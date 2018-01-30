Нацлидер России считает «кремлевский доклад» недружественным шагом США

Путин отреагировал на «кремлевский список» США. По мнению нацлидера в этом списке оказались все 146 миллионов россиян.

Президент России Владимир Путин заявил, что так называемый «кремлевский список» осложняет российско-американские отношения, но пока РФ отвечать на этот «недружественный шаг» не будет. Об этом он объявил на встрече с доверенными лицами, которая транслировалась в эфире российских телеканалов.

Путин сказал, что за каждым фигурантом американского списка «стоят рядовые граждане России, трудовые коллективы».

«По сути, всех нас, все 146 миллионов занесли в некий список. В чем смысл таких действий — я не понимаю. Но это, безусловно, недружественный акт. Он осложняет и без того сложные российско-американские отношения и наносит ущерб международным отношениям в целом», – сказал российский президент.

По словам Путина, Россия ждала этого списка и готова была принять серьезные меры в ответ, но пока «воздержится от этого решения».

«Но мы будем следить за тем, как ситуация развивается на практике. Там есть еще какой-то секретный список. В нем, говорят, есть еще фамилии с какими-то звездочками. Надо разобраться с этим. Мы не заинтересованы в сворачивании отношений с США, мы наоборот хотим их развивать», – сказал Путин.

Напомним, Министерство финансов США опубликовало так называемый «кремлевский доклад», в котором перечислены имена приближенных к президенту РФ Владимиру Путину российских чиновников и бизнесменов.

В списке 96 российских олигархов, чье состояние оценивается в сумму более $1 млрд. Кроме того, в списке 114 фамилий чиновников, а также руководителей государственных компаний.

«Гуляй Поле»