Умер первый украинский космонавт Каденюк

Сообщают, что космонавту стало плохо во время утренней пробежки в парке.

В Киеве в возрасте 67 лет умер первый украинский космонавт Леонид Каденюк. Об этом сообщили источники в окружении космонавта, передает «УНН».

Известно, что космонавт скоропостижно скончался в парке Царское Село в столице. Каденюк почувствовал себя плохо в время обычной утреней пробежки в парке. По данным источника, он умер до приезда «скорой помощи».

Премьер-министр Владимир Гройсман выразил соболезнования семье и близким в связи со смертью Каденюка.

Помер Леонід Каденюк. Справжня людина-легенда. Мої співчуття рідним та близьким Опубліковано Volodymyr Groysman 31 січня 2018 р.

Леонид Каденюк родился 28 января 1951 года в с. Клишковцы Черновицкой области в семье сельских учителей. В 1995 году отобран в группу космонавтов Национального космического агентства Украины. Прошел подготовку к космическому полету в NASA. В период с 19 ноября по 5 декабря 1997 совершил космический полет на американском многоразовом транспортном космическом корабле «Columbia» миссии STS-87. Во время полета выполнял биологические эксперименты совместного украинского-американского опыта с тремя видами растений: репа, соя и мох.

«УНН»