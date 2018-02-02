Зазеркалье: Путин обвинил США в нападении России на Украину

Очередные Путинские заявления по Украине, «мышиная возня» в ОРДЛО, выход россиян на протесты и многое другое.

Комментарии событий прошедшей недели в России. Об этом смотрите и слушайте в новом видеоблоге корреспондента УНИАН в России Романа Цимбалюка.

Российские протесты и почему быть против Кремля не означает поддерживать вывод войск из Украины, новые санкции США и парадоксальный эффект в предверии переназначения Путина, безрезультатные переговоры Волкер и Сурков и кремлевские игры в «независимые государства», а также хитрые белорусы и оккупированный Донбасс.

«Ну, что сделать, если товарищи россияне русского языка не понимают…», – отмечает в заключении Роман Цимбалюк.

Роман Цимбалюк, «УНИАН»