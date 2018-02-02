США призывают Украину и ОРДЛО обменять всех заложников

США призывают воспользоваться благоприятным импульсом, после первого обмена заложниками в декабре. При этом отмечается, что прогресс в деле достижения мира незначителен, так как нет реального прекращения огня.

Миссия США при ОБСЕ призвала все вовлеченные в конфликт на Донбассе стороны провести обмен заложников по формуле «всех на всех». Об этом на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене заявила и.о. заместителя главы миссии США Мишель Сайдерс, передает «УНИАН».

«Мы призываем стороны воспользоваться благоприятным импульсом, который возник 27 декабря в результате освобождения заложников, чтобы завершить обмен заложников по формуле «всех на всех» в соответствии с Минскими соглашениями», – подчеркнула Сайдерс.

«Хотя существует согласованный путь к миру, прогресс на этом пути кажется незначительным, когда каждую неделю нарушения режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях остаются на неприемлемом уровне», – добавила она.

Первый большой этап освобождения украинских заложников состоялся 27 декабря 2017 года. Украинская сторона передала боевикам Донбасса 233 человека, а забрала 73.

«УНИАН»