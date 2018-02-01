В Чехии обнаружены школьные атласы с «ничейным» Крымом

Минобразования Чехии, после обращения МИД Украины, изымает школьные атласы, где Крым обозначен как спорная территория. Ранее эти атласы были одобрены министерством к использованию в школьной программе обучения.

Министерство образования Чехии изъяло из списка утвержденных учебников школьный географический атлас мира, в котором аннексированный Россией Крым обозначен как спорная территория. Об этом сообщил посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис в Twitter, передает «Европейская Правда».

«После обращения Посольства Украины Министерство образования Чехии отозвало разрешение на использование в школах атласов, в которых Крым был обозначен как «спорная» территория», – написал он.

Після звернення Посольства України Міністерство освіти Чехії відкликало дозвіл на використання у школах атласів, в яких Крим був позначений як "спірна" територія https://t.co/4NzWxqOBsm — Yevhen Perebyinis (@YPerebyinis) January 31, 2018

Минобразования Чехии на своем сайте обнародовало заявление, в котором подтвердило решение изъять атласы из списка рекомендованных учебных пособий из-за претензий Украины, а также Грузии, территория которой также была неверно обозначена.

«В настоящее время министерство находится в контакте с издателями, чтобы как можно быстрее решить проблему», – говорится в заявлении.

Новые школьные атласы были одобрены чешским министерством в июне и октябре прошлого года.

«Европейская Правда»