Хорватские кошельки Владимира Путина

Кто может стать следующей мишенью западных санкций против Кремля?

Западные санкции против России похожи на морской бой времен Первой мировой войны: начав с артиллерийского обстрела верхних палуб приближенной к Путину верхушки, Запад уже переходит к торпедным атакам и начинает бить ниже ватерлинии. Сначала санкции вводились персонально против всей политической верхушки России, причастной к аннексии Крыма и открытой агрессии на Донбассе. Список персоналий уже настолько длинный, что не хватит карточной колоды. Большинство в списке – политики публичные, так или иначе известные широкой публике и фигурирующие в официозной хронике. Однако постепенно санкции добираются и до «серых кардиналов», которые либо вообще не мелькают в прессе, либо никак не ассоциируются непосредственно с Владимиром Путиным. Сейчас эти люди еще не попали в перекрестье прицела санкций США и в основном дублирующих их санкций ЕС и других стран. Но это не означает, что западным финансовым разведкам не известно об их участии в отмывании денег, связанных с Путиным. Однако в этом случае санкции могут и не потребоваться, потому что к ним применимо и чисто уголовное преследование.

Хорватские легионеры

В эту когорту входит группа людей, которых условно можно назвать «хорватскими легионерами» Кремля. Первым в списке значится Михайло Перенчевич, фактический собственник компании «Велесстрой».

Справка: Компания «Велесстрой» — крупный подрядчик «Транснефти», участвует в строительстве нефтепроводов ВСТО, БТС-2, Пурпе – Самотлор. Выручка в 2012 году упала почти вдвое – с 42 млрд. рублей до 26,6 млрд. рублей, но в 2013 снова выросла – до 33,2 млрд. рублей. В минувшем году «Велесстрой» выиграл еще восемь контрактов ВСТО и «Сибнефтепровода» на сумму 45 млрд. рублей.;

Михайло Перенчевич – личность более чем колоритная. Формально он – хорватский олигарх, однако по документам еще и гражданин США. Реально же все свое состояние он нажил в ходе работы на людей Путина.

Главный и непосредственный благодетель Перенчевича – Николай Токарев, близкий друг и по совместительству президент «Транснефти», от имени которой Токарев раздает Перенчевичу контракты по завышенным ценам. Впрочем, бизнес с «Транснефтью» Перенчевич начал еще до Токарева – через Семена Вайнштока, которому Перенчевичу приходилось платить взятки, чтобы получать контракты на свои фирмы «Велесстрой» и «Амерко». После отставки Вайнштока Перенчевич нашел ключики и к Николаю Токареву.

Однако раздача жирных контрактов Перенчевичу – это на самом деле не благотворительность за красивые глаза, а схема хищения государственных денежных средств компании для последующего отмывания их на Западе.

Выведенные из России деньги вкладываются в недвижимость Хорватии, Сербии, Кипра и Сингапура через свои оффшорные фирмы. При этом Перенчевич отмывает деньги не только «Транснефти», но и «Промсвязьбанка» и Федеральной Сетевой Компании (ФСК).

При всем при этом у Перенчевича есть одна «ахиллесова пята». И это, как бы абсурдно это не звучало – его американский паспорт. Как удалось узнать обозревателю «Нового Региона», для путешествий по миру Перенчевич использует паспорт хорватский, а американский хранит в России. Причина этого – он боится задержания американскими правоохранительными органами: граждане США должны платить налоги в США, где их размер намного больше. При этом в России он вообще не афиширует наличие американского гражданства.

Однако при всей натянутости отношений с фискальными властями США, у Перенчевича и там есть недвижимость. Так, у хорватского олигарха есть особняк в Беверли-Хиллз (США), приобретенный в 2002 году за $2,66 млн, а его супруга Соня в 2010 году купила там же культовый голливудский ресторан «Dan Tana’s» за $6 млн. Заведение часто посещают голливудские звезды, Пэрис Хилтон отпраздновала там свой день рождения в 2010 году.

Впрочем, недвижимостью Перенчевич не обидел и других своих ближайших родственников – в частности объекты в Москве и Хорватии оформлены на двоих общих детей с предыдущей любовницей Мариной Вавиловой – Платона и Марию. Что записано на любовницу нынешнюю – бывшую теннисистку Ирину Нестерову, данных пока нет.

Крешимир Филипович – бизнес-партнер Михайло Перечивича, и человек, который запутывает клубок российских чиновников и хорватского бизнеса уже вообще в один семейный узел и любовный треугольник. Он является гражданским мужем Анастасии Раковой (о ней далее), которая является правой рукой мэра Москвы Сергея Собянина. У них есть дочь, хотя в кругу приближенных иногда шутят о том, что дочь Раковой больше похожа на Собянина, потому что хорватского в ней очень мало. Филиповича с Раковой свел Перенчивич еще во времена, когда Ракова работала с Собяниным в Тюмени. Очевидно, она нужна была для доступа к Собянину – чтобы решать вопросы по бизнесу в нефтеносном регионе. Кроме того, Филипович является другом сына Перенчивича. Сын тоже в бизнесе отца, но рулит в основном оффшорными компаниями.

Златко Пенич – еще один высокопоставленный сотрудник «Велесстроя». Является директором компании, но у него даже нет высшего образования. Он подписывает все документы, и в случае чего он должен за все отвечать.

Кто в доме Путина хозяин?

Заслуги этой дружной хорватской компании по достоинству оценены на самом высшем уровне. Как материально (о чем писалось выше), так и морально. Например, они получили из рук экс-президента России Дмитрия Медведева орден Дружбы «за большой вклад в строительство первой очереди нефтепроводной системы ВСТО». К слову, Златко Пеничу на момент вручения ордена не было и 30 лет. Но не трубой единой услужили они российскому государству.

Когда благодаря СМИ стало известно о том, что президенту России принадлежит пресловутый «Дворец Путина» под Геледжиком, российские власти, стремясь скрыть этот факт, сделали Перенчевичу «предложение от которого невозможно отказаться» – формально оформить на себя аренду виллы. Сумма даже по тем временам была огромная: стоимость аренды составляла по документам 1 млн. долларов в месяц (по старому курсу 1:35), так что не исключено, что и здесь кто-то заработал. Очевидно, что для того, чтобы иметь честь числиться номинальным собственником виллы президента нужно иметь высочайший уровень доверия со стороны первых лиц государства или их окружения.

Российские покровители

Главные российские партнеры, которые обеспечивают Перенчевичу и «золотые дожди» коррупционных контрактов, и «крышу» в России – это упомянутый уже Николай Токарев, владельцы «Промсвязьбанка» братья Ананьевы, а также заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова.

Николай Токарев – президент «Транснефти»

Удивительно, что Токарев до сих пор не попал под мировые санкции – он-то точно является доверенным лицом Владимира Путина: руководил важными для Путина компаниями – «Зарубежнефть» и «Транснефть» (а сейчас еще и «Транснефтепродукт», которая раньше была независимой). Президент России видно ему очень доверяет, раз не позволил еще одному игроку на «нефтяном поле» Игорю Сечину уничтожить Токарева, как тот уничтожил других конкурентов. Больше информации о нем здесь.

Анастасия Ракова – заместитель мэра Москвы, руководитель аппарата Сергея Собянина

Живи Анастасия Ракова на Западе, она могла бы точно стала жертвой местной «желтой прессы». В ее жизни действительно есть что посмаковать. Ее карьера тесно связана с Сергеем Собяниным. Уроженка Ханты-Мансийска, она начала работу в Думе ХМАО, председателем которой был Собянин. А как только Собянина назначили губернатором – Ракова тут же стала его помощником. Не удивительно, что в январе 2006 года она стала единственным сотрудником «тюменской команды» Собянина, которого он перевел в Москву после своего назначения главой Администрации президента РФ. Логично, что как только Собянина назначили руководителем аппарата правительства РФ, Ракова стала его заместителем. Такую головокружительную карьеру Анастасии знакомые с ней объясняют очень близкими отношениями с Сергеем Собяниным – их связывают не только рабочие, но и любовные связи. Поговаривают, что она забеременела от Собянина, но ради спасения его семьи и репутации сделала аборт, за что Собянин ей благодарен и сегодня.

Сейчас она является гражданской женой хорвата Крешимира Филипповича, бизнес-партнера Михайло Перечивича. Таким образом, бизнес хозяина компании «Велесстрой» получил в РФ еще одну «крышу», а руководство города Москвы – надежный канал вывода средств за рубеж, скрепленный семейными узами.

Сухой остаток

На сегодняшний момент еще никто из упомянутых персонажей в контексте санкций не попал в публичное поле зрения ни западной прессы, ни государственных органов. Возможно, это временно, если Владимир Путин не даст задний ход в своих военных авантюрах на Донбассе. Возможно, что фамилии хорватских отмывателей путинских денег уже есть в черновиках следующих санкций. Причем в этом случае речь может идти даже не о санкциях, а конкретно об уголовном преследовании за рубежом. Основание – отмывание денег, что в наше время преследуется особенно жестко как американскими, так и европейскими властями. Пример тому – путинский зиц-председатель хорватского происхождения Михайло Перенчевич. Для него американский паспорт – дамоклов меч. Ведь официальным властям отнюдь необязательно вводить Перенчевича в санкционный список, а достаточно открыть простое уголовное производство как минимум по трем статьям – уклонение от уплаты налогов в США, отмывание денег и подкуп иностранных чиновников в России. Как гражданин США, Перенчевич находится в прямой юрисдикции американского правосудия. А весь остальной список тоже подпадает под юрисдикцию уже как соучастники федеральных преступлений.

Андрей Латынин, специально для «Гуляй Поля»