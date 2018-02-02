Чемпион России по дуэльной стрельбе был снайпером на Донбассе

СБУ установила участие российского спортсмена Заличева в боевых действиях на Донбассе в составе ЧВК «Вагнер».

Двукратный чемпион России в дуэльной стрельбе из ружья Александр Заличев причастен к террористической деятельности на Донбассе. Об этом сообщила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская в Facebook.

Правоохранители установили, что Заличев проходил службу снайпером в подразделении спецслужб РФ под названием «частная военная компания «Вагнер».

«Участие гражданина РФ Заличева в деятельности незаконных вооруженных формирований на востоке Украины является уголовным преступлением в соответствии с законодательством Украины, РФ, а также в соответствии с Международной конвенцией о борьбе с вербовкой, использованием, финансированием и обучением наемников», – говорится в сообщении.

Двократний чемпіон Росії в дуельній стрільбі з рушниці Олександр Залічев причетний до терористичної діяльності на сході … Опубліковано Гітлянською Оленою 2 лютого 2018 р.

К сообщению приложено официальное письмо от главы СБУ Василия Грицака на имя министра молодежи и спорта Украины Игоря Жданова о взаимодействии в вопросе выявления лиц причастных к террористической деятельности и участию в незаконных вооруженных формирования.

В частности в письме говорится, о необходимости известить спортивные федерации стран-партнеров Украины о террористической деятельности Александр Заличев.

«Гуляй Поле» напоминает, что в составе ЧВК «Вагнера» по данным СБУ в военных действиях на Донбассе приняли участие свыше 2 тыс. человек. По мнению СБУ ЧВК «Вагнера» – замаскированное подразделение российских спецслужб.

Ранее, как сообщало «Гуляй Поле», СБУ предоставляло доказательства военных преступлений совершенных наемниками из ЧВК «Вагнер», в том числе причастность боевиков ЧВК «Вагнера» к катастрофе военно-транспортного Ил-76 в Луганске 14 июня 2014 года, сбитого при заходе на посадку.

«Гуляй Поле»