Российский БПЛА Орлан-10 состоит из деталей производства США и других стран — фотоотчет

Как и в случае с контролерами промышленной автоматизации «Siemens» российская компания импортозамещения на деле свелась к закупке импортного оборудования узлов и деталей. После того, как его подкрасят и переклеивают бирки – его выдают за произведенное в России.

Многофункциональный беспилотный летательный комплекс «Орлан-10» активно используется ВС РФ в боевых действиях против Украины на Донбассе. В открытых источниках заявлено, что комплекс разработан российским предприятием «Специальный технологический центр» и входит в состав российской единой системы управления тактического звена, реализующей концепцию сетецентрической войны, об этом сообщает «InformNapalm».

Оказалось, что от российского производителя там только корпус и навигационный приемник МНП-М7. Да и тот создан на базе микросхемы ADSP-BF534 американской компании Analog Devices.

Остальные комплектующие: GPS-треккер, стартер-генератор, двигатель, модуль зажигания, полетный контроллер, модуль передачи телеметрии и GPS-модуль произведены в США, Японии, Китае и других странах. Эти технологии относятся к товарам двойного назначения, которые Россия закупает и использует в военных целях.

«Гуляй Поле» ранее сообщало, что в зоне АТО военные сбили три российских беспилотника «Орлан-10» с начала перемирия.

Этот тип беспилотника-разведчика способен создавать карты местности в 3D. Получается, что с 23 декабря, когда началось новогодне-рождественское перемирие на Донбассе, украинские подразделения противовоздушной обороны сбили уже третий вражеский беспилотник, сообщает пресс-центр штаба АТО.

«Гуляй Поле» напоминает, что, как ранее сообщалось, распаренная в России компания импортозамещения на деле свелась к закупке устаревшего, и зачастую уже снятого с производства, оборудования. После того, как его подкрасят и переклеивают бирки – его выдают за произведенное в России.

Информацию об этом публиковало «Гуляй Поле» со ссылкой на «Geektimes». Из проведенного расследования выяснилось, что российская компания «СибКом» закупает устаревшие контролеры применяемые в промышленной автоматизации.

Контролеры перекрашивают в иной цвет, наклеивают новые бирки заместо фирменных от «Siemens» и после этого компания участвует в тендерах на построение комплексных систем автоматизации.

В частности выяснилось, что предлагаемый компанией «СибКом» программируемый логический контролер (ПЛК) СК-1000 – это в точности ПЛК 6ES7214-1HG40-0XB0 компании «Siemens», а ПЛК СК-4000 – это в точности модель ПЛК 6ES7412-3HJ14-0AB0 от «Siemens».

Компания специализируется на комплексных решениях в области автоматизации, телемеханизации, пожарной и охранной сигнализаций, сетей связи и информационной безопасности технологических объектов.

Можно подчеркнуть, что специалисты при изучении представленных компанией линеек продукции не обнаружили ни одного изделия, которое не являлось бы оборудование крупных, как правило с мировой известностью, производителей. Возникают вопросы с законностью деятельности компании, все производство которой сводится к покраске и переклейке бирок.

Компания «СибКом» таким образом выполнила уже более 100 проектов по заказам российских корпораций и их дочерних компаний работающих в нефтегазовой отрасли России. Дело в том, что по текущему российскому законодательству, если в тендере участвуют отечественные производители чье оборудование соответствует или превосходит иностранные предложения, то заказчик просто обязан принять это предложение. А оборудование хотя и устаревшее, но соответствует – вед это, например тот же самый «Siemens» и есть, только перекрашенный и с переклеенными бирками.

Среди клиентов компании «СибКом» можно выделить следующие корпорации и дочерние компании крупных корпораций нефтегазовой отрасли России: ЗАО НК «Нобель Ойл»; ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз»; ОАО «НК «Роснефть»; ООО «РН – Уватнефтегаз»; ООО «Славнефть-Нижневартовск»; ООО «Газпромнефть-Восток»; ООО «ЛУКОЙЛ-Коми»; ООО «РН-Няганьнефтегаз»; ООО «Башнефть-Полюс»; ООО «Газпромнефть Новый порт»; ТПП «Лукойл-Усинскнефтегаз»; ООО «СН-Газдобыча» НК «Альянс»; ООО «Газпромнефть-Развитие» Филиал «Мессояха». Как мы видим среди заказчиков «Роснефть» и дочерние компании «Газпромнефти», контрольный пакет акций которой принадлежит «Газпрому». Впечатляет и география работ «СибКома» – выполнены заказы клиентов и в Центральной Россия; на Урале и Предуралье; отдельно можно выделить выполнение заказов в республиках Башкортостан, Коми; а так же в Тюменской и Томской областях; и отдельно – в Ханты-Мансийском, Ямало-Ненецком и Ненецком автономные округа.

«Я работаю на Приобском месторождении специалистом АСУ, так я даже не знал, что у нас используются их контроллеры. Странно – правда. Ну, наверное, я не соответствую занимаемой должности, раз не знаю своих поставщиков», – комментирует ситуацию один из специалистов проводивших изучение деятельности компании «СибКом».

«InformNapalm»