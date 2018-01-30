Сепаратизм российских регионов становится серьезной угрозой для Москвы

Стремление народов к самоопределению станет причиной распада России. Рассматриваются различные сценарии такого распада.

По данным исследования «Левада-центра», 50% россиян считают сепаратизм серьезной проблемой РФ. Политические элиты поняли эту опасность гораздо раньше. Путин обвинил «вдохновителей терактов» в стремлении к распаду страны еще в 2004-м, после чудовищной зачистки в Беслане, когда вместе с 28 террористами уничтожили 314 заложников, среди которых – 186 детей. Об этом в своем блоге пишет на «Я – Корреспондент» правовед Василь Костицький.

Существует экспертное мнение, что раскол РФ может пройти по границам восточнославянской, исламской (Северный Кавказ и Поволжье) и буддистской (Калмыкия, Тува, Бурятия) культур. По другим прогнозам, распад России произойдет с отделения Сибири и Дальнего Востока, выделения территорий, тяготеющих к Балтике и автономизацией Юга России и Поволжья.

Интересно, что и прокремлевские, и независимые эксперты считают такую перспективу реальной. К примеру, директор программы «Экономическая политика» московского Центра Карнеги Андрей Мовчан полагает, что «страны под названием «Россия» на этом месте к концу XXI века не будет, а будет что-то другое».

Эксперты называют кризис центральной власти достаточным условием для начала распада РФ. Он возможен в результате массовых протестов в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Красноярске, Казани… Такое развитие событий ускорится в случае втягивания России в «большую» войну против Украины или на Ближнем Востоке.

Экономический кризис, а вместе с ним сокращение бюджетных субвенций подогревает сепаратистские настроения на Северном Кавказе. Дальнейшее сокращение бюджетных отчислений сведет к нулю интерес местных элит к пребыванию в составе РФ.

https://politua.org/2018/01/30/34826/

По мнению российского историка Михаила Ямпольского, когда у Путина кончатся деньги, первой от России отколется Чечня. Демарш Кадырова произведет тектонический «сдвиг» в регионе. Дагестан, более крупный и менее однородный, чем Чечня, рискует распасться сразу на несколько частей. Следующими в очередь «на выход» станут регионы Сибири и Поволжья. Сепаратистские настроения активны на Урале, Дальнем Востоке, в Поволжье, Сахп (Якутии), Калининграде и Карелии.

В некоторых регионах РФ – Дагестане, Чечне, Ингушетии, Татарстане, Башкортостане, Туве – причиной сепаратизма является национальный фактор. В других — Коми, Якутии, Ямало-Ненецком, Ханты-Мансийском и Таймырском округах – это объясняется желанием элит зарабатывать самостоятельно на разработке полезных ископаемых. К примеру, молодежная организация «Кук буре» (Небесный волк) открыто ставит целью суверенитет Башкортостана. Ее деятельность пользуется негласной поддержкой руководства республики, отвергающего требования ФСБ о ее запрете.

Население Дальнего Востока, Курильских островов и Калининграда экономически больше связано с Китаем, Японией и Германией с Польшей, чем с Россией. При этом и Дальний Восток, и Калининград (бывший немецкий Кенигсберг) – самодостаточные территории, способные развиваться вне пребывания в составе РФ.

В обоих случаях наблюдается недовольство местных элит и населения социально-экономической политикой центра. К примеру, Дальний Восток – наименее заселенный, практически вымирающий регион РФ. В приграничных субъектах РФ там живет до 6 млн человек. А у соседнего Китая в трех приграничных провинциях – около 100 млн. Таким образом при определенном раскладе никто и ничто не помешает Китаю и Японии быстро и уверенно аннексировать спорные территории.

Среди вариантов распада России, обсуждаемых российскими и зарубежными экспертами, предполагается образование на ее территории 10-20 новых независимых государств, с переходом части земель под контроль Китая и Японии.

Дмитрий Синченко, аналитик Радио Свобода, считает что распад России приведет к поглощению ее территорий соседними государствами. По его мнению, часть Сибири и Дальнего Востока войдет в состав Китая, северо-западные области и Санкт-Петербург перейдут к Финляндии, Крым и юг России, кроме мусульманских республик, уже сегодня тяготеют к Украине.

Присоединение обломков РФ к цивилизованным странам позволит им сохранить политическую стабильность и национальную идентичность, а миру – избежать радикального сценария. Скорее всего, такой вариант поддержали бы мировые геополитические центры – США, ЕС, Китай, Британия, Япония.

Более того, они стали бы главными инвесторами вынужденной ассимиляции народов некогда могущественной Российской Федерации. Ведь в случае усиления там центробежных настроений ключевым игрокам придется решать проблему российского ядерного оружия. И в их интересах – пристроить бесхозные территории в хорошие руки до того, как местные «гиркины» объявят там «народные республики» со всеми вытекающими последствиями.

«Гуляй Поле»