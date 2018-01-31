США намерены ввести новые санкции против фигурантов списка «кремлевского доклада»

Глава Минфина США пообещал наложить санкции против россиян из «кремлевского доклада».Не смотря на то, что Трамп накануне заявил, что имеющийся перечень финансовых санкций против России достаточный и отказался его расширить

Глава министерства финансов США Стивен Мнучин заявил, что администрация Дональда Трампа наложит финансовые санкции на десятки состоятельных россиян из «кремлевского доклада». Об этом Мнучин сообщил на слушании в сенатском комитете по делам банков, жилищного строительства и проблем городов, передает издание «The Hill».

Он отметил, что опубликованный «кремлевский доклад» не станет заменителем для финансовых ограничений россиян.

«Это ни в коем случае не должно толковаться в том смысле, что мы не введем санкций против кого-то из этого списка», – отметил Мнучин.

Глава Минфина США сделал соответствующее заявление после того, как Трамп накануне заявил, что имеющийся перечень финансовых санкций против России достаточный и отказался его расширить.

«Гуляй Поле» напоминает, что министерство финансов США опубликовало так называемый «Кремлевский доклад», содержащий список лиц, на которые с большой вероятностью распространятся санкции США.

Всего в докладе 210 имен – 114 крупных чиновников и руководителей госкомпаний, а также 96 олигархов. Ниже представлен полный список лиц фамилии которых включены в «Кремлевский доклад» на русском языке.

Администрация президента:

1. Антон Вайно

2. Алексей Громов

3. Сергей Кириенко

4. Магомедсалам Магомедов

5. Владимир Островенко

6. Дмитрий Песков

7. Владислав Китаев

8. Андрей Белоусов

9. Лариса Брычева

10. Владислав Сурков

11. Игорь Левитин

12. Владимир Кожин

13. Юрий Ушаков

14. Андрей Фурсенко

15. Николай Цуканов

16. Константин Чуйченко

17. Евгений Школов

18. Игорь Щеголев

19. Александр Бедрицкий

20. Сергей Глазьев

21. Сергей Григоров

22. Герман Клименко

23. Антон Кобяков

24. Александра Левицкая

25. Владимир Толстой

26. Михаил Федотов

27. Вениамин Яковлев

28. Артур Муравьев

29. Гарри Минх

30. Михаил Кротов

31. Анна Кузнецова

32. Борис Титов

Полпреды:

1. Михаил Бабич

2. Александр Беглов

3. Игорь Холманских

4. Сергей Меняйло

5. Алексей Гордеев

6. Владимир Устинов

7. Олег Белавенцев

8. Юрий Трутнев

А также:

1. Александр Маншосин

2. Владимир Чернов

3. Олег Говорун

Правительство РФ:

1. Дмитрий Медведев

2. Игорь Шувалов

3. Сергей Приходько

4. Александр Хлопонин

5. Виталий Мутко

6. Аркадий Дворкович

7. Ольга Голодец

8. Дмитрий Козак

9. Дмитрий Рогозин

10. Михаил Абызов

11. Александр Ткачев

12. Владимир Пучков

13. Николай Никифоров

14. Михаил Мень

15. Владимир Мединский

16. Сергей Шойгу

17. Максим Орешкин

18. Ольга Васильева

19. Александр Новак

20. Александр Галушка

21. Антон Силуанов

22. Сергей Лавров

23. Вероника Скворцова

24. Денис Мантуров

25. Владимир Колокольцев

26. Александр Коновалов

27. Максим Топилин

28. Сергей Донской

29. Лев Кузнецов

30. Павел Колобков

31. Максим Соколов

Другие чиновники:

1. Валентина Матвиенко

2. Сергей Нарышкин

3. Вячеслав Володин

4. Сергей Иванов

5. Николай Патрушев

6. Владимир Булавин

7. Валерий Герасимов

8. Игорь Коробов

9. Рашид Нургалиев

10. Георгий Полтавченко

11. Сергей Собянин

12. Юрий Чайка

13. Александр Бастрыкин

14. Виктор Золотов

15. Дмитрий Кочнев

16. Александр Бортников

17. Андрей Артизов

18. Юрий Чиханчин

19. Александр Линец

20. Александр Колпаков

21. Валерий Тихонов

Главы госкомпаний:

1. Алексей Миллер

2. Игорь Сечин

3. Герман Греф

4. Олег Белозеров

5. Андрей Костин

6. Сергей Чемезов

7. Олег Бударгин

8. Борис Ковальчук

9. Алексей Лихачев

10. Николай Токарев

11. Андрей Акимов

12. Наиль Маганов

13. Виталий Савельев

14. Андрей Шишкин

15. Юрий Слюсарь

16. Николай Шульгинов

17. Сергей Горков

18. Сергей Иванов мл.

19. Роман Дашков

Олигархи:

1. Александр Абрамов

2. Роман Абрамович

3. Араз Агаларов

4. Фархат Ахметов

5. Вагит Алекперов

6. Игорь Алтушкин

7. Алексей и Дмитрий Ананьевы

8. Василий Анисимов

9. Роман Авдеев

10. Петр Авен

11. Елена Батурина

12. Алексей Богачев

13. Владимир Богданов

14. Леонид Богуславский

15. Андрей Бокарев

16. Олег Бойко

17. Николай Буйнов

18. Олег Дерипаска

19. Александр Джапаридзе

20. Леонид Федун

21. Глеб Фетисов

22. Михаил Фридман

23. Александр Фролов

24. Филарет Гальчев

25. Сергей Галицкий

26. Валентин Гапонцев

27. Сергей Гордеев

28. Андрей Гурьев

29. Юрий Гущин

30. Михаил Гуцериев

31. Саидсалам Гуцериев

32. Зараб Илиев

33. Дмитрий Каменщик

34. Вячеслав Кантор

35. Самвел Карапетян

36. Евгений Касперский

37. Сергей Кацыев

38. Сулейман Керимов

39. Игорь Кесаев

40. Даниил Хачатуров

41. Герман Хан

42. Виктор Харитонин

43. Александр Клячин

44. Петр Кондрашев

45. Андрей Косогов

46. Юрий Ковальчук

47. Андрей Козицын

48. Алексей Кузьмичев

49. Лев Кветной

50. Владимир Лисин

51. Анатолий Ломакин

52. Зиавудин Магомедов

53. Игорь Макаров

54. Искандер Махмудов

55. Александр Мамут

56. Андрей Мельниченко

57. Леонид Михельсон

58. Юрий Мильнер

59. Борис Минц

60. Андрей Молчанов

61. Алексей Мордашов

62. Вадим Мошкович

63. Александр Несис

64. Год Нисанов

65. Александр Пономаренко

66. Сергей Попов

67. Владимир Потанин

68. Михаил Прохоров

69. Дмитрий Пумпянский

70. Мегдет Рахимкулов

71. Андрей Рапопорт

72. Виктор Рашников

73. Аркадий и Борис Ротенберги

74. Дмитрй Рыболовлев

75. Айрат Шаймиев

76. Радик Шаймиев

77. Кирил Шамалов

78. Юрий Шефлер

79. Альберт Шигабатдинов

80. Микаил Шишханов

81. Леонид Симановский

82. Андрей Скоч

83. Александр Скоробогатко

84. Рустем Султеев

85. Александр Светлаков

86. Геннадий Тимченко

87. Олег Тиньков

88. Роман Троценко

89. Алишер Усманов

90. Виктор Вексельберг

91. Аркадий Волож

92. Вадим Якунин

93. Владимир Евтушенков

94. Гавриил Юшваев

Ранее отмечалось, что этот список не является санкционным и не предполагает введение каких-либо ограничений против включенных в него людей.

«Гуляй Поле» ранее сообщало, что в Конгрессе США Белым домом был проведен засекреченный брифинг о введении санкций в отношении оборонного сектора и разведслужб России. Об этом заявил сенатор-демократ Бен Кардин, передает РИА «Новости».

Сенатор отказался обсуждать детали, но заверил, что сосредоточит усилия на том, чтобы отслеживать сделки российской стороны в оборонном секторе.

«США должны быть готовы наложить санкции, когда закон будет явно нарушен. Администрации нельзя расслабляться в этом направлении, и я ожидаю частый и регулярный диалог по этому вопросу», – заявил Кардин.

Сенатор не уточнил, о чем идет речь, однако, очевидно, он имел в виду «кремлевский доклад»: «Я не буду обсуждать секретные дискуссии, но я сосредоточен на этих санкциях и продолжу осуществлять активный надзор, чтобы возможности российского правительства осуществлять торговлю были существенно затруднены».

Согласно докладу частной американской разведывательно-аналитической компании Stratfor, российские элиты, в отношении которых, как ожидается, США введут новые санкции, делятся на четыре категории: высшие кремлевские чиновники, близкие к Путину; сторонники, которые помогают ему удержаться у власти; чиновники, ответственные за финансы; олигархи, сколотившие капитал в 90-х.

Администрация Дональда Трампа вряд ли примет самые строгие меры в рамках готовящегося пакета санкций в отношении окружения президента РФ Владимира Путина. Такое мнение выразили аналитики американского телеканала CNBC.

Как известно, в понедельник в действие вступят в силу несколько основных положений Акта о противодействии противникам Америки путем введения санкций (CAATSA). В законопроекте будут изложены 12 мер, из которых Белый дом, по оценке аналитиков, скорее всего пойдет лишь на пять.

Эти меры различаются по интенсивности: от запрета на определенные экспортные лицензии и корпоративные визы для санкционированных организаций, до запрета всех банковских переводов, связанных с «интересами санкционированных лиц» под юрисдикцией США.

«Белый дом скорее всего выберет пять из 12 мер CAATSA, которые будут иметь относительно минимальное влияние, но нельзя исключать, что некоторые из более строгих санкций все же применят», – сказал старший аналитик по политическим рискам в AKE Group Максимилиан Хесс.

«The Hill»