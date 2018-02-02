Кремлевские игры в политику: сменит ли Явлинский Суркова?

Россиян перед выборами пытаются убедить в том, что нынешнему лидеру есть альтернатива. Но это лишь игра на публику, для «остроты ощущений».

Кремль полным ходом насыщает предвыборное варьете. Шоу уже содержит массу граней, которые в совокупности должны убедить электорат в том, что Владимир Путин хочет и готов меняться. И несмотря на то что в его программе никакой конкретики о сути изменений как бы и нет. Да, хозяин Кремля — «сильный президент», согласно его лозунгу, но в то же время и гибкий, демократичный. И не деспот, пишет Владислав Гирман на страницах «Деловой Столицы». Что вы.

Взять, например, заигрывание с оппозицией, прежде всего мнимой, а также с критически настроенными экспертами и журналистами. Тоже мнимыми. Путин пытается сымитировать включение оппозиции в общегосударственные процессы, что он ее слышит и готов работать вместе с Павлом Грудининым (КПРФ), Ксенией Собчак, Алексеем Навальным или Григорием Явлинским. Дескать, политическая жизнь в России бурлит, и Путин — вовсе не альфа и омега ее: даже не претендует.

Потому-то эта вся братия только в теории может рассчитывать на место под солнцем и в команде президента РФ, в той или иной степени. Взять Явлинского. Очень занимательно его признание журналистам в Пскове, что в ноябре с Путиным обсуждал вероятную замену Владислава Суркова на переговорах со спецпредставителем Госдепартамента Куртом Волкером. «Если этот вопрос будет подниматься, то я его буду очень серьезно рассматривать, потому что это тема номер один. Нормализация отношений между Россией и Украиной — это «залог любого позитивного решения как в экономике, так и в социальной жизни». От этого зависит все. Пока мы не нормализуем эти отношения, ничего, по большому счету, сделать невозможно», — заявил Явлинский. Да-да, под прикрытием заботы об улучшении отношений с Украиной «оппозиционер» с удовольствием бы вошел в круг приближенных к телу вождя.

Цифро-игры

Работает на создание иллюзии и постепенное, но не катастрофическое снижение рейтинга Путина. Он начал потихоньку таять аккурат с момента выдвижения президента кандидатом. В середине декабря Путина поддерживали 76,8% респондентов, в середине января — 73,2%, а, согласно опросу ВЦИОМ, проведенному 26-28 января, символическая отметка в 70% пройдена. За бессменного лидера якобы готовы проголосовать 69,9%. Таким образом, данные ВЦИОМ все ближе к результатам опросов «Левада-Центра», отнесенного в 2016 г. к числу иностранных агентов. Декабрьское исследование которого показало, что Путин набирает 61% голосов при явке в 58%.

На самом же деле во главу угла в Кремле ставится именно явка. Это базис притязаний Путина на трон. Ради него и жертвуют личным рейтингом кандидата. Заметим, по мере падения рейтинга Путина интерес россиян к выборам растет: 63% в декабре, 67% в середине января и в конце прошлого месяца уже 71%. Очевидно, контролируемое падение уровня поддержки направлено на то, чтобы соблазнить россиян прийти на избирательные участки 18 марта. Электорату навязывают мысль, что он может что-то сделать, как-то изменить ситуацию в стране — впервые за долгие годы повлиять на государство, а не наоборот. Может даже у Навального есть шанс. Чем черт не шутит. Только вот нет шанса ни у него, ни у Грудинина, ни у Жириновского, ни у Явлинского, ни тем более у Собчак. Россиянам же знать об этом ни к чему. А ради высокой явки можно рейтинг и опустить, тем более что он лишь символически упал ниже 70%. Такой типичный маркетинговый ход: «купите» нашего кандидата не за 70 рублей, а за 69,99. В Кремле прекрасно знают, что для победы нужен не абсолютный, а относительный рейтинг. Если он выше относительно показателей оппонентов, то победа в кармане. И она более полновесна, поскольку российский абсентеизм канул в Лету. По крайней мере, на время этих выборов.

Между прочим, частью текущего представления является такая, на первый взгляд, мелочь, как нападение на офис «Единой России» в Москве. Как сообщает Telegram-канал Mash, инвестором которого является Арам Габрелянов (директор пропагандистского СМИ LifeNews), «работали» двое. Один разбил окно и кинул дымовую шашку. Второй снимал на видео. Зачем? Для отчета в Кремле? Тем более что ущерб мизерный — сугроб от огнетушителя на полу, а шуму много. «Видали, провластной партии не убоялись? Пошли штурмом на окна с дымовой шашкой!» Да, безусловно, к партии жуликов и воров у россиян гораздо больше претензий, чем к «папе нации», как его окрестил некогда Габрелянов. И сам «папа» на выборы-то пошел не от «единороссов», чтобы не пачкаться. Однако связующая нить есть так или иначе, хотя самому Путину не вредит. Инцидент с офисом ЕР является дивертисментом, подпитывающим общий фон — видимость свободы выбора.

Смотри, Запад!

Вторая цель игрищ во всевозможность — имитация демократии путинскими легистами. Им хочется, чтобы весь процесс переизбрания выглядел законным. И если до сих пор Путин нуждался в консолидации нации, подпирающей спину «сильного президента» на западном фронте, то сейчас обстоятельства несколько изменились. Да, консолидация Кремлю все еще нужна, но в связи с публикацией «Кремлевского доклада» и существованием куда более пугающей «засекреченной части» и возникла необходимость продемонстрировать Западу, что Путин не является диктатором. Мол, вы только взгляните на явку и рейтинг.

Бояться того, что избиратель из числа его сторонников сочтет слабостью понижение рейтинга ради улучшения отношений с Западом, не имеет смысла. По той простой причине, что такие крамольные мысли не просочатся в российское интернет-пространство, а в телевизоры и подавно. Даже если где-то кто-то шепнет об этом, то никто не обратит внимания или обзовет «либерастом» и «вашингтонской подстилкой». Напротив, на фоне «Кремлевского доклада» клевреты сплотятся вокруг лидера. Неспроста, как предсказывала «ДС», этот черный список руководством РФ превращается в маркер патриотизма. И буквально вечером в день публикации материала о докладе спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко начала реализацию нашего прогноза. «В каком-то смысле этот список можно назвать «патриотическим». В него, я уверена, захотели бы вписать себя миллионы россиян, разделяющих позицию руководства страны о недопустимости внешнего диктата, попыток давления на Россию, сдерживания ее экономического развития, растущего политического влияния в мире», — заявила она, даже предложив запустить в сети акцию под названием «Присоединись к патриотическому списку». Не разочаровала, в общем, Матвиенко. А «Кремлевский доклад», как видим, сам по себе является не только инструментом давления на российскую элиту со стороны США, но и стал частью идеологической обработки граждан РФ, заделом на долгие годы и подспорьем для преемника Путина.

Пора на пенсию

Кстати, о преемниках. Возвращаясь к падению рейтинга, отметим, что постепенное его снижение позволит самому Путину к концу срока уйти на пенсию как не пошедшего на следующие выборы. «Я устал, я мухожук», как шутили над Ельциным. Только Путин покинет Кремль в ипостаси патриарха российской государственности, героя «войны» с Западом. Конечно, остается вероятность, что у Путина не найдется преемника или оный не оправдает ожиданий — станет таким себе эрзац-Путиным. В первом случае 71-летнему к тому времени время Путину придется готовиться к новой серии уколов ботокса и еще одной шестилетке. Во втором — вероятны некоторые потрясения недовольных россиян, если группам во власти не удастся решить кризис полюбовно, как это было в Узбекистане после смерти Ислама Каримова.

Владислав Гирман, «Деловая Столица»