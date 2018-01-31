Пора сбегать из России целыми регионами

Произошли подряд два события, которые всколыхнули информпространство. В одном случае в большей степени русскоязычное, во втором – мировое, но большую бурю вызвало опять-таки в русскоязычном сегменте…

Первое событие – это очередная акция в рамках забастовки избирателей. На улицы 46 российских городов – Москвы, Владивостока, Самары, – вышли несколько тысяч протестующих против планируемых «перевыборов» Путина. Инициатором этой акции является оппозиционный политик Алексей Навальный, не допущенный до выборов по причине наличия у него непогашенной, с точки зрения российской Фемиды, судимости.

Проведенные акции у многих вызывают двоякие чувства. В основном все сводится к сочувствию к участникам, иногда восхищению их гражданским мужеством, и в то же время – в абсолютную бесполезность и безнадежность ожидания каких-либо реальных перемен в России…

У меня тоже; не знаю вот плакать или смеяться!? Большинство участников этих акций, судя по фото и видео с места событий, не будут принимать участия в голосовании по причине своего несовершеннолетия. Взрослых людей на акциях почти и нет. Получается, что самих избирателей эти акции никак не затрагивают… Вывод напрашивается сам собой – это даже не выпуск пара, это просто «холостой ход», акция для «галочки», самопиар Навального как политика, с прицелом на будущее, ну когда участники акций достигнут нужного возраста…

Как шутят сами россияне по поводу всего этого – неизвестна явка на выборы, но зато мы уже знаем их результат. Впрочем, удивляться не стоит: в условиях отсутствия в России гражданского общества в масштабах всей страны, а так же зацикленности оппозиционных политиков на своем самопиаре, а не мобилизации, или даже построении гражданского общества – иного результата ожидать не стоит. Путин – это действительно воплощение России, которой свойственен не прагматизм и целесообразность решений и действий, а некие иллюзорные «пространство духа», «загадочная русская душа» и прочие несуразицы, куда можно отнести и понятие «совести»… Впрочем, это отдельный и долгий разговор…

Интересным фоном для этих акций стали некоторые региональные процессы. Правда, пока сложно судить, во что они на самом деле выльются, но на мой взгляд они более значимы, чем «холостой ход» проведенных протестных акций.

В некоторых регионах на фоне всех последних неурядиц явно обнажились признаки регионального сепаратизма и даже борьбы между федеральным центром и региональными элитами.

Одним из громких явлений стала раскручиваемая в российском и украинском информационном пространстве декларация о суверенитете и независимости Кубани, о создании Кубанской народной республики. Можно даже сказать о возрождении государственного суверенитета Кубани, провозглашенного сто лет назад. Да, сто лет назад казаки Российской Империи наряду с иными народами, прожившими в этой империи – начали борьбу за свою независимость. Кончилось это расказачиванием – лишением привилегированного военного сословия всех его прав и привилегий.

Что из этого выйдет – увидим. Впрочем, эти процессы не единичны, практически во всех регионах, особенно национальных – выкристаллизовываются силы, борющиеся за государственный суверенитет своих регионов и даже независимость. Позиции у них разные: кто-то делает ставку на самобытность своего региона, как в случае казаков или поморов; кто на национальные вопросы, как это делают в национальных республиках; кто-то еще и на религиозные вопросы – Татарстан, Башкортостан, Калмыкия, Бурятия; а кто и вовсе на сугубо экономические – большинство регионов, в том числе Саха – Якутия, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра и другие.

В этом ключе примечательной является и борьба местных элит с федеральными. Дошло до того, что федеральные власти вынуждены принимать решения на самом высоком уровне. Так, небезызвестный своей причастностью к убийству Александра Литвиненко депутат Государственной Думы и бывший «чекист» Андрей Луговой написал обращение на имя Генерального прокурора Юрия Чайки с просьбой разобраться в самарских «художествах». Само дело весьма примечательно и показывает во все красе – какие элиты являются хозяевами в своих вотчинах.

На протяжении многих лет самарский центр по борьбе с экстремизмом выполнял распоряжение… местного криминального сообщества известного как «Законовские», или еще как «Барыги». Именно верхушка организованной преступной группы назначала местных «экстремистов» и убирала их с помощью государственного правоохранительного органа. Вопрос только в том, как пересеклись интересы Андрея Лугового и «Законовских», что не поделил депутат от Краснодарского края и местная самарская криминальная элита? Вопрос остается открытым; а «принципы» Лугового насчет «соблюдения законности» – «свежо предание да верится с трудом»…

И вот мы подходим ко второму событию, которое очень тесно связано с первым. Уже объявили список лиц, включенных в «Кремлевский доклад», а глава министерства финансов пообещал введение против них новых санкций. И если посмотреть очень внимательно, то в этом списке вы не найдете ни одного регионального российского политика и государственного служащего за исключением политиков из руководства федеральных центров – губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко и мэра Москвы Сергея Собянина.

О чем это говорит? Да, можно, конечно, сказать, что главы остальных 81 российских регионов непричастны к принятию решений федерального уровня. Но и Полтавченко с Собяниным наврядли принимают решения по хакерским атакам на США или определяют повестку работы на западную аудиторию для российских троллей. Впрочем и олигарх Михаил Прохоров, который уже давно вне России – тоже…

Думается, что дело как раз в другом. Власти США сделали еще один четкий посыл – они готовы к работе непосредственно с региональными элитами, с государственными органами суверенных субъектов федерации. Собственно, я об этом уже писал – в нынешних условиях после инаугурации президента он станет автоматически нелегитимным, если в голосовании примет участие Крым.

А вот время, отведенное российским федеральным элитам на «крысиные бега», похоже, официально закончилось, и среди всех российских высокопоставленных чиновников, депутатов и олигархов им воспользовались только трое: Григорий Родченков, рассказавший об использовании допинга российскими спортсменами и Мария Максакова с ее покойным мужем Денисом Вороненковым. Последний дал показания украинскому следствию по деятельности российских властей в отношении Украины. В итоге, 23 марта прошлого года он был застрелен киллером в Киеве. И все…

Теперь сбегать можно только целыми регионами…

Олег Шро, специально для «Гуляй Поля»