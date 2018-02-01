Грядущие сокращения в госкорпорациях России коснутся широких слоев населения

Данная мера, в большей степени, ударит по регионам. Такими, на самом деле, будут результаты введенных США санкций.

В последнее время наблюдается какое-то удивительное цепляние за личность Сталина. Разговоры про «не 37 год» с высоких трибун, запрет фильма про «вождя народов» к показу, драка «за Сталина» в прямом эфире известной радиостанции и пр. И складывается какая-то очень странная параллель, читаемая между строк. Со Сталиным сравнивают Путина. Типа того, что «Путин — тиран, страна в кольце врагов», «можем повторить», ну и так далее. Населению предлагается сплотиться перед внешней угрозой, как деды в 41-ом. Эту же шизоидную версию реальности поддерживают и либералы, превознося и демонизируя Путина, пишет Telegram-канал «Политота».

По ту сторону океана схожая картина. Трампа принято сравнивать с Гитлером. Трамп-де «расист», «Трамп угнетает мусульман», ну и так далее. И вот, значит, у нас противостояние Гитлера со Сталиным.

Но нет, господа. В реальности, а не в кокаиновых мыслях политтехнологов, есть две фигуры — зажатый со всех сторон коммерсант Трамп и случайный серый чиновник Путин. Остальное «туман войны» и «белый шум», а в результате всего этого нам пытаются объяснить, как всегда, почему мы должны жить хуже.

Люди же из санкционного списка настолько богаты, что навряд ли их вообще что-то должно волновать в определенной перспективе. Без работы и средств к существованию останется народ. Нет никаких «Сталина» и «Гитлера», есть «Дикси» за углом и тухлое пиво. Более того, пока есть.

Грядущие сокращения в госкорпорациях могут коснуться весьма широких слоев населения. А этот тип занятости, как мы знаем, доминирующий в регионах. После выборов будет вполне логично остановить нерентабельные отросли производства, работающие, скажем, на оборонные заказы. Также придется совершить чистку кадров в попавших под санкции госпредприятиях.

И данная мера, в большей степени, ударит по регионам. Вот такими, на самом деле, будут результаты санкций. Остальные сказки предназначены для манипуляций психикой, не стоит обращать на них внимания.

Telegram-канал «Политота»