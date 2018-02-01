Драка девушек в борделе: битва пропагандистов Сванидзе и Шевченко

История типичная для борделях, молодые и наглые работницы обижают заслуженных ветеранов сферы интимных услуг.

В драке между Николаем Сванидзе и Максимом Шевченко сошлись представители двух поколений пропагандистской обслуги. Шевченко обслуживает власть сегодня. А Сванидзе делал это вчера. Причем не только при Ельцине, но и в путинское время, пишет Игорь Эйдман на своей странице в Facebook.

Наиболее известно его активное участие в спецоперации по обману российской и мировой общественности под кодовым названием «Димон». Тогда Путину и его чекистам, решившим временно прикрыть свою власть ширмой, понадобилось выдать ее за реального и даже, не побоюсь этого слова, прогрессивного политика.

Выполнить эту задачу подрядили Николая Сваниндзе, создавшего семейный бизнес по приданию путинской марионетке и обер-вору респектабельного имиджа. В результате появился апологетический опус «Медведев». В основу книги легли беседы четы Сванидзе с выдающимся политиком и мыслителем Дмитрием Медведевым.

Драка девушек в борделеВ драке между Сванидзе и Шевченко сошлись представители двух поколений пропагандистской обслуги… Опубліковано Игорем Эйдманом 31 січня 2018 р.

Теперь Николай Сванидзе властями не востребован. Идеологический мейнстрим изменился, представители правящего криминалитета больше не хотят либералов. Теперь у них в моде национал-патриотизм (по сути фашизм). Они вызывают к себе девушек в патриотичных кокошниках и по-моложе, например, Максима Шевченко…

Такие истории в борделях часто бывают. Молодые наглые работницы обижают заслуженных ветеранов сферы интимных услуг.

Иногда даже бьют.

Печаль…

«Гуляй Поле» сообщает, что 30 января в прямом эфире радио «Комсомольская Правда» разгорелся скандал с участием двух известных российских пропагандистов – Николая Сванидзе и Максима Шевченко. Пропагандисты вели спор, касавшийся Иосифа Сталина, который в ходе беседы начал накаляться.

В результате между участниками разговора началась словесная перепалка, котрая переросла в более серьезный конфликт. Сванидзе дал пощечину оппоненту, Шевченко ему ответил ударом. На кадрах видно, как от удара Шевченко Сванидзе отлетел в стену и съехал на пол. В результате драки часть внутренней декоративной отделки стены студии разрушилась

Игорь Эйдман, Facebook