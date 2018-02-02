Глава МИД Украины намерен добиться наказания для немецких компаний работающих в Крыму

Климкин напомнил о недопустимости работы немецких компаний в оккупированном Крыму и намерен добиться наказания для них. Речь прежде всего идет о концернах Volkswagen и Adidas.

Украина рассматривает меры против немецких компаний Volkswagen и Adidas, которые вопреки санкциям работают в оккупированном Крыму. Об этом в интервью Rheinische Post рассказал министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает «Европейская Правда».

«Каждая попытка обойти в тот или иной способ санкции, введенные в связи с аннексией Крыма, должна наказываться по закону», – отметил Климкин.

По его словам, Украина сейчас находится в процессе поиска соответствующих юридических механизмов.

«В нашем распоряжении есть широкий спектр механизмов, которые мы можем использовать. Мы находимся в процессе поиска сбалансированного решения. Однако я пока не могу раскрыть детали, поскольку здесь требуется определенная конфиденциальность», – подчеркнул Климкин.

Напомним, главное управление СБУ в Автономной Республике Крым проводит расследование в рамках уголовного дела о возможной работе немецких компаний Adidas, Puma и DHL Express на полуострове.

В начале января Климкин заявил, что Украина не оставит без реакции деятельность на территории оккупированного Крыма немецких компаний Volkswagen и Adidas.

«Европейская Правда»