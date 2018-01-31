Как Россия стала одним «кремлевским списком»!?

Не поможет России Запад. Только на саму себя придется надеяться и власти, и оппозиции. Да и сплотится вокруг Путина, по другому – никак…

Сергей Лавров подшутил над медлительностью американских чиновников. По словам главы российского МИД, у них пять месяцев ушло на то, чтобы изучить официальный справочник министров и сотрудников администрации президента России. Так Лавров прокомментировал «Кремлевский доклад» американского Минфина. Ведомство, в свою очередь, подтвердило, что в своей работе использовало список Forbes. Политический обозреватель «КоммерсантЪ FM» Дмитрий Дризе считает, что на самом деле поводов для шуток не так много.

Весь день российская прогрессивная общественность искала логику в американском списке. И не находила – он сбил всех с толку, ни один прогноз не подтвердился. Да что они там, совсем, что ли: телефонный справочник скопировали, список Forbes переписали.

Что касается обстановки внутри страны, то на сегодня получается, что «кремлевский доклад» ударил, скорее, по тем, кто в него не попал. Наверное, фраза Дмитрия Медведева о том, что не попавшим следует уволиться из органов власти – больше шутка, но, как говорится, во всем есть доля истины.

Вот и советник президента Сергей Глазьев, никогда не жаловавший Запад, предлагает обратить особое внимание на господ непопавших. Поэтому искреннее жаль Анатолия Чубайса – он, похоже, опять во всем виноват. Видимо, осознавая данный факт, Чубайс выступил со специальным заявлением через Facebook.

Понимаю, что виноват! На этот раз в том, что не попал в число "врагов США". Лихорадочно ищу оправдания. Вот: всё-таки у нас тоже вполне приличная компания! 😜 Опубліковано Anatoly Chubays 30 січня 2018 р.

В одной компании глава «Роснано» оказался с соратником Алексеем Кудриным и главой ЦБ Эльвирой Набиуллиной. Как и у Чубайса, у них немало противников в современной России.

Алексей Кудрин выступил менее иронично, чем Чубайс – назвал «кремлевский список» формальным выполнением поспешно принятого закона. Не следует совсем уж портить отношения с Америкой.

Хотя, понятно, далеко не все непопавшие – именно либералы. Многие могли бы украсить творение американского Минфина. Хотя, если продолжать исключительно тему внутренней политики, действующая власть, получается, выиграла.

Фигурантам доклада остается только сплотиться вокруг Владимира Путина. У них нет выбора – о чем, собственно, и сказал сам президент на встрече со своими доверенными лицами.

Вся Россия – это «кремлевский список». Удачный ход, особенно под выборы. Но от этого ведь не легче.

А нам, по сути, осталось сидеть и ждать, что будет дальше, что они там еще придумают: что указано в секретном списке или в каком-нибудь другом. Будут санкции или нет? Может быть, Трамп формально исполнил закон? Ответа никакого нет.

Пока очень похоже, что им – Западу – не нужна никакая Россия, хоть с либералами-айтишниками, хоть со страшными коррупционерами. Они не разбираются, кто хороший, кто плохой. Есть миллиард долларов или работаешь в государственной системе – значит, враг. И, что точно, они не решат наших проблем: не победят коррупцию, не проведут честные выборы, равно как не поделят с нами мир и не возьмут в НАТО.

Не поможет нам Запад. Только на себя придется надеяться и власти, и оппозиции.

Дмитрий Дризе, «КоммерсантЪ FM»