Спецслужбы РФ зафиксировали тайные контакты Суркова с западными политиками

В Кремле недовольны результатами работы Суркова на украинском направлении. Данные факты могут существенно повлиять на замену Суркова другим кандидатом на посту советника президента.

Около Кремля говорят, что президент считает деятельность секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева на «абхазском» и «осетинском» направлениях более эффективной, чем работу Владислава Суркова. Которого иногда просто «невозможно найти». Об этом сообщает Telegram-канал Незыгарь.

Кроме того, как говорят, у некоторых силовиков есть подозрения, что у Владислава Суркова были несанкционированные контакты с «западными коллегами».

«Гуляй Поле» ранее сообщало , что на смену советнику президента России Владиславу Суркову, курирующему в администрации вопросы по Украине, готовится еще другой советник президента – Сергей Глазьев. Об этом так же писал Telegram-канале Незыгарь.

«На моем слуху уже несколько новых кураторов», – пишет Незыгарь.

В первую очередь, речь идет о лидере партии «Яблоко» Григорий Явлинском. Незыгарь отмечает, что Явлинский – уроженец Львова, видимо это рассматривается в Кремле, как некий «бонус». В тоже время подчеркивается, что Явлинский – человек который не в теме ситуации в ОРДЛО. После этого Незыгарь называет второго кандидата.

«Сергей Глазьев – уроженец Запорожья, показавший неплохие результаты в Крыму», – пишет Незыгарь про второго вероятного кандидата на смену Суркову.

Далее он проводит сравнение кейсов рассматриваемых на смену Суркову кандидатов. При этом подчеркивает, что Сурков растратил кредит доверия в свете провала его подхода к решению украинского вопроса.

«Два человека два подхода, два мнения на ситуацию с Украиной, два варианта решения сложного вопроса. Владислав Юрьевич растратил кредит доверия и многие из его построений и обещаний оказали противоположный эффект. Крайней точкой мог стать провал переговоров с Ренатом Ахметовым и срыв сделки между ВЭБ и СКМ по обмену активами(имею ввиду предприятия ВТС), мы как зрители не можем полностью оценить задачи и обещания, но у многих жителей республики до сих пор вызывает вопрос ухода без боя из Мариуполя. Думаю ситуация косвенно относится к переговорному процессу Сурков-Ахметов. Но старое ворошить время тратить», – уточняет Незыгарь.

В тоже время Незыгарь отмечает, что в данный момент стратегия по Украине за четыре года не дала результатов, и, как пологает Незыгарь – рассматриваются все, пусть даже самые нелепые варианты смены кураторов, а так же стратегий и тактик решения проблем.

«В любом случае смена модератора это смена тактических построений», – пишет в заключении Незыгарь.

«Гуляй Поле» уже сообщало, о кремлевском слухе, что после президентских выборов сменится куратор по украинскому направлению. Как ожидают, Владислав Суркова на посту куратора по Украине сменит Григорий Явлинский. Об этом информировал в своем Telegram-канале главный редактор московского бюро «Русской службы BBC», российский журналист Константин Эггерт.

«Интересный слух гуляет по коридорам кремлевской администрации – Суркова на посту главного переговорщика по Украине может сменить Явлинский. Разумеется, после так называемых «выборов», – сообщает Эггерт на своем Telegram-канале.

«Гуляй Поле» так же ранее сообщало, что по заявлению Дмитрия Пойды непосредственный куратор-исполнитель по вопросам Украины, в окружение Владислава Суркова – Инал Ардзинба будет отстранен от курирования этих вопросов. С другой стороны перед Новым годом Инала Ардзинбу повысили в чине гражданской службы – он стал государственным советником 3-го класса, что соответствует воинскому званию генерал-майора.

Незыгарь