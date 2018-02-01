Предательские списки: кто включен в будущее правительство России?

Кого США включили во «временное правительство» России после Путина. То, что так долго ждали почитатели и противники Путина (как гносеологической сущности, а не вполне реального человека ростом 1 метр 70 сантиметров), наконец свершилось.

Речь идет о так называемом кремлевском досье, которое администрация президента США обязана обновлять каждый год в соответствие с принятым в прошлом году законом «О противодействии врагам Америки» (такое обиходное название получил этот законодательный акт). Министерство финансов опубликовало только часть документа, ведь в нем еще есть существенная «секретная часть», которая не подлежит огласке. Перефразируя название известного романа Набокова, кремлевская администрация почти в полном составе пресловутых двух башен, получила «приглашение на казнь», пишет на страницах «Деловая Столица» Алексей Кущ.

Расширенный список санкций — это тот самый удар в мягкое олигархическое подбрюшье России, после которого каждый из фигурантов должен воскликнуть словами набоковского Цинцинната: «Вот тупик тутошней жизни, и не в её тесных пределах надо было искать спасения».

По своей сути, группу лиц, объединенных санкционным списком, отныне можно воспринимать в качестве поттерианской группы «пожирателей смерти». Вот только если в творении Джоан Роулинг, метки тайного ордена ставил сам Волан-де-Морт, то в данном случае вместо «того, чье имя нельзя называть», метки поставили непосредственно в Вашингтоне.

Указанное выше сравнение достаточно важно для понимания общей логики процесса. Ведь у нас попадание в санкционный список стали очень часто сравнивать с некоей пиратской черной меткой. На самом деле — это не так. Черные метки, как показывает практика, получают некоторые представители «непослушных стран», например, генеральные прокуроры в Украине. В случае с россиянами, речь идет скорее о колокольчике прокаженного — никто не требует от фигурантов санкционного списка кануть в Лету или сделать некий экзистенциальный выбор. В США прекрасно понимают, что от всей этой массовки ровным счетом ничего не зависит. Но это знак остальному миру — не приближаться к фигурантам и держаться от них подальше.

Философия санкционного списка заключена в том, чтобы с помощью различных механизмов финансового ограничения отсечь от властного московского Олимпа сеть крупных артериальных сосудов, простыми словами, — отсечь от поддержки политического режима основную часть российских финансово-политических групп и их собственников, а также нанести сокрушительный удар по квазигосударственной надстройке экономики, то есть по группе компаний, в которых тесным образом сплелись частные и «государственные» интересы.

В списке фигурируют 210 резидентов РФ — физических лиц, в том числе 114 действующих чиновников самого высшего ранга, остальные — представители большого бизнеса, по-народному — олигархи. Эта часть стоит того, чтобы остановится на ней более подробно. В санкционную давильню попала администрация президента России и правительство РФ почти в полном составе. Например, глава администрации Антон Вайно, его замы Сергей Кириенко и Алексей Громов, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Удивительно, но под санкциями оказались даже глава Совета по правам человека Евгений Федотов и уполномоченный при президенте России по правам предпринимателей Борис Титов.

Но самое поразительное, что в список попали премьер-министр Дмитрий Медведев, заместители председателя правительства Игорь Шувалов (первый зам), Александр Хлопонин, Виталий Мутко, Аркадий Дворкович, Ольга Голодец, Дмитрий Козак и Дмитрий Рогозин. Кроме них, в западной опале оказались все министры, включая министра экономического развития Максима Орешкина.

Что касается законодательной ветви власти, то в списке глава Совета Федерации Валентина Матвиенко и председатель Государственной думы Вячеслав Володин.

Из силовиков: директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, председатель Совета безопасности Николай Патрушев, глава Национальной гвардии Виктор Золотов, глава ФСБ Александр Бортников, генеральный прокурор Юрий Чайка.

Из региональных лидеров: мэр Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко, мэр Москвы Сергей Собянин.

Санкционная политика США отныне опирается на четкие количественные фильтры, которые позволят провести сегрегацию государственных и частных компаний. По оценкам американского минфина, на квазигосударственный сектор экономики, который образовался в результате второй волны приватизации в начале нулевых, приходится треть занятых работников и 70% ВВП. Отныне к квазигосударственным компаниям будут отнесены предприятия, в которых более 25% принадлежит государству и доход за 2016 г. превысил $2 млрд.

К классу «олигарх» отныне будут отнесены все особи, имеющие годовой доход, превышающий $1 млрд. По большому счету можно не заморачиваться и просто копировать списки Forbes прямо транзитом в приложение «В» санкционного пакета — «список олигархов», если, конечно, уважаемый журнал не подаст в суд за столь явный копипаст. Хотя, как показывает перечень персоналий, на этот раз сделали именно так. И если подобная практика будет продолжена, то российские олигархи скоро начнут ходить в рубищах и молить не включать их в список Forbes, который еще не так давно хранили в рамочке возле рабочего стола рядом с портретом Путина.

Среди топов государственных компаний под раздачу попали руководители таких финансовых учреждений, как Сбербанк (Герман Греф), ВТБ (Андрей Костин). Внешэкономбанк Сергей Горьков. Главы крупнейших сырьевых компаний: «Газпрома» (Алексей Миллер), «Роснефти» (Игорь Сечин), «Транснефти» (Николай Токарев). Также в список включены руководитель ОАО «Российских железных дорог» Олег Белозеров, «Ростеха» — Сергей Чемезов.

Группа олигархов в списке, как уже упоминалось, — это фактически российский вариант Forbes: Роман Абрамович, владельцы группы «Альфа» Петр Авен и Михаил Фридман, жена Юрия Лужкова — Елена Батурина, Олег Дерипаска, Евгений Касперский (владелец известной ИТ-компании), фигурант недавнего скандала во Франции Сулейман Керимов, товарищ Путина по питерскому кооперативу и председатель совета директоров банка «Россия» Юрий Ковальчук, собственник Rambler&Co Александр Мамут, Борис и Аркадий Ротенберги, главный акционер «Северстали» Алексей Мордашов, Владимир Потанин («Норильский никель»), Михаил Прохоров, Алишер Усманов, Аркадий Волож (совладелец «Яндекса»), президент «Сколково» Виктор Вексельберг. Общее состояние фигурантов превышает $300 млрд.

Если проанализировать структуру персоналий списка, то можно сделать один любопытный вывод: администрация президента США определила некий круг «рукопожатных» лиц, с которыми в пиковом случае согласится вести переговоры. Это так сказать, черновик «временного правительства», когда век кремлевских сидельцев подойдет к своему логическому финалу. Кто же эти представители будущей «временной администрации»? В список не вошли: бессменный руководитель «Роснано» Анатолий Чубайс, председатель Счетной палаты Татьяна Голикова, председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина, архитектор экономического ренессанса и эшелонированной системы финансового резервирования, бывший многолетний министр финансов Алексей Кудрин. А что, симпатичная компания вырисовывается: президент Алексей Кудрин, премьер-министр Анатолий Чубайс и министр финансов Татьяна Голикова. И Эльвира Набиуллина, как и сейчас, на посту главы Центробанка, естественно. Выглядит все весьма фантасмагорично, но, тем не менее, перст «дяди Сэма» недвусмысленно указал российскому истеблишменту (разумеется, той его части, коей дороги порты, а не скрепы), на кого стоит делать ставки при активации нового политического цикла: досрочного или очередного, тут уж как карта ляжет. С другой стороны, данным персонам не позавидуешь, как минимум косые взгляды им уже обеспечены. В этой компании невозмутимым мудрецом рискует остаться лишь Кудрин: все остальные переживут не лучшие месяцы своей политической карьеры.

Секретная часть санкций касается тех лиц, которые узнают о своем «попадании» лишь выехав за пределы РФ, в те страны, где юрисдикция спецслужб США распространяется дальше стен посольств.

Если отбросить внушительную эмоциональную презентабельность санкций (такие персоны!), стоит отметить, что на выходе получился достаточно выхолощенный документ. Хотя ряд российских СМИ уже оценили их как грубое вмешательство в процедуру выборов президента РФ в марте этого года, а ряд российских политиков заговорили чуть ли не о разрыве отношений, реакция России выглядит тоже как раздувание ропухи при виде хищника.

Да, санкции достаточно неприятны: по сути, речь идет о закрытии перед носом российских бизнесменов и политиков дверей в западный клуб джентльменов. И хотя обойти санкционные запреты будет достаточно просто, выстраивание и структурирование прозрачного бизнеса на Западе отныне под большим вопросом: многие элементы западной рыночной инфраструктуры для фигурантов рискуют оказаться под негласным запретом. Стоит помнить, что самая сильная сторона санкций — это самоцензура субъектов мировой экономики, а вовсе не написанное на бумаге. В этом, кстати, кроется кардинальное отличие украинской модели санкционной политики от западного варианта: нулевая самоцензура и постоянные попытки найти лазейки для своего бизнеса в санкционном «экране».

Яркий пример западной самоцензуры инвесторов — это изменение политики швейцарского финансового холдинга UBS Group, который недавно разослал своим клиентам рекомендательное письмо с предложением воздержаться от инвестиций в любые ценные бумаги «родом» из России.

Кстати, о бумагах. В санкции так и не попал раздел относительно запрета инвестирования в облигации федерального займа РФ. А ведь именно эта мера могла обрушить до 20% российского рынка государственных долговых бумаг, привести к критичному уровню оттока капитала и девальвации курса рубля, причем аккурат к президентским выборам в РФ. Похоже, в Америке не рискнули обострять ситуацию до предела.

Не были введены и дополнительные секторальные санкции, в том числе в отношении предприятий ВПК: исключение составили лишь «Силовые машины», которые поплатились за аферу с крымскими турбинами Siemens. Но это совершенно отдельная санкционная история.

Из практических результатов санкций следует отметить падение акций на мировых биржах: акций «Норильского никеля» упали на 1% и РУСАЛа на 3%. К этому стоит добавить и анонсированную 30 января пресс-службой Сбербанка РФ продажу доли этого банка турецким Denizbank, который активно проводит операции в Объединенных Арабских Эмиратах. Хотя эта новость и с бородой…

Похоже, что главный арсенал санкций пока так и не был «расчехлен». В США прекрасно понимают, что повлиять на результаты выборов в России им уже не удастся, даже если они заморозят западные активы всей российской элиты и государства в целом по иранскому сценарию. В Америке есть задачи «попроще»: не допустить инфильтрации российского влияния на украинских выборах в 2019 г. Скорее всего, основная часть ударной силы американских санкций будет оставаться в резерве именно до этой даты.

Алексей Кущ, «Деловая Столица»