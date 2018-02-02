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Взгляд

Зазеркалье: Путин обвинил США в нападении России на Украину

Роман Цимбалюк, «УНИАН»
02 февраля 2018

Очередные Путинские заявления по Украине, «мышиная возня» в ОРДЛО, выход россиян на протесты и многое другое.

Комментарии событий прошедшей недели в России. Об этом смотрите и слушайте в новом видеоблоге корреспондента УНИАН в России Романа Цимбалюка.

Российские протесты и почему быть против Кремля не означает поддерживать вывод войск из Украины, новые санкции США и парадоксальный эффект в предверии переназначения Путина, безрезультатные переговоры Волкер и Сурков и кремлевские игры в «независимые государства», а также хитрые белорусы и оккупированный Донбасс.

«Ну, что сделать, если товарищи россияне русского языка не понимают…», – отмечает в заключении Роман Цимбалюк.

Роман Цимбалюк, «УНИАН»

Tags: война, Россия, санкции, США, Украина

© Гуляй Поле

Украинско-Российское обозрение

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