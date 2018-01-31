Что грозит лично Путину из-за «Кремлевского списка»

«Кремлевский список» и его последствия. Американский список кандидатов на персональные санкции уже отправил Путина по пути Хрущева.

Главная новость дня – это публикация в Вашингтоне списка из 210 российских чиновников, депутатов и олигархов, которые оказались перед угрозой введения персональных санкций. Составляли его просто: кто богат – тот связан с властью (иначе в РФ не бывает). А кто связан с властью – тот должен нести ответственность за ее действия. Ну и сама она, конечно, тоже: в списке все члены правительства, все руководство парламента и администрации президента, пишет на страницах «Нового Времени» Иван Яковина.

Всем этим людям теперь надо делать непростой выбор. Первая опция – сохранение лояльности Путину при полном отлучении от Запада – от его университетов (для детей), от больниц (для родителей), от банков, вилл и яхт (для себя), а главное – от статуса члена мировой элиты. Вторая опция – сохранение уже выведенных на Запад активов, сохранение всех связанных с этим благ и привилегий, но при условии сотрудничества с американскими и европейскими следователями, а также полная опала в Москве.

Беда фигурантов списка в том, что в этот раз проскользнуть между двумя вариантами не получится. Выбирать придется. Американцы пока не стали немедленно вводить против них санкции, видимо, как раз для того, чтобы осознать всю тяжесть положения и хорошо, многократно все обдумать. Что для каждого из них ценнее: Путин, Крым, воровство, коррупция, «Искандеры», «величие», «православие» и «можем повторить» или то, к чему они уже привыкли на Западе – спокойствие, благосостояние, хорошие школы и больницы, те же яхты с виллами, в конце концов? Более того, этот выбор коснется и детей путинского окружения – то есть самого ценного, что у них есть. Где им жить? Как им жить? Какого будущего для своих отпрысков хотят олигархи и чиновники?

Это невыносимо тяжелая дилемма для названной категории граждан. Они смертельно боятся пойти против Путина. Сама мысль об этом вызывает у них дрожь: примеры Михаила Ходорковского, Алексея Улюкаева и, конечно, Бориса Немцова очень свежи в памяти. Российский президент считает, что всеми своими богатствами люди в его окружении обязаны лично ему, поэтому любого отступника ждет статус «предателя» со всеми вытекающими неприятными последствиями.

Для того, чтобы перерезать связывающую с Кремлем пуповину неформальных отношений, любому нынешнему соратнику Путина придется собрать в кулак всю свою решимость. А люди эти – вовсе не герои. Да, они прожженные жулики, прохвосты, манипуляторы и аппаратные борцы (иногда довольно жесткие). Но не герои. На подвиги среди них способны единицы, если вообще хоть кто-то. Даже убежать, поджав хвост, им страшно. А уж о том, чтобы бросить своему боссу настоящий вызов, речи и вовсе не идет.

Но, может быть, придется. Дело в том, что негласно американцы дают понять: списки, санкции и сопутствующие им проблемы отойдут в прошлое, если Путин перестанет быть президентом. Закончится его правление – конец и страданиям его окружения (при соблюдении известных условий, конечно). Отстранение диктатора от власти – это единственный для элиты способ сохранить свое высокое положение в России и не потерять доступа к благам Запада.

Именно поэтому пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков объявил, что истинная цель публикации списка – повлиять на исход мартовских «выборов» президента. Хотя этот человек всегда врет, в данном случае он лишь недоговаривает. Цель – повлиять не на исход выборов, а полностью снести действующий режим. «Выборы» тут могут расцениваться лишь как вспомогательный инструмент не первой важности. Единственное, на что они годятся – это показать элитам, что народ Путина разлюбил, желающих проголосовать за него совсем мало, и вставать на защиту президента, случись что, никто не будет. Народ на активные действия не способен, это прерогатива правящего класса. Да и то – отложенная.

Сейчас, когда списки едва опубликованы, правящий класс даже на мысли о бунте не способен. О действиях и вовсе говорить не приходится. Но все потихоньку начнет меняться, когда сначала кого-то не пустят на отдых в Монако, потом кому-то заморозят счета в Швейцарии, потом у кого-то исключат дочку из Оксфорда, следом – откажут в визе жене, собирающейся сделать пластику… Недовольство имеет свойство накапливаться. По закону диалектики, который еще никто не отменил, количество всенепременно переходит в качество.

Хитрые американцы не вводят все санкции сразу. Они их пока вовсе не вводят. Но постоянное ожидание неминуемого наказания – это серьезный стресс. Причем качество этого стресса будет меняться. Сначала – уныние, потом – раздражение, ну а там уже и до гнева недалеко. Депрессии и принятия не будет – санкции не являются неизбежностью. Каждый желающий сможет отменить их для себя – для этого просто надо оставить Путина. Или (еще более верный рецепт) пойти против него.

Президент РФ прекрасно понимает ситуацию. Из гаранта неприкосновенности и благополучия своего окружения он на глазах превращается в источник экзистенциальных проблем. Те, кому полагается, обязательно доложат Путину, что именно «списочные» олигархи, чиновники и прочие думают о нем самом и о его затеях в Крыму и на Донбассе. Если коротко, то ничего хорошего.

В этой ситуации у него останется два варианта действий. Первый: уйти с Донбасса, начать переговоры по Крыму, попытаться замириться с Западом, чтобы купировать санкции и, соответственно, недовольство своего окружения. Второй: устроить недовольным репрессии. Чтобы много не болтали и помнили, «кто в хате пахан» и кого надо бояться.

Реалистично, первый вариант представляется почти невероятным. Путину не привык поддаваться давлению и отступать туда, куда ему указали. Даже если такое ослушание грозит неприятностями. Второй вариант, напротив, почти гарантирован. Но и у него есть оборотная сторона. Серьезные чистки в рядах элиты сплотят оставшихся и настроят их резко против «всенародно избранного» и «легитимного».

Совсем недавно в Зимбабве произошло именно это. Когда друзья президента Роберта Мугабе, сидевшего во власти треть века, почувствовали реальную для себя опасность, они немедленно убрали его с трона. До этого все 30+ лет они ни о каком бунте не думали, хвалили своего президента и прославляли его. Но не помогло.

В 1964 году генсек ЦК КПСС Никита Хрущев и его идеи о ротации руководящих кадров страны также перепугали его окружение. Хрущева вынесли из Кремля, отправив на дачу – выращивать картошку.

Путин, естественно, не мечтает о таком завершении своей карьеры. Поэтому он выбрал интересную линию защиты. Поддержки он ищет не у своих приближенных, а у простых россиян. По его словам, «все население страны занесли в этот список». Президент РФ понимает, что сочувствия к олигархам и чиновникам среди жителей РФ немного, поэтому хотя бы риторически пытается перетащить на их сторону простой народ, а заодно – спрятаться за его спиной.

На американцев это едва ли подействует. Да и фигурантам списка нужна не моральная поддержка ткачих из Иваново, а доступ к виллам на Средиземном море.

Сейчас в России начинается невероятно интересный период истории. США сумели пустить трещину в отношениях между президентом РФ и его приближенными. Логика происходящих событий указывает, что эта трещина будет быстро расширяться.

Возвращения в прежнее состояние уже не будет.

Иван Яковина, «Новое Время»