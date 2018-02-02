В прошлом году украинцы более 4 миллионов раз пересекли границу с Россией

Это не количество граждан побывавших в России, а общее число пересечений границы на въезд и на выезд.

В 2017 году украинцы больше 4 миллионов раз пересекли государственную границу с Россией. Такую статистику привел 2 февраля в эфире телеканала «112 Украина» спикер Государственной пограничной службы Олег Слободян.

«В прошлом году мы зафиксировали более 4 миллионов пересечений границ (выезд и въезд) украинцами в Российскую Федерацию. Это не количество граждан, которые ездили в Россию, а количество пересечений, так как многие ездили по несколько раз», – отметил Слободян.

Относиетльно количества пересечений границы гражданами Российской Федерации, то в 2017 году, по словам пограничника, было зафиксировано 1,5 миллиона таких пересечений.

«Это примерно на уровне позапрошлого года», – отметил Слободян.

Он также указал, что украинские пограничники в течение 10 лет не фиксируют цель поездки граждан (это их личное дело), ​​только проверяют документы на право пересечения границы.

В сентябре 2017 года посольство Украины в Беларуси рекомендовало украинским гражданам воздержаться от поездок, связанных с пересечением белорусско-российской государственной границы, кроме как авиационным транспортом.

Посольство еще раз привлекло внимание граждан к существующей опасности при планировании поездок в Российскую Федерацию, агрессия которой против Украины продолжается с 2014 года.

«112 Украина»