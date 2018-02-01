У берегов оккупированного Крыма потерпел бедствие молдавский сухогруз

На борту сухогруза находился экипаж в составе 12 человек, в том числе граждане Украины и Азербайджана.

Госпогранслужба Украины не получала сигнала бедствия от судна BERG, которое получило повреждения корпуса и встало на якорь в районе Феодосии. Об этом сообщило агенство «Крым.Реалии» со ссылкой на спикера украинских пограничников Олега Слободяна.

Утром в четверг, 1 февраля, стало известно, что у берегов Феодосии в Черном море терпит бедствие сухогруз BERG под флагом Молдовы.

Как говорится в сообщении на сайте открытой базы данных судов и портов FleetMon, сухогруз турецкой компании BERG двигался в турецкий порт Бандырма из закрытого порта Керчь. Как следует из данных слежения за судном, 28 января BERG находился в российскому порту Азов.

Судно получило повреждения корпуса, оно стоит на якоре в феодосийской бухте, экипаж эвакуировали, сообщает «РИА Крым» со ссылкой на помощника начальника Управления МЧС России по Крыму Владимира Иванова. По его словам, сейчас проводят обследование корпуса.

О причинах и характере инцидента, из-за которого судно получило повреждения корпуса и было вынуждено бросить якорь неподалеку от Феодосии, не сообщается.

По данным синоптиков, в Крыму 31 января был зафиксирован сильный северо-западный ветер 22-27 м/с.

Подконтрольная Кремлю Керченская транспортная прокуратура проводит проверку по факту происшествия.

В пресс-службе Управления МЧС России по Крыму утверждают, что сухогруз BERG весом 3 тыс. тонн, перевозивший отруби и зерно, принадлежит турецкой судовой компании.

Экипаж судна, в составе которого 8 граждан Украины и 4 – Азербайджана, находится в Феодосии. По сообщению российских СМИ, ими «занимаются пограничники, так как судно шло под иностранным флагом».

Прокуратура АРК и Министерство иностранных дел Украины пока не комментировали сообщения о заходе иностранного судна в закрытый порт Керчь и присутствии украинских граждан среди членов экипажа сухогруза.

В период с 1 декабря 2017 года по 1 января 2018 года 26 грузовых судов нарушили действующий запрет на заход в порты аннексированного Крыма, сообщило 4 января Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины.

С июля 2014 года правительство Украины официально прекратило функционирование всех портов аннексированного Россией Крыма, гавани полуострова закрыты для международного судоходства.

«Крым.Реалии»