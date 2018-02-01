Сурковский ход конем: воскрешение «новороссии»?

Попытка последнего реванша Суркова в объединении Пасечник и Захарченко в «новороссию». В последний день января произошло знаковое событие в жизни «ДНР» и «ЛНР». Главари квазиреспублик договорились создать единую «таможенную зону».

31 января «глава «ДНР» Александр Захарченко и и. о. «главы «ЛНР» Леонид Пасечник подписали «Протокол о намерениях создания единого таможенного пространства». Кроме того, главари подписали «Соглашение о взаимодействии по организации железнодорожных перевозок», пишет Иван Жеведь на страницах «Depo.Донбасс».

При подписании документа присутствовали «председатель Совета министров «ЛНР» Сергей Козлов, «и. о. первого заместителя председателя Совета министров «ЛНР» Олег Черноусов, «заместитель председателя Совета министров «ДНР» Александр Тимофеев, «и. о. министра транспорта «ДНР» Игорь Андриенко, «директор департамента таможенного дела «ДНР» Виталий Панков.

Интересным является присутствие на встрече Олега Черноусова, которого Козлов постепенно вводит в курс дел перед своей предстоящей отставкой и отсутствие на встрече «и. о. министра транспорта «ЛНР». Дело в том, что в «ЛНР» сложилась непростая ситуация с этим министерством и борьбу за это кресло ведет пока еще действующий «министр» Герасимов и его заместитель Андрей Когут.

«Безусловно, подписание этих документов – это сближение наших «республик»», – подчеркнул Пасечник. По словам «председателя Совмина «ЛНР» Сергея Козлова, следующим шагом будет разработка единого законодательства и создание единого экономического пространства.

Можно предположить, что вслед за экономическим объединением последует и политическое. Тем более что информация об объединении так называемых «ЛНР» и «ДНР» уже давно обсуждается в российских кругах. Предлагаем немного разобраться в отношениях «братских республик», а также понять, почему об этом заговорили именно сейчас и к каким последствиям это объединение может привести.

Конечно, можно удариться в конспирологию и связать эти процессы с намерениями Кремля наконец объединить эти два квазиобразования в единую «Новороссию» или «Малороссию». В прошлом году попытки изучения общественного мнения относительно объединения фиксировались неоднократно. Например, летом 2017 г. – в виде заявлений Захарченко о создания «Малороссии». Но об этом поговорили и забыли, потому что тогдашний «глава «ЛНР» Плотницкий эту идею публично отвергал. Зато по интернету прокатилась волна мемов на название «Малороссия», которую придумал Захарченко. Второй раз об этом заговорили в ноябре, во время переворота в Луганске и бегства Плотницкого. Тогда после длительного противостояния между «главой «ЛНР» Игорем Плотницким (подконтролен Суркову) и «главой МВД» Игорем Корнетом (подконтролен куратору от ФСБ Сергею Беседе) победу праздновали «силовики», которым удалось поставить во главе «республики» Леонида Пасечника.

И вот похоже на то, что Сурков решил повернуть ситуацию себе на пользу. Реализовав это объединение, он сможет снова сосредоточить полную власть над оккупированными территориями в своих руках. Также это экономия бюджета. Ведь что бы там кто не говорил, но санкции против РФ заставляют задуматься над экономией собственных средств. И игра в самостоятельность «республик» с очень большим должностным аппаратом ложится большим бременем на бюджет России. Объединенной территорией будет легче управлять и можно будет как интегрировать их в Россию, так и присоединить обратно к Украине.

Идея объединения, безусловно, будет хорошо воспринята местными пророссийскими жителями. И немного приглушит тот негатив, который образовался после принятия непопулярного решения о запрете выезда чиновников за пределы «ДНР» и отсутствия украинской мобильной связи на оккупированных частях Донбасса. Вообще будет интересно наблюдать, как в одной части «Недороссии» появится украинская связь, а на другой – нет. Также интересно, какой из отжатых местных операторов кого поглотит – «Феникс» или «Лугаком».

Вместе с тем в свете предстоящих выборов в РФ объединение двух квазиобразований в «Новороссию» снова даст повод Путину заговорить о «духовных скрепах» и перенести россиян в приятные для них воспоминания о 2014 г., что, безусловно, будет способствовать увеличению его рейтинга. К тому же на осень свои «выборы» планируются в «ЛДНР», и в случае объединения, во-первых, будет легче провести их под единым руководством, а во-вторых, это опять же поможет сэкономить средства.

Бесспорно, можно связать таможенное объединение на оккупированном Донбассе и с последними международными событиями вокруг России. Таким себе ответом Запада на «кремлевский список» США. Ведь объединение псевдореспублик сразу ставит жирный крест на Минском формате, на чем ранее неоднократно заявляли главари «ДНР» и «ЛНР».

Впрочем, не исключено, что вчерашние соглашения – это не более, чем своеобразная декларация о сотрудничестве. Эдакий визит вежливости новоназначенного «главы «ЛНР» с приставкой и. о. Пасечника к своему не менее изолированному соседу Захарченко. А также демонстрация «дружественных намерений», чего так не хватает дезориентированному населению оккупированного Донбасса.

Как бы то не было, но говорить о полном объединении квазиреспублик пока рано. Ведь это заставит перезапустить минский процесс и не дает гарантий, что это пойдет на пользу России. А кремлевские «силовики», которые с такими сверхусилиями захватывали власть в Луганске, не отдадут ее так просто в руки Захарченко (Суркова). Тот факт, что в случае объединения власть перейдет к Донецку, является несомненным. Но все же последнее слово в этом вопросе остается за хозяином Кремля….

Иван Жеведь, «Depo.Донбасс»