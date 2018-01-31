Трамп назвал Россию угрозой национальной безопасности США

Кроме России, по мнению президента США, такой угрозой является и Китай.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия и Китай несут угрозу национальной безопасности Америки. Об этом он сказал, выступая с обращением «О положении страны» к обеим палатам Конгресса, передает «CNN».

«В то время, как мы возрождаем силу и уверенность внутри Америки, мы также восстанавливаем свою силу и позиции за рубежом. По всему миру мы сталкиваемся с преступными режимами, террористическими группировками и соперниками, такими как Китай и Россия, которые бросают вызов нашей безопасности, нашей экономике и нашим ценностям», – подчеркнул Трамп

«Отвечать на эти вызовы надо не слабостью, которая ведет к конфликтам, а силой, которая является самым надежным средством национальной обороны», – добавил он.

«По этой причине я обращаюсь к Конгрессу с просьбой положить конец опасным сокращением оборонного бюджета и в полной мере профинансировать наших военных», — подчеркнул американский президент.

Также он пообещал продолжить давление на КНДР, не прибегая к слабостям и ошибкам предыдущих администраций Белого дома.

«Прошлый опыт научил нас, что самодовольство и уступки порождают только агрессию и провокации. Я не буду повторять ошибок прежних администраций, которые привели к этой опасной ситуации», – заверил Трамп.

Как известно, ранее Трамп признал Россию угрозой в новой стратегии нацбезопасности США.

«CNN»