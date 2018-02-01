В России под следствием оказались руководители компании авиаперевозчика машин кортежей Путина

СКР расследует дело против руководства ОАО «Государственная авиакомпания «224-й летный отряд». Как установлено руководство компании авиаперевозчика совершило хищение денежных средств АО «Рособоронэкспорт» выделяемых на организацию воздушных перевозок и транспортно-экспедиторское обслуживание грузов.

Следственный комитет России расследует дело в отношении авиакомпании, которая обеспечивает перевозки для госструктур, в том числе перевозит кортежи первых лиц РФ. Об этом пишет российское издание «КоммерсантЪ» со ссылкой на свои источники.

Речь идет о мошенничестве в особо крупном размере, совершенном бывшим руководством ОАО «Государственная авиакомпания «224-й летный отряд» (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

По данным источника в Минобороны РФ, в деле фигурирует бывший гендиректор предприятия Константин Вартанов, который исчез из поля зрения правоохранителей после начала расследования. Его бывший заместитель Дмитрий Новицкий взят под стражу.

По данным источников издания «КоммерсантЪ», в ходе расследования было установлено, что с 2010-го по 2015 год руководство 224-го летного отряда совершило хищение денежных средств АО «Рособоронэкспорт», выделявшихся на организацию воздушных перевозок и транспортно-экспедиторское обслуживание грузов.

Основанием для доследственной проверки, а по ее результатам и уголовного дела, стало заявление руководства АО, выявившего махинации со стороны своего партнера.

По предварительным данным, потери «Рособоронэкспорта» могут оцениваться в суммы от нескольких сотен миллионов до 2 млрд рублей (судебная финансовая экспертиза еще не завершена).

Новицкий и Вартанов лишились своих должностей в 2016 году в связи с выявленными в деятельности отряда нарушениями, которые и легли затем в уголовное дело.

По некоторым данным, речь идет о многократном завышении цен на оказываемые «Рособоронэкспорту» логистические услуги.

В частности, отряд занимался перевозкой грузов военного и двойного назначения во Вьетнам, Сирию, Алжир, Эфиопию, Камбоджу и другие страны.

При этом завышение цен происходило якобы за счет использования фирмы-посредника, которая была подконтрольна экс-руководству 224-го летного отряда.

Полученные от «Рособоронэкспорта» деньги, если верить источнику издания, выводились с ее счетов в несколько ближневосточных банков.

В СКР комментировать ход расследования отказались.

«КоммерсантЪ»