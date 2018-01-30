Пощечина Кремлю от властей США

«Кремлевский доклад» – звонкая пощечина многим. Министру иностранных дел Лаврову, например – дипломатов обычно не включали ни в какие списки, когда вводили санкции, скажем, против людей Лукашенко или Венесуэлы.

Наш МИД удостоился такой редкой «чести». Это черная метка так называемым «системным либералам» – см., например, Дворковича, Силуанова и Шувалова. Про олигархов не говорю, пишет Константин Эггерт на своем Telegram-канале.

Это символический документ долгосрочного действия, подвешивающий две сотни самых влиятельных людей России. Они теперь вынуждены гадать – дадут не дадут визу, заключат не заключат сделку.

«Список» окончательно делает бессмысленным для американцев и европейцев все дискуссии про «башни Кремля» и «кланы». Все – экипаж одного корабля, согласно списку.

Напомню: список – фактическое приложение к закону о противодействии, в котором указаны три причины его составления. Это Украина, вмешательство в американские выборы и нарушение прав человека. С этим все двести с лишним человек теперь будут ассоциироваться.

По сути, это очень напоминает приговор с отложенным исполнением.

PS. Параллельный секретный доклад минфина конгрессу, видимо, содержит детали теневых бизнес связей и данные о родне «списочного состава».

Константин Эггерт