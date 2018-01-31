Полиция установила личности подозреваемых в убийстве четырех пятидесятников в Славянске в 2014 году

Национальная полиция Украины установила личности убийц членов религиозной общины пятидесятников в Славянске в 2014 году. Четырех убитых членов религиозной общины нашли в братской могиле в 2014 году.

Полиция Донецкой области раскрыла убийство четырех членов протестантской церкви «Преображение Господне», которое произошло в Славянске в 2014 году, когда город был захвачен российскими боевиками. Об этом сообщает «Левый Берег» со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Украины.

Следствие установило, что 8 июня 2014 года в церковь, где проходила служба, ворвались вооруженные боевики и забрали двух братьев Рувима и Альберта Павенко и двух их знакомых – Владимира Величко и Виктора Брадарского. В автомобиле одного из похищенных нашли деньги в иностранной валюте, под приводом чего протестанты были объявлены американскими шпионами.

После этого пленных поместили в бокс захваченной пожарной части. Мужчин пытали, а утром вывезли за город, где расстреляли прямо в автомобиле, который загорелся. Один из пленных погиб и сгорел в автомобиле, другие пытались сбежать и спрятаться за кустами, где их добили. Тела потом закопали в братской могиле. При этом убийцы пробовали получить выкуп от родственников жертв.

В ходе следствия было установлено, что расстреливали пятидесятников трое человек — жители Славянска Андрей Чернышов и Евгений Пушков, а также житель Макеевки Олег Образцов (предположительно, погиб в 2015-м). Им заочно объявлено о подозрении по ст.146 (похищение людей), ст.127 (пытки), ст.115 (убийство), ст.289 (угон автомобиля), ч.4 ст.187 (разбой) Уголовного кодекса.

Полиции известно, что после освобождения Славянска украинской армией убийцы сбежали в Донецк, где продолжили воевать за «ДНР».

«Левый Берег»