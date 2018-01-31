Россия и Япония: в чем принципиальная разница проектов строительства государства

Золотые времена, когда можно было красть в России, а тратить в развитом мире западной цивилизации, заканчиваются. Лавочка практически закрылась и теперь российские элиты крепко повязаны со своим собственным народом. Потонут ли они вместе и попытаются спастись?

Япония – один из самых успешных примеров «догоняющего развития», а также первая азиатская страна, у которой получилось догнать Запад. При этом до самой середины 19-го века там была чересполосица феодальных княжеств, разнообразие вассальных связей, строгое деление на сословия (аристократы, самураи, торговцы, крестьяне и т.д), обладавшие разным правовым статусом. В общем, вся та «цветущая сложность», которая, мягко говоря, плохо сочетается с современной рыночной экономикой. И вот буквально за десяток-другой лет одни традиционные институты сносят катком, другие хитрым образом ставят на службу новому порядку. И вскоре Япония оказывается на одном уровне со старейшими европейскими державами, пишет Telegram-канала «Политота».

Вопрос: как так получилось, что японское общество шло к этой цели? Ведь мы понимаем, что «общество» – это фикция. В действительности есть разнообразие интересов групп и индивидов. На каждом этапе развития японские элиты могли наплевать на общее благо и начать заботиться лишь о себе – стать компрадорами, сколотить состояния за счет распродажи национальных ресурсов. Но вместо этого – реформы, добровольный отказ от привилегий, развитие экономики. Выручка от работы традиционных отраслей (чай, шелк, хлопчатобумажные изделия и т.д.) пошла не на роскошь, а на инвестиции в обрабатывающую и тяжелую промышленность. Одной государственной волей это не объяснишь (тем более, что происходило оно в формате частно-государственного партнерства). Здесь нужен был именно широкий общественный консенсус.

Причин много, но одна из важнейших (на взгляд Telegram-канала «Политота») – мир в то время еще не был глобальным. А потому не было возможности наворовать в родной стране, разрушив ее экономику, чтобы затем свалить в развитую западную юрисдикцию и наслаждаться там всеми благами. Японские элиты понимали, что их будущее неразрывно связано с Японией, а их личный статус в мире зависит от статуса их народа. Сейчас все иначе. Зачем создавать национальную банковскую систему, если можно пользоваться швейцарской? Зачем иметь независимые суды на родине, когда олигархам удобно судиться в Лондоне? К чему иметь нормальную полицию, если ваши дети живут в Монако, а сами вы проноситесь по улицам на черных джипах с мигалками? Это «темная сторона глобализации».

Именно в этом контексте следует рассматривать предложенный нынче минфином США новый санкционный список, куда вошла пара сотен российских элитариев. Именно как постепенную компенсацию недостатков глобализации. Понятный и недвусмысленный сигнал: мол, ребята, золотые времена, когда можно было красть там, а тратить здесь, заканчиваются. Лавочка закрывается. Теперь вы снова повязаны со своим народом. И, если что, пойдете на дно вместе с ним. Справедливо ли это? Более чем. Поэтому – больше санкций, хороших и разных!

Telegram-канала «Политота»