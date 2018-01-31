В Германии разрешил строительство газопровода «Северный поток-2»

Соответствующее разрешение на строительные работы в территориальных водах Германии было получено сегодня.

Компания-оператор российского проекта «Северный поток-2» Nord Stream 2 AG 31 января получила разрешение на строительство газопровода в территориальных водах Германии. Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании, информирует «Деловая Столица».

«Сегодня компания Nord Stream 2 AG получила разрешение на строительство и эксплуатацию морской части газопровода «Северный поток — 2″ в территориальных водах Германии и сухопутной части в районе Любмина вблизи Грайфсвальда. Горное ведомство Штральзунда выдало официальное разрешение на строительство 55-километрового участка газопровода в соответствии с Законом об энергетической промышленности», – говорится в сообщении.

В компании также отметили, что процедуры получения разрешений в других четырех странах вдоль маршрута газопровода — в России, Финляндии, Швеции и Дании — идут по графику.

«Nord Stream 2 выполнила все требования и ожидает получить разрешения в срок до начала строительства в 2018 году», – заявили в компании.

Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что полученное в Германии разрешение позволяет начать строительство «Северного потока — 2» на самом важном его участке.

«Это ключевое решение, которое уже сейчас открывает возможность начать строительство самого важного участка нового морского газопровода «Северный поток — 2″ в территориальных водах Германии и берегового приемного терминала в Грайфсвальде», – цитирует Миллера РИА Новости.

Как известно, проект «Северный поток-2» предусматривает строительство и работу двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море в Германию.

Противники проекта – в том числе Польша, страны Балтии и Дания – утверждают, что «Северный поток-2» увеличит зависимость ЕС от «Газпрома», который уже поставляет около трети объемов газа в ЕС.

Германия, главный бенефициар проекта, поддерживает «Северный поток-2» по экономическим соображениям, заявив, что он добавит ресурсов на рынок и снизит цены. В декабре власти немецкой федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания одобрили строительство газопровода «Северный поток-2».

«Деловая Столица»