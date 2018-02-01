СБУ совместно с военной прокуратурой «накрыли» подозрительные криптовалютные фермы

СБУ и прокуратура обвинили майнеров в финансировании «ДНР» и «ЛНР». Силовики изъяли устройства для майнинга криптовалюты в Киеве, области и Черкассах.

Служба безопасности Украины и Главная военная прокуратура провели обыски на «фермах» по майнингу криптовалют в Киеве, Киевской области и Черкассах. Правоохранители утверждают, что майнеры финансировали «ДНР» и «ЛНР», передает «Левый Берег».

Об этом на совместном брифинге с начальником департамента информбезопасности СБУ Александром Климчуком заявил главный военный прокурор Анатолий Матиос.

По его словам, при обысках на ПАО «Квазар» в Киеве было изъято оборудование для 400 ферм.

Матиос добавил, что в Черкассах майнеры несанкционированно подключились к электросетям и расходовали электричества на 800 тыс гривен в месяц.

Общая стоимость изъятого оборудования — более 4 млн долларов.

После конвертации криптовалют доход через электронные кошельки QIWI и «Яндекс.Деньги» направлялся в «ЛНР» и «ДНР» «именно для закупки военной экипировки, снаряжения, оружия и боеприпасов», заявил Матиос.

Организатор схемы установлен, но не задержаны, его ищут.

Начальник департамента информбезопасности СБУ Александр Климчук заявил, что благодаря майнингу криптовалют «ДНР» и «ЛНР» получили большие деньги. По его словам, на контролируемых сепаратистами территориях тоже есть места генерации криптовалюты.

Как сообщается на сайте СБУ, «фермы» организовала группа граждан России и Украины. Доход направлялся на финансирование боевиков и поддержку ряда антиукраинских сайтов.

Оборудование для майнинга доставлялось из России.

СБУ утверждает, что имеет доказательства, подтверждающие финансирование «ДНР» и «ЛНР».

«Левый Берег»