.

Однако Сочинская конференция прошла перед выборами, и была нужна Путину как раз накануне своих перевыборов как лишнее доказательство политического веса своей страны и ее мощи на мировой арене, по крайней мере, на региональном уровне. Российские телеканалы послушно и предсказуемо вырезали позор Лаврова из видео, оставив только попытки перекричать «Слава России!» возмущенные голоса сирийских делегатов. Главным поводом возмущения были бомбардировки российскими самолетами сирийских городов именно в тот момент, когда сами представители Сирии уже летели в Сочи на мирную конференцию. То есть, русские в Сирии находятся в такой критической ситуации, что не могли удержаться от насилия даже ради символических приличий.

И эти бомбежки случились уже после того, как Путин объявил о «победе над ИГИЛ». И согласно российской официальной версии, русские в Сирии бомбят только ИГИЛ. И после того, как Путин официально «завершил военную операцию в Сирии» и вывел оттуда свои войска. Правда, после «вывода» русские самолеты пострадали на Новый год и Рождество от минометов и налетов непонятно чьих беспилотников. Хотя, очень даже и понятно, что «союзники» Москвы просто передали скромный привет.

И после этого военного позора у подчиненных Шойгу в Хмеймиме и Тартусе настало время личного позора Лаврова в Сочи. Шойгу два года бомбил Сирию только для того, чтобы ракетами и бомбами сначала создать коалицию с Западом для борьбы с ИГИЛ, а потом загнать всех участников на переговоры. Само собой разумеется, на переговоры на условиях России.

И вот ровно накануне Сочи в Москву прилетает премьер-министр Израиля и в очередной раз на ходу диктует Москве свои условия. И Москва вынуждена их выполнять.

Режим Башара Асада под давлением России блокирует расширение строительства иранских баз на территории Сирии. Потому что на следующий день после окончания конференции в Сочи уже русские летят на переговоры в Израиль, как «девочки по вызову».

Русские очень скупо об этом сообщают. Но израильтяне не стесняются, ведь они «заказывают музыку», похвастать уровнем принимаемой делегации: «31 января в Израиль прибудет весьма представительная российская делегация во главе с председателем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым. В ее состав входят заместителем министров иностранных дел, обороны, внутренних дел и юстиции, а также высокопоставленные руководители спецслужб и армии. Коллег примет председатель Совета национальной безопасности Израиля Меир Бен-Шабат. Стороны обсудят проблемы Ближнего Востока и главным образом все то, что связано с деятельностью Ирана в Сирии и в Ливане».

Конечно, Лавров не мог такое анонсировать перед сирийской делегацией. И тем более, перед заместителем министра иностранных дел Ирана, который представлял свою страну в Сочи. И даже после того, как Патрушев прилетел в Израиль, Кремлю будет невозможно объяснить и доказать даже своему электорату, что именно Россия является центром региональной политики. Если бы это было так, то израильтяне летели бы в Москву на переговоры, а не наоборот.

Публичный провал Сочинского формата закономерен. Вместо «русской тройки» союзников в Сирии есть лебедь, рак и щука – Россия, Иран, Турция. А также собственно режим Башара Асада и оппозиция. То есть, фактически квинтет участников.

Другие участники в виде США, Европы и арабских союзников демонстративно самоустранились. Устранились для того, чтобы всем было понятно, что даже в таких тепличных условиях отсутствия противодействия со стороны Запада, на чем всегда любят акцентировать внимание господин Песков и госпожа Захарова, Россия не в состоянии совладать даже не только с относительно слабыми партнерами вроде Турции и Ирана, но и даже с Башаром Асадом, который демонстративно продолжает применять химическое оружие против своего народа.

Следует напомнить, куда эти лебедь, рак и щука пытаются тянуть. Иран хочет превратить Сирию в свою бюджетную колонию. На практике это означает, что Сирия должна стать аналогом Ливана. Который Иран контролирует только за счет финансирования своего террористического движения «Хизбулла», которое путем террора контролирует парламент, правительство, и даже ливанскую армию. Точно так же в Сирии Иран хочет добиться того, чтобы Башар Асад был лишен собственной армии и мог опираться только на иранские вооруженные отряды – полный аналог «Хизбулла».

То есть Иран хочет платить только за своих боевиков, которые охраняют Асада, но никак не участвовать в остальных государственных расходах Сирии и режима Башара Асада. Просто потому, что у Ирана нет таких денег. Но даже и такой формат уже привел к массовым протестам в самом Иране против властей. И новогодние массовые демонстрации в Иране были только первым «звоночком» и приглашением аятоллам пройти на выход из своих имперских проектов.

Иранские желания закрепиться в Сирии как в колонии или просто как в оккупированной стране являются абсолютно неприемлемыми для России, Израиля, Европы, США и сирийской оппозиции. Сирийская оппозиция скорее согласна на российское присутствие, чем иранское.

Асаду вообще выбирать не приходится – он большей частью почти объект, а не субъект политики в собственной стране. Особенно если это касается силовых инструментов власти и контроля над ними.

Россия хочет добиться именно сохранения армии Асада и главное – его контроля над ней. Это идет вразрез с иранской политикой, направленной на монопольный силовой контроль Сирии неким иранским генерал-губернатором от Корпуса Стражей Исламской Революции (КСИР).

Но чтобы заставить иранцев хоть как-то считаться с Россией в Сирии, Путину приходится продолжать держать в Сирии свои силы. И степень его реального влияния как раз прямо пропорциональна присутствующему в Сирии военному контингенту – на фоне иранского.

А сирийская оппозиция и Запад вообще хотят полного ухода Асада. Поэтому сирийская оппозиция отказалась ехать в Сочи. Приехали только те, кто находится под турецкой опекой. И приехали только для того, чтобы демонстративно хлопнуть дверью и улететь обратно прямо из аэропорта, делегировав свое представительство туркам.

Но даже при этом всем все равно фильтрация оказалась не полной, и в зале нашлось кому освистывать Лаврова.

Провал конференции был прикрыт фиговым листком общей декларации необходимости начать работу над новой Конституцией Сирии. Но это никак не означает и не может означать прекращения гражданской войны. По той простой причине, что ни одна из сторон не взяла на себя обязательства прекратить вооруженное насилие.

А Россия, несмотря на попытки выглядеть главной силой в регионе, даже не попыталась навязать такое требование ни одной стороне. Или просто произнести его вслух даже в качестве благого пожелания. Потому что Россия в Сирии не имеет военных сил для карательных акций против нарушителей режима прекращения вооруженного насилия.

Поэтому самое лучшее, что сейчас сможет сделать медийная машина Кремля, которая работает на мартовские выборы – это просто забыть и «проехать» факт Сочи и отвлечь внимание домашнего избирателя на другие вопросы.

А Лаврову, помимо Трампа, следует благодарить разозленных сирийцев за то, что они оказались достаточно вежливыми, чтобы не бросать в голову министра свою обувь.

Секция «Дельта» группы «Информационное Сопротивление»