Зазеркалье: Путин обвинил США в нападении России на Украину

Очередные Путинские заявления по Украине, «мышиная возня» в ОРДЛО, выход россиян на протесты и многое другое.
Комментарии событий прошедшей недели в России. Об этом смотрите и слушайте в новом видеоблоге корреспондента УНИАН в России Романа Цимбалюка.
Российские протесты и почему быть против Кремля не означает поддерживать вывод войск из Украины, новые санкции США и парадоксальный эффект в предверии переназначения Путина, безрезультатные переговоры Волкер и Сурков и кремлевские игры в «независимые государства», а также хитрые белорусы и оккупированный Донбасс.
«Ну, что сделать, если товарищи россияне русского языка не понимают…», – отмечает в заключении Роман Цимбалюк.
Роман Цимбалюк, «УНИАН»