Когда и кто начнет покупать места в «Кремлевском докладе»

«Кремлевский доклад» скрепная политика России превратит в мерило лояльности и патриотизма. Так что Кудрину, Чубайсу и другим пора напрячься.

Соединенные Штаты, как и обещали, опубликовали черный список функционеров и «кошельков» путинского режима. Документ, получивший название «Кремлевский доклад», появился в открытом доступе в соответствии с законом о противодействии врагам Америки через санкции (CAATSA). Закон был принят Конгрессом еще в 2017 г. большинством голосов, пишут на страницах «Деловой Столицы» Владислав Гирман и Максим Михайленко.

Натянутая струна

29 января было дедлайном передачи администрацией американским законодателям данного отчета. Интригу нагнетали с утра. Сперва спикер Белого дома Радж Шах в интервью CNN подтвердил, что доклад будет обнародован в «ближайшие часы», заверив при этом в решимости Трампа идти путем дальнейшего санкционного давления на Кремль из-за агрессии против Украины и других стран, а также по причине вмешательства россиян в американские выборы. Аналогичные обещания озвучивались в течение всего дня. А доклада все не было и не было.

Эти «ближайшие часы» обрели каучуковую природу. А напряжение, висевшее в воздухе, можно было пощупать, и промедление наталкивало на мысль, что консенсуса между администрацией и законодателями нет. Маслом в огонь стало заявление сенатора-демократа из Мэриленда Бена Кардина о проведении администрацией некоего секретного брифинга в Конгрессе, который, как оказалось, был посвящен этому самому «Кремлевскому докладу». А еще были слова Шаха. Он, с одной стороны, пообещал новые санкции, а с другой – подчеркнул, что и сам по себе доклад является эффективным инструментом принуждения Москвы к миру. Что ж, правду говорят в Белом доме. К тому же, как заявила уже 30 января спикер Госдепартамента США Хизер Науэрт, Вашингтон посредством санкционного законодательства вставил палки в колеса российским разведке и обороне, лишив международных договоров в этой сфере. А это больно действительно, учитывая, что торговля оружием – важная часть доходов РФ.

Но как бы то ни было, доклада долго ждали по обе стороны Атлантики, несмотря на то что он не ведет к имплементации санкций против фигурантов списка вроде приостановки или полного запрета на въезд в Штаты или замораживания активов. Это скорее публичная демонстрация потенциальных мишеней санкционной политики Вашингтона, причем Штаты оставляют за собой право решать, кого казнить, кого пока помиловать.

Тавро

Вашингтон попросту поставил метку на всех племенных бычков Путина. Таковых в США насчитали 210: 114 чиновников и 96 крупных бизнесменов. «ДС» приводила ранее полный список получивших черную метку. Ну, как полный: это, вполне вероятно, верхушка айсберга – незасекреченная часть доклада, весьма выгодная Украине. С той точки зрения, что минфин и разведструктуры США не ходили вокруг да около, а прошлись по списку – не постеснялись произвести массированный обстрел по площади.

Залп пришелся по всему составу российского правительства, включая Дмитрия Медведева. Практически нет поблажек ни для представителей так называемого силового крыла, ни для «системных либералов». Сам Медведев может позабыть о виноградниках в Тоскане. Да и домик для уточки в его ивановском имении будет теперь печальным напоминанием о том, как все могло быть, если бы он не оказался причастен к преступлениям Путина. Кстати, а ведь в Украине помнят, как Медведев называл Виктора Януковича «тряпкой». Какие тряпки и зачем теперь понадобятся самому Медведеву – неизвестно.

Не менее удивляет, что американцы атаковали доселе неприкосновенных главу минобороны Сергея Шойгу и второго Сергея – Лаврова, главу МИД РФ. Понятное дело, что это формальный подход. И в некотором роде есть логика в оценке хорошо известного Украине сенатора Константина Косачева (его, к слову, в незасекреченной части доклада нет), который отметил, что Штаты просто «прошлись по телефонной книге Кремля». Но как бы ни ерепенился Косачев и другие говорящие головы Москвы, Шойгу и Лавров в черном списке – явный месседж из Белого дома о готовности вести полномасштабную войну с постсоветской мафией. И неважно, построил ли ее представитель карьеру еще при Ельцине или по мере укрепления позиций секретаря мэра Питера.

«Кошельки» Путина

Из числа российских толстосумов в докладе очутились обладатели состояния в $1 млрд и больше. И вполне вероятно, что для рыбки помельче нашелся аквариум в засекреченной части, о которой ранее толковали американские аналитики. Если говорить о фигурантах списка Forbes, то в списке есть и Ротенберги, и Усманов, и Леонид Михельсон, вместе с Тимченко выступивший благодетелем бывшего мужа дочери Путина Екатерины Тихоновой – Шамалова. И любитель Фаберже Вексельберг.

В полном объеме представлена группа «Альфа» в лице Германа Хана, Михаила Фридмана и Петра Авена. Спасти свой бизнес они могут, вероятно, лишь переносом всех активов и мощностей в Украину, отказом от российского паспорта. Ну или вымаливать защиту в Киеве. Почему? Потому что лояльность интересам Запада нужно ныне доказывать делом, а не гламурными выставками абстрактного искусства в Лондоне или фестивалями джаза во Львове. Белый дом хочет, чтобы «Альфа» заявила: «Мы ненавидим Путина. У украинского казначейства и армии будет все, что им нужно». Публично, конечно. Думается, что после публикации доклада российского вседержителя итак ненавидят представители крупного бизнеса и чиновничья клика. Усидеть на двух стульях больше не получится.

По большей же части Вашингтон обозначил всех крупных бизнесменов, тесно связанных непосредственно с президентом РФ. Хотя есть и те, которые не могут похвастать таким статусом. Например, гендиректор «Яндекса» Аркадий Волож, владелец сети супермаркетов «Магнит» Сергей Галицкий или банкир Олег Тиньков. Они могли попасть под микроскоп, как Шойгу с Лавровым, сугубо формально, либо же это предупреждение воздерживаться от сближения с Кремлем.

И еще один аспект, бросающийся в глаза. Олигархи из списка так или иначе присутствуют в странах Запада. А некоторых – вроде Гуцериевых и Каменщиков – даже жаль, их уже успел за последние годы постричь Кремль. Но, как говорится, назвался груздем – полезай в коробок. Минфин США определенно не хотел вдаваться в подробности внутренней российской политики. Казначейство действовало одновременно методично и в некоторой степени грубовато. Как россияне с асадовцами утюжат мирное население в Сирии, не гнушаясь бочковых бомб или хлора. Минфину сказали выудить всех лиц, представляющих потенциальную угрозу, и он выполнил свою миссию. А вот внутрироссийскими мафиозными организациями особо не занимались. По крайней мере, до тех пор, пока они сидят и помалкивают в тряпочку в пределах России.

Кому пофартило

Тот факт, что США, не колеблясь, под одну гребенку подстригли всех и вся, указывает на размытие как такового разграничения в российском правительстве. Не будет теперь придворной партии «системных либералов». Впрочем, есть все же исключения. Например, Анатолий Чубайс, назначенный еще президентом Медведевым на пост главы «Роснано», а также бывший руководитель РАО «Единая энергетическая система России» (РАО «ЕЭС России»). Что в некоторой степени подтверждает особый статус Чубайса, который с 2012 г. входит в консультативный совет при американском think tank – Council on Foreign Relations (CFR), в глазах Запада на российском политико-экономическом ландшафте. Этот факт уходит в копилку любителей конспирологических теорий. И, возможно, они не совсем неправы.

Нет в списке и близкого к нему американско-российского бизнесмена, владельца инвесткомпании Access Industries Леонида Блаватника. Повезло еще одному «системному либералу» Алексею Кудрину, советнику Путина по экономическим вопросам и экс-главе минфина. А еще главе Центробанка Эльвире Набиуллиной, председателю Центризбиркома Элле Памфиловой, Татьяне Голиковой, возглавляющей Счетную палату; депутату Петру Толстому, одному из носителей «ценностей», всегда готовому в скандальной форме «делиться» ими за пределами РФ; его «собрату по разуму» Владимиру Жириновскому, еще одному представителю карманной оппозиции в лице Геннадия Зюганова, а также скандальному спикеру МИД Марии Захаровой. Правда, последняя, как и прочие высокопоставленные подчиненные Лаврова и Шойгу, могла обрести достойное место в скрытом от публики списке.

Решение за Трампом

Белый дом с Госдепом уже дали понять, что пока не будут торопить события, вводя новые санкции. Они ожидают выхлопа от публикации «Кремлевского доклада». И по каждому, определенно, будет приниматься отдельное решение. Например, Трампу явно неприятно видеть в списке застройщика Араса Агаларова, с которым он обмозговывал ряд крупных сделок в России, включая очередную Trump Tower.

Однако с 30 января все имена и связанные с ними компании и другие организации из этого списка стали токсичными. Никакой банкир в здравом уме – в том числе из Китая – не одолжит им и доллара. Никакой, кроме совершеннейшего маргинала, европейский политик не пригласит их на вечерний коктейль. Даже счастливо, хоть и с минимальным отрывом переизбранный Милош Земан – задумается. А какой-нибудь индийский торговец оружием так и вовсе предпочтет приобрести себе кепку с надписью Make America Great Again и надвинуть ее на глаза, когда «русский бизнесмен» предложит какую-нибудь сделку. Даже серьезный гешефт вряд ли соблазнит.

Реакция России

Рупор Кремля Дмитрий Песков (также в списке) назвал публикацию «Кремлевского доклада» беспрецедентной и такой, которая может нанести урон репутации его фигурантов. Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров оценку дал жестче, вероятно, потому, что его в докладе нет. Сенатор, в частности, заявил о разрыве отношений между США и РФ. Главы трех комитетов Госдумы Андрей Макаров, Анатолий Аксаков и Вячеслав Никонов стали в позу и отказались ехать на традиционный завтрак с Трампом. Поедет ли Собчак, неизвестно. Но весьма любопытно.

В целом же это ожидаемые комментарии и угрозы. А вот заявление советника Путина Сергея Глазьева в разы интереснее. Оно – ключ к новому этапу в мифотворчестве России. Во-первых, он дал, по сути, сигнал, что «пострадавшим» пора возвращать капиталы на родину, а во-вторых, докладом минфина США в Кремле уже провел черту по нежному олигархо-чиновничьему телу. «С моей точки зрения, главным критерием кадровой политики в нашей стране в условиях «войны» с Америкой должно быть попадание в американский санкционный список. Те, кто туда попал, не имеют никаких подозрений называться американской агентурой. А те, кто не попал, как раз большой вопрос к ним», – сказал Глазьев. Браво! Теперь четко будет ясно и для компашки Путина, и для Украины, и для США who is who. Кто с нами, а кто против нас. Кого «давить», а кого Путину нужно холить и лелеять. И можно прогнозировать, что уже в обозримом будущем присутствие в черном списке станет гротескным поводом для гордости среди российских чиновников и «кошельков». «Кремлевский доклад» скрепная политика РФ превратит в мерило лояльности и патриотизма. Так что Кудрину, Чубайсу и другим пора напрячься.

Владислав Гирман и Максим Михайленко, «Деловая Столица»