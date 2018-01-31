Российские олигархи теряют свои капиталы

После опубликования «кремлевского доклада» все активы российских олигархов немного подешевели.

Фигуранты «кремлевского списка» потеряли чуть больше одного млрд долларов, другого существенного влияния на российских олигархов доклад пока не оказал. Из онлайн-рейтинга Forbes видно, что за пошедшие сутки активы почти сотни российских миллиардеров, попавших в «кремлевский список» США, подешевели только лишь на 1,1 млрд долларов, подсчитало агентство «РБК».

За основу расчетов были взяты данные онлайн-рейтинга Forbes, обновляющиеся в реальном времени.

Больше всего в абсолютном выражении подешевели активы Вагита Алекперова (ЛУКОЙЛ) — на $226 млн, Владимира Лисина (НЛМК) — на $205 млн, Сулеймана Керимова («Полюс») — на $102 млн.

В процентном выражении российские миллиардеры из списка США «подешевели» лишь на 0,3%, следует из данных Forbes (их совокупное богатство оценивается сейчас в $420 млрд). РБК затруднилось оценить, как повлиял на это непосредственно доклад США, но сочло общие потери олигархов после публикации резонансного документа «пренебрежимо малыми».

В «кремлевский доклад», подготовленный Министерством финансов, вошли 210 человек, в том числе высших чиновников. Значительная часть списка была отдана руководителям крупных российских госкомпаний и компаний с государственным участием. Также в нем оказались богатейшие бизнесмены страны с состоянием не менее $1 млрд.

В сообщении Минфина США отмечалось, что у «кремлевского доклада» есть и закрытая часть. Имена людей, попавших в закрытую часть списка, не разглашаются, в докладе подчеркивается лишь, что в нем могут быть упомянуты и бизнесмены с состоянием менее $1 млрд, и чиновники, не занимающие высших руководящих постов.

В публичной версии доклада нет никакой информации о санкциях в отношении фигурантов списка.

Впрочем, министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что санкции могут быть введены на основании секретной части.

«РБК»