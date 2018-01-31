Появилась информация о замене «кремлевского списка» последний момент

«Кремлевский список» США подменили в последний момент сообщают Atlantic Council, работавшие над материалами для доклада в Конгрессе США.

«Кремлевский список» США – список приближенных к Владимиру Путину россиян – был составлен американскими правительственными агентствами, но на прошлой неделе его неожиданно заменил высокопоставленный чиновник из Администрации президента США. Об этом заявил шведский экономист, эксперт по России и старший научный сотрудник Atlantic Council Андерс Ослунд, который был одним из консультантов «кремлевского списка», сообщает «Украинская Правда» со ссылкой на «The Guardian».

По его словам, существовал изначальный список, который составляла команда экспертов, отмечает «Европейская правда».

Но в четверг Ослунду сообщили, что чиновник из администрации Дональда Трампа поручил заменить его на перечень, составленный на основе рейтинга Forbes самых богатых людей мира и фамилий из администрации президента РФ.

«Это делает все это смешным. В нем нет критериев… Это серьезная попытка кого-то высокопоставленного в правительстве заставить правительство США и Конгресс выглядеть смешными», – сказал он.

Ослунду неизвестно имя чиновника, однако он утверждает, что ответственность за подмену несет министр финансов США Стивен Мнучин, который одобрил список.#

В комментарии на сайте Atlantic Council Ослунд написал, что первоочередной целью «кремлевского списка» было определить тех, кто нажил свое состояние на незаконных контактах с Кремлем.

По его мнению, опубликованный Министерством финансов перечень фамилий выглядит насмешкой над Конгрессом и санкциями США, что сыграло на руку Владимиру Путину.

«Основным бенефициаром этого списка является президент России. Возникает вопрос, почему глава Минфина высмеивает санкции США в отношении России и законодательство, подписанное президентом», – заявил Ослунд.

Как известно, Министерство финансов США опубликовало так называемый «кремлевский доклад», в котором перечислены имена приближенных к президенту РФ Владимиру Путину российских чиновников и бизнесменов, против которых могут быть введены санкции.

В списке 96 российских олигархов, чье состояние оценивается в сумму более $1 млрд. Кроме того, в списке 114 фамилий чиновников, а также руководителей государственных компаний.

«Украинская Правда»