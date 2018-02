Подложный список: как США водили за нос «русского медведя»

Как Трамп российскую разведку переиграл. За несколько дней до публикации доклада – на минувшей неделе – в Вашингтоне побывал директор российской Службы внешней разведки.

Публикация «кремлевского доклада» минфина США не могла не вызвать скандала. Но его развитие приняло неожиданное направление. Перечень имен из открытой его части будто списан, по словам российского сенатора Константина Косачева, с телефонной книги Кремля. И хотя это, собственно, не санкционный список, что неоднократно подчеркивается в самом документе, критерии, которыми пользовались его составители, вызвали немало вопросов, пишет Алексей Кафтан на страницах «Деловой Столицы».

С точки зрения исключительно формальной все понятно: в список попали высшие функционеры режима и люди с состоянием $1 млрд и выше. Но именно этот формализм вызывает недоумение. Ведь если речь о путинских топах, то где глава «Роснано» Анатолий Чубайс? Где возглавляющая Центробанк РФ Эльвира Набиуллина? Где вице-премьер Алексей Кудрин? Где председатели Конституционного суда Вячеслав Лебедев и Валерий Зорькин? Где глава ЦИК Элла Памфилова? Почему Патрушев-старший, секретарь Совбеза, упомянут, а младший, глава правления Россельхозбанка, нет? И почему как глава «Россетей» в списке фигурирует не Павел Ливинский, а Олег Бударгин, покинувший пост еще в сентябре? Ну это так, что называется, навскидку.

А если разговор о путинских же «кошельках», то как быть с людьми, Путиным сильно обиженными, но в перечень попавшими? Как водочный миллиардер Юрий Шефлер, которого вынудили эмигрировать из России, возбудив 15 лет назад уголовное дело, – с тех пор он с родиной дел не ведет. Или братья Ананьевы, у которых Центробанк РФ отнял банк «Возрождение» (после этого младший переехал в Лондон). Или Олег Бойко, потерявший активы после запрещения игорного бизнеса в РФ. И как насчет главы международной корпорации IPG Photonics Валентина Гапонцева, который является гражданином США?

В общем, получается, что вместо того, чтобы расшатывать лояльность чиновничества и олигархов к Путину, склоняя их к сливу вождя, минфин США озаботился сплочением их вокруг него.

Экономист и сотрудник Атлантического совета Андерс Аслунд, который, как ранее сообщалось, был причастен к составлению списка, поддал конспирологического жара, заявив, что документ подменили. «В последний момент кто-то достаточно высоко – никто не знает кто и в какой момент – выборсил работу экспертов и вместо нее написал имена высокопоставленных чиновников российской президентской администрации и правительства плюс 96 российских миллиардеров из списка Forbes».

И Косачев, и Аслунд оказались правы: пресс-служба минфина США признала, что при подготовке доклада использовались публикации на сайте Кремля и прошлогодний рейтинг богатейших россиян от Forbes.

В общем, всем спасибо, все свободны, администрация Трампа торпедировала инициативу Конгресса, и список, нагонявший немало страху на российские элиты до публикации, после превратился в посмешище.

В этой связи стоит упомянуть об одном примечательном событии. За несколько дней до публикации доклада – на минувшей неделе – в Вашингтоне побывал директор российской Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

Он был среди персон, против которых еще в марте 2014 г. администрация Барака Обамы ввела первую волну санкций за оккупацию Крыма. Так что решение об открытии для него американской визы вряд ли могло быть принято без участия госсекретаря. Визиты чиновников такого уровня, естественно, всегда согласовываются в высоких кабинетах. Примечательно здесь то, что американская исполнительная власть сочла возможным принять Нарышкина на фоне продолжающегося скандала вокруг вмешательства РФ в президентские выборы и расследования связей команды Трампа с Кремлем. Почему?

Наивно было бы предполагать, что визит останется в тайне. Особенно если это гарантировали россияне. Потому что именно посол Анатолий Антонов эту тайну и слил в эфире «России-1». С одинаковым успехом это могло быть и просто пакостью, и «маленькой местью» за провал миссии Нарышкина, в чем бы она ни состояла. Потому что именно после этих откровений подробностями визита заинтересовался лидер сенатского меньшинства Чак Шумер. Он потребовал, чтобы администрация «немедленно выступила и ответила на вопросы: с какими американскими чиновниками он встречался? Встречались ли с Нарышкиным представители Белого дома или Совета национальной безопасности? Что они обсуждали?» Ключевым же, по его словам, является вопрос, существует ли связь между приездом Нарышкина и принятым в понедельник решением администрации воздержаться от новых санкций против РФ.

Отчасти на вопросы Шумера уже ответили. Так, американские СМИ сообщили, что глава СВР встречался с директором Национальной разведки Дэном Коутсом и рядом пока не названных представителей американского разведсообщества. О чем говорили – известно только со слов Антонова. Дескать, обсуждали совместную борьбу с терроризмом. Что ж, накануне чемпионата мира, который, очевидно, у России, отбирать не станут, более чем актуально. Но в то же время это вполне благовидное прикрытие и для других переговоров – с другими собеседниками. Если накануне публикации «кремлевского доклада» российские эмиссары зачастили в Вашингтон (даже шеф «Эха Москвы» Алексей Венедиктов отметился, да и Аслунд признавал, что к нему обращались), то почему одним из них не мог быть Нарышкин?

Сейчас, по крайней мере, ничто не мешает допустить, что список был изменен вследствие его (точнее, через него переданного) ходатайства. Причем таким образом у Трампа достигают сразу нескольких целей. С одной стороны, демонстративно «несерьезное» отношение к списку вписывается в общую практику бодания нынешнего Белого дома с Конгрессом. С другой – этот ход можно представить Кремлю как услугу. Если это и не снимает Трампа с российского крючка, то подвешивает Путина на крючок американский. Ведь в нынешних обстоятельствах услуга, оказанная накануне выборов, в некотором роде сродни вмешательству в них.

В своем Twitter Аслунд написал, что слишком большое число фигурантов – «просто российская элита» – лишает список смысла, а топов – стимула вести себя хорошо. Но если махинация с подменой списка и имела место, то для россиян она оказалась скорее договором с дьяволом, нежели спасением. Список действительно прячет столпов режима среди малозначительных, хоть и высокопоставленных функционеров и совершенно не учитывает неформальной иерархии.

