Пехота Путина: угрозы, пытки, убийства

Кадыров – это позор России. Как и Путин – его кумир и покровитель. Два гопника – один с аула Центарой, другой – из питерской подворотни. Дорвались до власти и резвятся, как умеют.

Паччах Кадыров выторговал себе полунезависимый статус в России. В обмен на него обещал Путину, главпаччаху из Кремля, помощь на случай революции. Если что – «пехота» подъедет, пишет в своем материале портал «Путинизм», посвященный криминальному миру России и его крепкой спайке с властью.

Представляем вторую часть статьи о «путиниской пехоте», отборных головорезах-кадыровцах, из числа верных нукеров паччаха Кадырова. О близком окружение паччаха Кадырова – читайте в первой части статьи.

Оскорбление чувств ворующих.

5 января 2009 г. водитель автобуса №752 в Москве Михаил Поршнев, уходя на работу, вряд ли думал, что тот день может стать для него последним. Вечером около 18-30 он недостаточно почтительно проехал рядом с джипом «Мерседес» ML500 на Никулинской улице. Джип хотел повернуть со второго ряда на светофоре, а в первом как раз ехал Поршнев и мешал, понимаешь ли, крутым парням поворачивать так, как и им хочется.

Вскоре на остановке джип нагнал автобус, подрезал, принудил остановиться. Из машины вылезли два головореза, оба кавказцы. Они ворвались в автобус, начали избивать водителя. Пассажиры бросились наутек через открытые двери. 29-летний водитель оказался не робкого десятка, отбиваясь монтировкой, он заставил бандитов отступить из салона на улицу и успел закрыть двери. В драке один из кавказцев получил монтировкой по лицу (у него была сломана челюсть). Второй был крайне удручен этим фактом, вынул «Стечкин» и открыл огонь по автобусу.

Поршнев метался по салону как живая мишень, пока по нему велся огонь на поражение. По разным данным выстрелов было от 4 до 7, две пули попали ему в ногу. В «Стечкине» 20 патронов, и скорее всего, они добили бы его, но тут подъехал экипаж ППС. Это спасло Михаилу жизнь.

Кавказцами на «Мерседесе» оказались офицеры МВД Чечни Зелимхан Исраилов и Руслан Исмаилов, оба из личной охраны Кадырова. В Москве они были в «длительной командировке». Вскоре их отпустили, а дело было закрыто, так как ничего особенного не произошло.

Водитель автобуса №752 Михаил Поршнев:

А это один из тех, кто пытался его убить: Зелимхан Исраилов по кличке «Бес». Это ему сломали челюсть монтировкой на Никулинской улице.

Бес и его напарник были бойцами т.н. московского филиала кадыровской охраны, который на постоянной основе базируется в Москве. Про эту группу, которая насчитывает до 200 боевиков, довольно много писали в свое время, вместе с фото и описанием их преступлений. И они никуда не делись, «филиал» работает до сих пор.

Первая их жертва (из рядовых москвичей), судя по всему, была еще 18 марта 2007 г. В таком же дорожном конфликте в центре Москвы Бес и его люди убили 18-летнего москвича Кочеткова С.А., который тоже недостаточно почтительно проехал мимо на своей «девятке». И в тот раз дело было закрыто, всех отпустили, так как ничего особенного не произошло.

Более громкий скандал уже с участием ФСБ был в апреле 2012. Тогда целая группа охранников Кадырова была арестована в Москве за похищение Валерия Смирнова (московский бандит «Валера Осетин»), которого они взяли в заложники, пытали и вымогали деньги по заказу других бандитов. В 2013 все арестованные были также отпущены из тюрьмы ФСБ в Лефортово, так как ничего особенного они не совершили.

В 2014 г. еще одна группа кадыровцев была арестована в Москве за вымогательство 2 млн. долл. у одного бывшего сенатора. Дело дошло до суда и 10-11 летних сроков в колонии, но через пару лет всех выпустили за хорошее поведение (более подробно об этом случае мы еще поговорим чуть ниже).

В общем, «пехота Путина», как себя называет Кадыров, чувствует себя неплохо.

Российский обыватель обычно реагирует на такие вещи одинаково: «эти черные» опять все купили, «за что наши воевали в Чечне» и т.д. Однако если разобраться, проблема тут не межнациональная. Все намного хуже, друзья.

Москва, 2014 г. Коллекция картин «Цветы из неволи» художницы Васильевой Евгении Николаевны.

Художница была арестована в 2012 г. за хищение 3 млрд. руб. (100 млн. долл. на тот момент) из бюджета Минобороны. После ареста сидела в неволе под домашним арестом в 13-комнатной квартире в невыносимых условиях. Пресса писала о ней всякие гадости, упражняясь в оскорблениях чувств ворующих. От безысходности художница нарисовала картин на целую выставку.

В 2015 г. художница была осуждена на 5 лет, но вышла через 33 (тридцать три) дня условно-досрочно. Впрочем, все попытки журналистов и правозащитников найти ее в женской колонии в пос. Головино во Владимирской обл., где она мотала свой 33-дневный срок, не увенчались успехом.

А тем временем, 29 октября 2015 года доктор экономических наук Сердюков Анатолий Эдуардович был назначен на должность индустриального директора по авиационному кластеру государственной корпорации «Ростех».

Да и как иначе. Во-первых, Сердюков – свой, зять Зубкова, зама Путина в мэрии Петербурга в 1992-93 гг. Во-вторых, дело Магнитского. Ведь до министра обороны Сердюков был министром по налогам. И в 2007 г. в 28-й инспекции ФНС по Москве возврат налогов по липовым документам подписывала еще одна девушка из «женского батальона» Сердюкова – Ольга Степанова (потом она перешла в Минобороны на работу).

А потом следы этих «денег Магнитского» нашлись в путинских оффшорах (у виолончелиста Ролдугина в Панаме). Вован-то в доле был.

Так что, извините.

И самое главное: Васильева, Сердюков, Степанова – они ведь не «черные». Но тоже всех купили. Кадыровщина в Чечне и в Москве – это просто частный случай общего разложения государства и бесправия в стране. Давно подмечено, что путинская Россия – это клептократия, власть воров. Они сели на природные богатства страны, бюджет и пилят их с большим энтузиазмом. Все вместе, и черные, и белые, в едином порыве.

А еще в таком государстве монтировка – это единственная и последняя гарантия прав и свобод гражданина. Кто не верит – спросите у Михаила Поршнева, водителя из 14-го московского автобусного парка.

Кадыр-джабраиловская братва.

Вечером 29 августа 2017 г. авторитетный бизнесмен Умар Алиевич Джабраилов культурно отдыхал в московской гостинице «Фор Сизонс». Это самый центр Москвы, метров 100 от Кремля и через дорогу от Госдумы. В тот вечер отдых удался. «Дунув» кокаина, Умар Алиевич неплохо заторчал и заказал еду в номер. Вскоре ужин в номер-люкс на 6-м этаже был доставлен.

Но то ли доставщица зашла недостаточно почтительно, то ли бури магнитные, но Умар Алиевич впал в тоску и депрессию. Достал боевой пистолет типа «Грач» и открыл огонь. К счастью, только в потолок. Потом пошел гулять с этим пистолетом по гостинице, сел в лифт, поехал куда-то. Ну, кокаин, знаете ли. Имеют право люди отдохнуть или нет? Погуляв по гостинице, он вернулся в номер, опять стал стрелять в потолок. За этим занятием его и застал приехавший на место наряд полиции.

Умар Джабраилов, известный еще с 90-х деятель чеченской мафии в Москве, глава движения «Российское исламское наследие», академик российской Академии художеств:

За художества с кокаином академик пошел по статье «Хулиганство с применением оружия» (до 5 лет). Но суд проявил снисхождение. В ноябре 2017 Джабраилов был приговорен к штрафу 500 тыс. руб. Его обязали также сдать пистолет «Грач» (он оказался наградным) на хранение в МВД. Дополнительно был наложен административный штраф 4 тыс. руб. за употребление кокаина без рецепта врача. Итого 504 тысячи. Джабраилов заявил, что он полностью удовлетворен приговором.

И это правильно. Во-первых, ничего особенно он не совершил: так, обдолбался и пострелял немного. Любой из вас, друзья, может попытаться это повторить. Купите кокаин, пистолет и вперед. Максимум 504 тыс. руб., уверяю вас.

Во-вторых, тейп Беной. Издревле на Руси почитался тейп Беной, покровитель Москвы. А Джабраилов – самый известный мафиози из тейпа Беной (после самого Кадырова, конечно). Тейп Беной обладает чудотворной силой, помогает возвращать долги, приносит пакеты акций и дотации. Плюс мощный приворот на ментов, теперь они ваши. Да, и если вы из тейпа Беной – пистолет покупать не надо, его дадут и так.

Однако самой потрясающей частью скандала с Джабраиловым стал не суд, а его интервью телеканалу «Россия-24» с объяснением своих действий. После задержания в отеле он был сразу отпущен под подписку и через пару дней появился на экранах телевидения. Причем на встречу с журналистом Эдуардом Петровым Джабраилов пришел опять обдолбанный, с заплетающимся языком, что вышло в эфир на всю страну.

Из интервью Умара Джабраилова на канале «Россия-24» 2 сентября 2017 г.:

Журналист «России-24»: Умар Алиевич, спасибо, что вы с нами встретились. Итак, что же произошло той ночью в отеле «Фор Сизонс»?

Джабраилов: Это связано с моей нервной системой, моими переживаниями, состояние аффекта. Я, к сожалению, я об этом сожалею сейчас… Я человек контуженный, участник боевых действий, я – офицер запаса…

Журналист «России-24»: Откуда у вас боевой пистолет, и имели ли вы право его носить?

Джабраилов: Вы знаете, это наградное оружие. У меня наградной ствол, Ярыгина, 9-миллиметровый… с разрешением на право хранения и ношения… У меня очень много бойцов, я это не скрываю, да, но я люблю ходить один, я могу себе это позволить.

Журналист «России-24»: Ага, для самообороны.

Джабраилов: Для самообороны. Я этот ствол иногда с собой носил. В тот вечер, 29 августа, он оказался при мне. И вот им я воспользовался… Выразил свой протест такой бунтарский, если можно так сказать.

М-да. Трудно сказать в каких «боевых действиях» участвовал контуженный кокаином криминальный авторитет Джабраилов. И против чего был его «бунтарский протест». Последние лет 25 он воевал все больше за центровые московские гостиницы и магазины, а также тусил на гламурных тусовках со своими подружками.

Кстати, в 2000 г. Джабраилов тоже баллотировался в президенты. Жаль, что они расстались в свое время, эта красивая пара. Могли бы основать новый тейп: Собчой.

Отдельно повеселила фраза Джабраилова в интервью про «наградной ствол». В принципе, пришло время менять терминологию в сфере наград, да. Например, пусть будет не герой России, а «герой России в натуре». Не указ Президента РФ, а «Прогон пахана». Так все встанет на свои места.

Ну и конечно: «у меня очень много бойцов, я это не скрываю, но люблю ходить один». Это действительно так, бойцов у него много, и они у него общие с Кадыровым. Джабраилова уже давно охраняют кадыровцы, «прикомандированные» в Москву. Это его силовой блок. Резвятся в Москве они тоже неплохо, под стать хозяину. Вот, например, эти трое, снявшиеся на память у входа в отель «Radisson Royal» в Москве (бывшая гостиница «Украина»):

Тот, который в середине, это Рустамбек (Рустам) Агаев из Урус-Мартана, 1984 г.р. Человек, который с трудом умеет писать по-русски, но в 26 лет стал полковником ФСБ.

Бекхан Газапхаджиев, его боевой товарищ. Фото сделано в кавказской хате в Бутырке в декабре 2014 г. Газапхаджиев – крайний справа.

Там же.

Как он попал в Бутырку? – Он, «полковник» Агаев, Бекхан Шакаров и еще три боевика из охраны Джабраилова были арестованы в Москве в 2014 г. за вымогательство. То, как они сели (и как вышли) – довольно яркий пример путинской системы в РФ.

Один бандитский адвокат и решала по имени Михаил Капура задолжал 2 млн. долл. Ралифу Сафину (папа певицы Алсу). Сафин обратился за помощью к авторитету Иншакову (Иншаку), старому соратнику Япончика. Япончика (Иванькова) убили в 2009 г., но Иншак до сих пор в авторитете.

По просьбе Сафина Иншак договорился с чеченцами, что те поедут и выбьют долг 2 млн. долл.

16 января 2014 Рустамбек Агаев с братвой подъехали в офис к должнику для задушевной беседы. Однако должник Михаил Михайлович Капура оказался парень не простой. Во-первых, его настоящее имя Самир Музафарович Алиев. Когда-то он был рейдером в измайловской ОПГ, помогал ей захватывать гиганты российской металлургии. При Путине – сменил имя, фамилию, и братва поставила его в Совет Федерации сенатором. А во-вторых, и это самое главное – измайловская братва это тоже ФСБ, только там далеко не полковники.

Короче, в Москве все оказалось сложнее, чем в Урус-Мартане (больше бандитов). Чеченцев повязали, дали приличные сроки: по десятке в среднем, полковнику Агаеву – 11 лет.

Но просидели они недолго. Вскоре Верховный суд России поменял статью с рэкета на самоуправство и сократил всем сроки в три раза. А после сразу – амнистия и за примерное поведение все вышли на свободу, отсидев от силы пару лет с учетом СИЗО.

Рустамбек Агаев на свободе с новыми друзьями из бойцовского клуба «Ахмат»:

Некоторые считают, что спортсмен Александр Емельяненко позорит фамилию в таком заведении и с таким «друзьями». Но с другой стороны, куда ему пойти: он вышел из тюрьмы недавно, Рустамбек вышел недавно, им есть о чем поговорить.

Отдельная тема, конечно, что со всем этим гадюшником будет дальше. Даром ведь это не пройдет, то , что Путин развел в Чечне. Дети путинской верхушки в армии не служат, они все больше в Лондоне. Сесть за рычаги танков или в БМП в Чечне им не грозит. Кто будет расхлебывать ситуацию со всем этим «вассальным ханством» и его филиалами по стране?

Выводы делайте сами, а пока предлагаю глянуть на предысторию вопроса: а за что вообще два раза воевали в Чечне в 1990-2000 гг. и откуда взялись кадыровцы – из кого и зачем набрали всю эту «пехоту Путина».

Непокорное население Большой Чеченской плоскости.

Есть в Чечне такое село – Мескер-Юрт в Шалинском районе. Довольно большой аул, где живет более 10 тыс. чел.

Лермонтовские места. Сухая хроника Кавказской войны XIX века гласит, что в сентябре 1840 г. отряд генерала Галафеева совершил поход из Грозного в Шали. По пути были сожжены аулы Герменчук и Белгатой. Это все в 2-3 км от Мескер-Юрта. В этом походе участвовал и 26-летний кавалерист – поручик Лермонтов.

Поход Галафеева не дал результатов. Кавказская война тут шла еще 17 лет. Горцы покорились только после карательной экспедиции генерала Евдокимова (зима 1857-58 гг.). Последний в рапорте военному министру доносил, что «непокорное население Большой Чеченской плоскости… покорено, на ней не осталось ни одной сакли».

Правда, сакли потом отстроили и все началось по новой. В этом могли убедиться российские солдаты, которые воевали тут в первую чеченскую. В той войне Мескер-Юрт стал местом печально известным. В ночь с 7 на 8 марта 1996 г. здесь в полном составе пропал 15-й блокпост. Мотострелки из 166-й тверской бригады. Ночью чеченцы тихо сняли часовых и 38 солдат и офицеров проснулись в плену.

Как так вышло, до сих пор не ясно. То ли водка (со снотворным), купленная у местных, то ли продал кто из своих, но блокпост был взят без сопротивления. Пленных увели в неизвестном направлении, угнали танк Т-80, сожгли три БМП и постройки. Присланный отряд подкрепления нашел лишь пепелище.

Живыми из 38 пленных вернулись немногие. Часть убили сразу, часть попала под бомбежку своей же авиации, пока боевики перегоняли их в горы. Но к июню 1996 г. еще человек 15 оставалось в живых, их держали в отдаленных горных районах. Были переговоры об обмене, выкупе, но без видимого результата

Их родная 166-я бригада, между тем, была недалеко в тот момент. 24 мая она взяла штурмом Бамут, последний оплот боевиков в горах. 28 мая Ельцин прилетел в Чечню и объявил о «победе» в войне. 1 июня 1996 г. журналист Невзоров (он тогда работал на Березовского) в авторской программе «Дни» на первом канале показал хвалебный репортаж про «бешеную роту» (разведка 166-й бригады), которая первой вошла в Бамут.

Репортаж прогремел на всю страну. Лихие спецназовцы «бешеной роты» по кличке «Кобра» и «Костя Питерский» демонстрировали на камеру отрезанные уши чеченцев со словами: «Так будет с каждым чеченцом, кто будет воевать против русских». Дальше шел рассказ, как чеченцы режут и распинают русских пленных, «звери они», «мы все равно их, чичей, всех завалим» и т.д.

В какой-то момент спецназовец «Костя Питерский» (он же контрактник Сергей Масалев) , который и таскал отрезанное ухо как сувенир, слегка засмущался перед камерой: «По идее, если б они наших не резали, я бы х*й стал срезать ухо».

В конце репортажа за кадром шли комментарии самого Невзорова, что в нарукавном кармане каждого разведчика из 166-й бригады как удостоверение лежит «вяленое чеченское ухо».

Программа Невзорова «Дни» после этого была закрыта за разжигание национальной розни. Нет, уши в Чечне резать не перестали, но больше это по первому каналу не показывали. В 1997 г. по мотивам своего репортажа про «бешеную роту» Невзоров снял художественный фильм «Чистилище».

Пока Невзоров рубил правду-матку и показывал на всю страну отрезанные 166-й бригадой уши «чичей», пленные с этой бригады сидели в ямах в горах и ждали своей участи. Через три недели, в 20-х числах июня 1996 г. всех казнили под Ведено и Рошни-Чу. Тела пролежали в земле несколько месяцев, потом была эксгумация, переправка в Ростов, вагоны-рефрижераторы и все по полной программе.

Александр Копшев, 19 лет, призывник, механик-водитель БМП. Призван из Нижнего Новгорода. Воевал в Чечне всего 4 дня и попал в плен. Расстрелян 20.06.1996 г. под Ведено. Тело извлекли в плохом состоянии, пол-черепа не было. С трудом был опознан матерью в ростовском морозильнике («поезде смерти»), где числился как труп № 488.

Анатолий Воронов, контрактник из Воронежа. Гранатометчик на 15-м блокпосту. Расстрелян 20.06.1996 г. под Рошни-Чу. Долго лежал в ростовском морозильнике как неопознанный труп № 863, пока мать другого солдата, который был с ним в плену, не приехала на опознание. Найдя своего сына, она написала и матери Воронова: «Поедете за ним, возьмите медицинские справки, фотокарточку… Начинайте смотреть номера с 830 до 973, эта группа эксгумирована 28 и 29 октября 1996 года, в ней и Ваш сын».

Как потом оказалось, в казни Анатолия Воронова и других пленных под Рошни-Чу принимали участие не только чеченцы, но и двое русских: Константин Лимонов и Руслан Клочков. Два пулеметчика из Софринской бригады. Попав в плен, они перешли на сторону чеченцев, приняли ислам, получили имена Казбек и Саид соответственно. Занимались охраной пленных, отличаясь редким садизмом – убили и покалечили десятки людей.

Казбек и Саид на суде в Ростове-на-Дону в 2001 г. Кадыровцы наоборот.

Некоторые российские СМИ потом писали, что пленных с 15-го поста не расстреляли – якобы им перерезали им горло в «мусульманском» стиле. Т.е. как режут животных на Курбан-Байрам – надрезают горло, потом ждут, чтоб животное, будучи в сознании, истекло кровью.

В свидетельстве о смерти Воронова, однако, была указана причина смерти – «огнестрельное пулевое ранение головы». У других аналогично. Хотя казни в стиле Курбан-Байрам чеченцы, безусловно, тоже практиковали.

И не раз…

Первая чеченская война, которая началась в декабре 1994 г. как операция по «наведению конституционного порядка», быстро переросла в настоящую межнациональную войну, которая велась с диким ожесточением. Спираль насилия, казней и жажды мести раскрутилась не на шутку. После небольшой передышки в 1996-99 гг. все началось снова.

Во вторую войну Мескер-Юрт опять стал одним из центров вооруженного подполья. Даже днем передвигаться по дорогам тут было опасно. В 2000 г. расстреляли из засады председателя сельсовета и его зама, поставленных русскими. В мае 2002 убили местного предпринимателя Саида Симбаригова, который считался стукачом ФСБ. Расстреляли, отрезали голову, голову насадили на кол и поставили перед сельсоветом. Так, для напоминания. Акцию провела группа командира Мансура Саламова.

В ответ была зачистка по «жесткому варианту». С вертолетов высадили десант. Село окружил отряд «Русь» внутренних войск. 20 дней никого не выпускали, ловили и свозили в «фильтропункт» на окраине села. По официальным данным было убито 9 человек при задержании. Еще 19 пропали после того, как их забрали «неустановленные лица, одетые в камуфляжную форму одежды». Родственники пропавших потом подали коллективный иск в ЕСПЧ против России, выиграли, получили компенсации, но пропавших это уже не вернет.

По факту те , кто пропал без вести, и часть погибших «при задержании» были убиты в «фильтропункте» в ходе допросов с пристрастием. Просто некоторых потом выдали родственникам, а некоторых – нет. Кого решили не выдавать – тех свалили в яму на поле и взорвали. В Чечне это называлось «метод распыления». Труп обкладывали тротиловыми шашками или пару 152-мм снарядов как вариант. Ну а дальше «распыление». Если тел много, можно и оптом. Вместе с чеченцами ошметки их родственников на поле искала тогда журналистка Анна Политковская, о чем написала потом статью .

Вот это максимум, что остается от человека после «метода распыления» (фото Анны Политковской):

Впрочем, командира местных боевиков Мансура Саламова , из-за которого была зачистка с распылением, так и не поймали. Через полгода он сам приехал в Москву вместе со сводным отрядом, собранным со всей Чечни, и захватил «Норд-Ост». В акции участвовали и «черные вдовы» из Мескер-Юрта . Мансур Саламов , он же Мовсар Бараев (это имя он взял в память о своем погибшем дяде – командире Арби Бараеве) был убит во время штурма театра на Дубровке.

Это было, вкратце, кто и за что воевал в двух чеченских войнах. А теперь самое главное: откуда в этом кровавом месиве возникли кадыровцы, из кого и как их набрали.

Паренек из Мескер-Юрта.

На фото ниже – Умар Исраилов, 1981 г.р. Чеченец из села Мескер-Юрт. Того самого аула, где сгинул 15-й блокпост в марте 1996.

Нет, Зелимхану Исраилову, который пытался убить в Москве водителя автобуса, он не родственник. Просто однофамилец. В 1995 году, когда федеральные войска брали Мескер-Юрт, мать Умара погибла под обстрелом. Ему было тогда 13. Когда 15-й блокпост рядом уничтожили, он, как и все село, радовался и гордился.

Когда в 1999 война началась снова, Умар пошел воевать. Нет, он не был каким-то исламским фанатиком. Все проще. Мотивом была месть и чеченский национализм в его традиционном вековом виде: русские – исконные враги, иноземцы-завоеватели. Все как во времена Лермонтова и имама Шамиля.

Несколько лет Умар был членом вооруженного подполья в районе Мескер-Юрта, воевал в лесу. Долго ему везло. Он не попал ни под зачистку в мае 2002, ни под «распыление». Не взяли его и в «Норд-Ост». Но однажды везение кончилось. В апреле 2003 он попал в плен, причем к «своим» – чеченцам-кадыровцам. И тут началось то, что во времена Лермонтова и Шамиля было, пожалуй, невозможным.

Гестапо в Центарое.

После захвата в плен Умара Исраилова привезли в Центарой (он же Хоси-Юрт) – горный аул, родовое село Кадыровых. Там была база «службы безопасности» президента Чечни. По факту база в Центарое была секретной пыточной тюрьмой, где содержалось до 30 задержанных.

Комнатой пыток служил спортзал, куда пленников таскали на экзекуции – били, прижигали каленым железом и паяльной лампой, насиловали черенком от саперной лопатки. Рядом был внутренний дворик, там проходили расстрелы, стрельба по ногам и другие развлечения.

Въезд в село Центарой. Портреты Путина, Кадырова и надпись: «Пусть восторжествует справедливость». Бюджетные деньги из Москвы Кадыров все годы щедро направляет в этот аул, тут он построил виллы себе и своей родне, дороги, мечеть, школу хафизов (дети, которые учат наизусть Коран). Здесь же база его личной охраны и пыточная тюрьма для комплекта.

Пленный Умар Исраилов провел на «базе» в Центарое три месяца. Через эту же тюрьму потом пропустили и его отца – Али Исраилова. Позднее, чудом выбравшись из Чечни в эмиграцию, отец и сын поведали в красках о том, что творится в этом кадыровском родовом ауле.

Отец и сын. Умар и Али Исраиловы – узники тюрьмы Центарой.

Происходившее в Центарое было в духе застенков гестапо или НКВД. Кадыров во всем этом участвовал лично. Приходил в пыточный зал, участвовал в избиениях, а потом просил «принести мою любимую машинку» – ручной электрогенератор. И начинались пытки электротоком. Иногда жертву дополнительно поливали водичкой. По воспоминаниям Али Исраилова – ощущения были, как будто тебе все суставы одновременно выламывают наизнанку. Кадыров хохотал и велел крутить машинку еще.

Смех садиста мог быстро смениться припадком ярости. Пленного выводили во двор, Кадыров стрелял из «Стечкина» под ноги. Его соратники тоже не отставали. Если Кадыров стрелял на поражение, каждый и охранников норовил выпустить в жертву всю обойму , чтоб услужить хозяину. Так что пальба из стечкиных по живым мишеням, она не на Никулинской улице зародилась.

Схема пыточной тюрьмы в Центарое. Была приложена Умаром Исраиловым к иску в Европейский суд по правам человека.

Из жалобы Умара Исраилова в Генеральную прокуратуру РФ:

«На второй день заключения меня привели в находившийся на базе спортзал. Меня привязали к тренажеру, на который ставится штанга, и стали избивать. Спрашивали про боевиков, места, где спрятано оружие… Руководил допросами и избиениями в основном человек по кличке Джихад, один из командиров СБ (…)

Однажды ночью, примерно через месяц после нашего задержания… приехали Рамзан, Адам Делимханов и еще командир из Новогрозного по имени Руслан, родственник Кадырова… Они втроем нас допрашивали, а их охрана осталась поодаль. Они тогда начали допрашивать Айдамира [пленный Айдамир Гушаев]. Рамзан его всегда спрашивал о каких-то больших деньгах. Айдамир всегда говорил, что ничего не знает, и Рамзан его избивал, и Адам, и Руслан тоже.. Потом Рамзан достал пистолет – по-моему, взял у Адама – и стал стрелять Айдамиру под ноги… Потом Рамзан велел охране увести Айдамира в камеру. Его увели, и настала моя очередь (…)

Наиболее приближенными к Рамзану людьми были сотрудники его личной охраны, а также те командиры, которые работали на базе, где находился спортзал… Командиром личной охраны был человек по имени Ката по кличке Патриот. Другой командир, по кличке Монгол, он же Джихад, руководил командирами сельских СБ [служб безопасности] и имел очень широкие полномочия».

Пару слов об упоминаемых здесь лицах. Человек по кличке «Джихад» или «Монгол», который «в основном, руководил допросами», это Вахит Усмаев. Герой России, полковник полиции. «Джихад» – его позывной в первую войну, когда он воевал протии федеральных войск.

Герой России Джихад-Монгол с друзьями:

Человек по имени Адам – это двоюродный брат Кадырова Адам Делимханов по кличке «Палач», второй человек в Чечне. С 2014 г. Делимханов – под санкциями США как участник наркокартеля «Братский круг» (поставки афганских опиатов в РФ и другие страны). Кадыровский клан давно связан с узбекской и афганской наркомафией, а Делимханов у Рамзана главный по герычу.

Человек по имени Ката и по кличке «Патриот», о котором упоминает бывший пленный Умар Исраилов – это Абузайд Висмурадов, командир чеченского СОБРа (Ката – его второе домашнее имя). Русским читателям он известен, в основном, как человек, который в 2017 г. осыпал оскорблениями борца Федора Емельяненко, который выступил против детских боев без правил в Чечне.

Висмурадов и его куратор Даниил Мартынов. Мартынов – майор ФСБ, офицер из «Альфы», который тренирует кадыровскую охрану. Кадыров специально нанял его для этой цели в 2013 г.

Вот такие вот лучшие люди России в «пехоте Путина», хоть сейчас в SS-Totenkopfverbände, в качестве инструкторов…

Газават и содомия.

Кадыровская пыточная база в Центарое функционировала без выходных, днем и ночью. Одних привозили, других хоронили, конвейер работал без остановки.

Из жалобы Умара Исраилова в Генеральную прокуратуру РФ:

«Айдамира [пленный Айдамир Гушаев] расстреляли примерно через два месяца после моего задержания. Это произошло на площадке [во дворе тюрьмы], я в этот момент был в камере. Это было вечером. Его допрашивал Рамзан – я узнал его голос. Рамзан тогда стал на него кричать – кричал, что убьет, если Айдамир не скажет, где деньги, и потом раздался выстрел, а потом еще много выстрелов. Потом Рамзан приказал его унести на «кладбище» – там, где закапывали людей, которых не отдавали родственникам, по-чеченски называлось «Газават»(…)

Из текста искового заявления Умара Исраилова в Европейский суд по правам человека:

«Однажды, когда охранники притащили Шамиля [пленный Шамиль Гериханов] в камеру, где он и заявитель содержались, Гериханов был в крови. Он сказал заявителю, что командир СБ [службы безопасности Кадырова] из Новогрозного изнасиловал его черенком от лопаты и пытался заставить его сознаться в убийстве 70 или 80 людей в Цоцин-Юрте и в Гелдагане».

Позднее, как рассказывал Умар Исраилов, командир из Новогрозного по имени Руслан убил изнасилованного им пленного, а тело выбросили куда-то, чтоб его могли подобрать родственники. Исмаилов не знал фамилии Руслана. Он упоминает только, что это близкий соратник Кадырова, и что в начале 2000-х он был важным чином МВД в Новогрозном (поселок Новогрозненский под Гудермесом).

При таких вводных садистом-содомитом мог быть только вот этот человек: генерал-лейтенант внутренней службы Руслан Яхъяев, глава МЧС Чечни. Воистину вся кадыровская элита вышла из пыточной тюрьмы в Центарое…

Для справки: труп убитого им пленного Шамиля Гериханова был найден в августе 2003 на обочине дороги между селами Майртуп и Бачи-Юрт – на месте убийства начальника Курчалоевскго РОВД в 2001 г., в чем Гериханов предположительно участвовал.

Кто-то может сказать: ну и хорошо, этот Гериханов – боевик, убил начальника РОВД. А начальник – наверняка тоже бывший боевик, как и все кадыровцы. Так что вообще отлично. Монгол-джихады мочат друга друга.

Да, но только монтировку не забывайте возить. А то завтра такой «Джихад», прикормленный путинским режимом, встретится вам на дороге. И что в Чечне не действуют российские законы, тоже не стоит сетовать. Какие еще российские законы? – Там законы Центароя.

Сломленные люди.

Какой смысл был во всех эти многодневных издевательствах над пленными в Центарое? – Помимо выбивания показаний и удовлетворения садистских наклонностей Кадырова и его свиты был и еще один мотив – вербовка новых кадыровцев.

Система эта не новая. Ее широко применяли, например, нацисты во Второй мировой войне. Пленных в лагерях держали в нечеловеческих условиях, голод, тиф, издевательства. Но была альтернатива – пойти в лагерную охрану, полицаем. Зачастую такие бывшие пленные становились хуже любого эсесовца. Человека ломали, потом вязали кровью, и назад ему пути нет.

Ниже – фото из лагеря Шталаг №307 в Демблине (Польша) 1941-42 гг. Прибыл очередной этап советских пленных, они еле живы. Справа – лагерный полицай в буденовке и советской форме без погон. Вполне упитанный и здоровый. Это бывший пленный, перешедший служить к немцам.

Примерно так же был устроен и Центарой. От Умара Исраилова требовали перейти на службу Кадырову. Или смерть и мучения. В итоге его сломали. Он согласился стать одним из них. Сначала был «испытательный срок» – ездил без оружия в кадыровской охране. А потом отправился ментом в свое родное село Мескер-Юрт.

Это совершенно обычное дело в Чечне. Все так называемое МВД Чечни именно таким путем и сформировано, из бывших боевиков. Кто-то сам перешел, кого-то заставили – пытками, угрозами, в том числе родственникам.

Почему получив оружие, бывший узник Центароя Умар Исраилов тут же не прикончил Кадырова или кого-то из них? – «Жить хотел», – ответит он потом в одном из интервью…

Бывший боевик и узник Центароя Умар Исраилов на службе у Кадырова:

Однако в случае Умара Исраилова система дала сбой. Долго пробыть кадыровцем ему не пришлось. На него вышли старые друзья из подполья (полевой командир Ризван Осмаев ), предложили сотрудничать. Умар оказался между двух огней. Вмешалась семья. Отец Умара, который в это время жил в другом районе Чечни, узнал, что сын стал полицаем в своем родном селе и поставил условие: или сын вообще бежит из Чечни за границу, или (если по его наводке хоть кто-то пострадает в деревне), отец будет вынужден убить его собственными руками. Умар принял решение бежать из Чечни вместе с семьей.

С приключениями, без документов, за взятку белорусу-погранцу, им удалось пересечь польскую границу и попасть в Европу. Политубежище дала Австрия. Отцу выбраться из Чечни так быстро не удалось. Его схватили, привезли в Центарой, пытали и били четверо суток, потом перевезли в другую тюрьму в Гудермес. 11 месяцев в заложниках без суда и следствия, пока Кадыров решал, что с ним делать. Когда стало ясно, что Умар в Австрии, и все равно не вернется ни при каких условиях, Али Исраилова выпустили.

В эмиграции он и сын не стали молчать о происходящем в Чечне. Умар активно давал интервью, подал иск в ЕСПЧ с подробным описанием тюрьмы в Центарое и того, чему он стал свидетелем, пока сам служил в кадыровской охране. Ему не раз угрожали, требовали отказаться от суда, не давать показаний. 13 января 2009 г. на улице Вены средь бела дня он получил пять пуль и скончался на месте. Трех чеченцев – исполнителей приговорили к длительным срокам (одному – пожизненное, двоим – 16 и 19 лет). Заказчиком убийства австрийская прокуратура назвала Кадырова.

Эпилог.

9 января 1996 г. в 5 утра дагестанский город Кизляр был разбужен звуками выстрелов и взрывами минометных мин. Группа боевиков под командой Салмана Радуева атаковала военный аэродром, а потом больницу с роддомом, где захватила 3000 заложников. Началась многодневная кровавая драма, где террористы на автобусах с заложниками все-таки смогли выбраться из города, а потом и уйти в Чечню.

23 января 1996 г., вскоре после завершения рейда Радуева, в Чечне дал пресс-конференцию местный террорист №1 Шамиль Басаев:

«Мы будем дальше воевать, мы будем захватывать, удастся – Владивосток захватим, удастся – Хабаровск захватим, Москву захватим, мы будем воевать до конца, и ничто нас, кроме Аллаха, не остановит на этом пути».

Рядом с Басаевым, когда он озвучивал свои угрозы, сидел мрачный человек в папахе – муфтий Чечни Ахмат Кадыров и согласно кивал. Еще бы. Ведь ранее в апреле 1995 г. на Конгрессе чеченского народа в Шатое муфтий официально объявил России джихад. Охранником муфтия в то время работал его сын, который полностью поддерживал отца:

И ничего их в те времена не смущало, ни казни пленных, ни захват роддомов их боевыми товарищами:

Четыре года спустя, в 1999 г., началась вторая чеченская война. И тут муфтий-джихадист резко поменял свои взгляды и вместо «захвата Хабаровска» стал клясться в любви к России. И его сын тоже. За это Москва поставила муфтия на пост президента Чечни, а сын получил погоны МВД и возглавил «службу безопасности» отца. А после убийства отца в 2004 г. получил власть по наследству.

Причины такого удивительного поворота были самые тривиальные: в Чечне между двумя войнами обострилась борьба кланов, в этой борьбе муфтий чувствовал себя не слишком уверенно, почему и искал помощи внешних сил. И нашел.

Сын продолжил дело отца, создал полноценную частную армию численностью около дивизии и постепенно задавил все другие кланы Чечни. И стал официально именоваться «паччах» – т.е. падишах. Первый в чеченской истории: ранее падишахов у них не было.

Одновременно падишах Кадыр II выторговал себе полунезависимый статус в России. В обмен на него обещал Путину, главпаччаху из Кремля, помощь на случай революции. Если что – «пехота» подъедет.

Террор в Чечне между тем становился все шире. Сначала кадыровцы убивали боевиков из вооруженного подполья, их родственников. Потом убивали правозащитников, борцов с пытками. Потом просто недовольных в Чечне, самых обычных людей, имевших неосторожность что-то сказать или написать в соцсетях. Потом взялись за чеченских геев. Ни с того ни с сего вдруг началась борьба против однополой любви среди местных джигитов. С пытками, убийствами и проч. На кого еще повернет эта террористическая деспотия, сказать трудно.

И вообще падишаху уже тесно в Чечне. Скучно. Хочется делать мировую политику. В июле 2017 г. Кадыров дал интервью американскому телеканалу HBO. Его спросили о геях. Кадыров отреагировал крайне нервно: геев у нас нет, но нам надо «очистить нашу кровь». На вопрос журналиста, так все-таки геи у вас есть или нет, и зачем вы их убиваете, Кадыров вышел из себя и стал угрожать «поставить весь мир раком», мы – Россия, у нас ракеты и т.д.

Интервью получилось просто феерическим и обошло весь мир: мордастый абрек в спортивном костюме от имени России угрожает планете ядерным оружием. Причем его об этом никто не спрашивал, вопрос был всего-навсего по теме нетрадиционного секса во вверенной ему республике.

Вообще эта борьба за «чистоту крови» принесла Кадырову мировую славу даже больше чем все пытки, похищения и произвол за много лет. Он даже удостоился персональной карикатуры в «Шарли Эбдо» в мае 2017 г. Те опубликовали «комиксы» в своем стиле на тему пыток и убийств чеченских геев. Картинка внизу справа в переводе означает: «Только Кадыров имеет право брать в рот» (на территории Чечни имеется в виду).

В общем, Кадыров – это позор России. Как и Путин – его кумир и покровитель. Два гопника – один с аула Центарой, другой – из питерской подворотни. Дорвались до власти и резвятся, как умеют.

А что касается их угроз натравить банды чеченских отбросов на тех, кто пойдет против Путина внутри России… Есть такая картина художника 19 века Карла Венига, называется «Последние минуты Лжедмитрия I» (1879 г.). На картине изображены события в Москве 27 мая 1606 г., когда разъяренная толпа москвичей пришла в Кремль и убила царя – вора и самозванца.

Отлично написанная картина

И прекрасный народный юмор 150 лет спустя. Тут даже добавить нечего.

P.S. Это была вторая часть статьи «Пехота Путина». А вот тут можно прочитать первую часть статьи.

«Путинизм»