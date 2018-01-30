В России полным ходом идет компания «Битва за Telegram»

Более 7000 пользователей Telegram решили судиться с ФСБ.

ФСБ обвиняют в незаконных требованиях предоставить коды для шифрования переписки пользователей мессенджера. Более 7000 пользователей мессенджера Telegram решили поучаствовать в кампании «Роскомсвободы» по поиску желающих судиться с ФСБ из-за требования предоставить спецслужбам информацию, позволяющую декодировать переписку пользователей, передает «Левый Берег» со ссылкой на сообщение сайта «Роскомсвободы».

Как рассказал «Новой Газете» руководитель организации Павел Чиков, юристы правозащитной организации «Агора» будут им помогать составлять административные иски. «В декабре прошлого года «Роскомсвобода» объявила кампанию по поиску желающих среди пользователей Telegram судиться с ФСБ о незаконных, по их мнению, требованиях предоставить коды для шифрования переписки пользователей. На этот призыв за два месяца откликнулись более семи тысяч человек», – рассказал Чиков.

По его словам, сейчас начался второй этап кампании. Всем, кто решил присоединиться к коллективному иску, рассказывают, как нужно действовать с юридической точки зрения. Для этого в Telegram создали чат для вопросов-ответов. Пока в нем несколько десятков человек.

«Мы пойдем до конца, обратившись в каждую инстанцию национальных и международных судов, включая ЕСПЧ и Венецианскую комиссию Совета Европы, требуя защиты наших цифровых прав от произвола российских спецслужб», – говорится на сайте «Роскомсвободы».

Работу юристов координирует адвокат Саркис Дарбинян. Он же будет подавать в Тверской суд Москвы коллективный иск от 20 человек. По словам Чикова, административный иск к ФСБ планируется подать уже в феврале. Точная дата пока не оглашается.

«Агора» выступает партнером кампании. «Как известно, мы ведем дела двух журналистов — Александра Плющева и Олега Кашина, которые первыми обратились с исками к ФСБ», — отметил Чиков.

Журналист Олег Кашин и радиоведущий «Эха Москвы» Александр Плющев подали иск к ФСБ в конце октября 2017 года. Они возражали против требования предоставить ключи шифрования переписки, настаивая, что это затрагивает право на тайну переписки. Мещанский суд Москвы отказался рассматривать этот иск.

ФСБ ранее требовала от Telegram предоставить доступ к переписке шести пользователей. Об этом стало известно в сентябре после того, как суд в Москве принял решение оштрафовать мессенджер на 800 тыс. рублей из-за отказа от сотрудничества с ведомством. Представители Telegram обжаловали решение о штрафе. Тогда стартовала кампания «Роскомсвободы» под названием «Битва за Telegram».

В декабре «Гуляй Поле» сообщало со ссылкой на «Русскую службу BBC», что компания Telegram Messenger LLP подала в Верховный суд России иск с просьбой признать недействующим приказ ФСБ о предоставлении спецслужбе данных для расшифровки сообщений интернет-пользователей.

Об этом «Ведомостям» рассказал адвокат Рамиль Ахметгалиев, представляющий компанию, об этом сообщает «Русская служба BBC».

Один из серьезных недочетов, которые нашли в документе юристы Telegram, — приказ издан не уполномоченным на то органом. По закону устанавливать порядок взаимодействия организаторов распространения информации в сети интернет с госорганами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность или обеспечение безопасности, — прерогатива правительства, а не ФСБ. Кроме того, приказ был принят за несколько дней до вступления в силу поправок из «пакета Яровой».

В иске также отмечается, что приказ дает ФСБ внесудебный доступ к сведениям, составляющим тайну переписки, хотя по закону это возможно только по решению суда и при расследовании преступлений по меньшей мере средней тяжести.

Газета напоминает, что в октябре мессенджер был оштрафован на 800 тысяч рублей (примерно $13,5 тысяч) за отказ предоставить ФСБ ключи для декодирования переписки своих пользователей, признав виновным в неисполнении федерального закона о хранении, исполнении и передаче информации.

«Ведомости» также отмечают, что Telegram может стать первым мессенджером, заблокированным в России за отказ предоставить данные о пользователях. Владелец Telegram Павел Дуров уже предоставил данные, необходимые для включения в реестр распространителей информации, но сразу предупредил: сотрудничать с ФСБ он не будет. Теоретически блокировка Telegram может произойти еще до Нового года. Впрочем, уточняет собеседник издания, Дуров подготовился к такому развитию событий, предусмотрев специальные расширения для мессенджера, позволяющие обойти запрет.

«Левый Берег»