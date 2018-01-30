В России провозгласили Кубанскую народную республику

Градус сепаратизма на Кубани дошел до создания Комитета освобождения Кубани, который в 2017-м провозгласил суверенную Кубанскую народную республику (КуНР).

Когда РФ ввязывается в очередную геополитическую авантюру – аннексию Крыма, агрессию на Донбассе или войну в Сирии, то почти всегда этот «театр» – для внутреннего зрителя. То, что цивилизованный мир считает безумным трэшем, для России – цемент, скрепляющий ее раздираемое противоречиями общество, пишет правовед Василь Костицький в своем блоге на «Я – Корреспондент».

Попытки анализировать действия Кремля по законам формальной логики обречены. Ведь все международные «прожекты» Кремля последних 10 лет каждый раз делали Россию более слабой, бедной и зависимой. Но при этом внешние конфликты долгое время позволяли Путину сглаживать внутренние противоречия в обществе. Наличие внешнего врага до определенного времени сдерживало сепаратизм, рвущийся наружу в РФ.

Сегодня показная игра мускулами уже не может скрыть дряблости «кремлевского пациента». Российское общество не готово бюджетные пробоины залатывать сомнительными геополитическими «победами». Его ответом власти стал рост сепаратистских настроений практически на всех территориях РФ.

Многие российские и международные эксперты, оценивая масштабы сепаратизма в РФ, считают распад империи неизбежным в относительно недалекой перспективе. По их мнению, анализировать стоит не очевидный крах РФ, а его вариативность. Может быть мягкий вариант по типу крушения СССР и жесткий – югославский.

Украине в этих процессах отводится роль базового центра притяжения своих исторических территорий (Крым, Кубань, Белгородская, Курская, Калужская области…).

Одним из сильнейших очагов неприятия режима Путина в РФ в последние годы стал Краснодарский край.

Эту неприязнь разделяют и общество, и политические элиты. Заострение политического сепаратизма в крае объясняется сопротивлением кремлевской политике замещения коренных жителей выходцами из Кавказа.

Градус сепаратизма дошел там до создания Комитета освобождения Кубани, который в ноябре 2017-го провозгласил суверенное государство Кубанская народная республика (КуНР). На официальном портале КуНР было объявлено о начале борьбы за местные выборы, по завершении которых власть в республике будет осуществлять Комитет освобождения Кубани.

При этом было заявлено о необходимости установить добрососедские, равноправные отношения с Украиной, с которой КуНР связывают «исторические, культурные и ментальные связи». Еще одним импульсом к провозглашению республики стал «Марш за федерализацию Кубани», проведенный активисткой Дарьей Полюдовой в 2014-м.

Политическое обострение в некогда нейтральном крае стало болезненным открытием для Москвы. Там не ожидали, что именно Кубань займет на карте российского сепаратизма наиболее радикальную нишу.

Показательно, что ни один представитель краснодарской элиты публично не осудил радикализм Кубанской народной республики. Такое развитие событий объясняется тем, что в Краснодарском крае сильны традиции Кубанской народной республики начала ХХ столетия. Интересно, что исторический фундамент кубанской государственности в 1918 году создавали бойцы КуНР и УНР, воевавшие против Москвы. Корни кубанского сепаратизма растут из казацкого Донского союза националистов. Во время Гражданской войны Всевеликое войско Донское выступало за создание государства «Юго-Восточный союз», которое должно было включать земли нынешней Украины и Краснодарского края.

В крае и сегодня чувствуется лояльное отношение к Украине, нетипичное для РФ. Эксперты не исключают, что в случае политической смуты в РФ на Кубани могут принять исторически обоснованное решение о вхождении в состав Украины.

Кстати, к этому готовятся и в Украине. В Киеве, к примеру, завершается общественное обсуждение по переименованию улиц Маршала Жукова и Милютенко в улицы Кубанской Украины и кубанского премьер-министра Василия Иваниса соответственно. И шансы увидеть эти названия на табличках улиц Лесного массива в Деснянском районе столицы достаточно велики.

По данным исследования «Левада-центра», 50% россиян считают сепаратизм серьезной проблемой РФ. Политические элиты поняли эту опасность гораздо раньше. Путин обвинил «вдохновителей терактов» в стремлении к распаду страны еще в 2004-м, после чудовищной зачистки в Беслане, когда вместе с 28 террористами уничтожили 314 заложников, среди которых – 186 детей.

Существует экспертное мнение, что раскол РФ может пройти по границам восточнославянской, исламской (Северный Кавказ и Поволжье) и буддистской (Калмыкия, Тува, Бурятия) культур. По другим прогнозам, распад России произойдет с отделения Сибири и Дальнего Востока, выделения территорий, тяготеющих к Балтике и автономизацией Юга России и Поволжья.

Интересно, что и прокремлевские, и независимые эксперты считают такую перспективу реальной. К примеру, директор программы «Экономическая политика» московского Центра Карнеги Андрей Мовчан полагает, что «страны под названием «Россия» на этом месте к концу XXI века не будет, а будет что-то другое».

Эксперты называют кризис центральной власти достаточным условием для начала распада РФ. Он возможен в результате массовых протестов в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Красноярске, Казани… Такое развитие событий ускорится в случае втягивания России в «большую» войну против Украины или на Ближнем Востоке.

Экономический кризис, а вместе с ним сокращение бюджетных субвенций подогревает сепаратистские настроения на Северном Кавказе. Дальнейшее сокращение бюджетных отчислений сведет к нулю интерес местных элит к пребыванию в составе РФ.

По мнению российского историка Михаила Ямпольского, когда у Путина кончатся деньги, первой от России отколется Чечня. Демарш Кадырова произведет тектонический «сдвиг» в регионе. Дагестан, более крупный и менее однородный, чем Чечня, рискует распасться сразу на несколько частей. Следующими в очередь «на выход» станут регионы Сибири и Поволжья. Сепаратистские настроения активны на Урале, Дальнем Востоке, в Поволжье, Сахп (Якутии), Калининграде и Карелии.

В некоторых регионах РФ – Дагестане, Чечне, Ингушетии, Татарстане, Башкортостане, Туве – причиной сепаратизма является национальный фактор. В других – Коми, Якутии, Ямало-Ненецком, Ханты-Мансийском и Таймырском округах – это объясняется желанием элит зарабатывать самостоятельно на разработке полезных ископаемых. К примеру, молодежная организация «Кук буре» (Небесный волк) открыто ставит целью суверенитет Башкортостана. Ее деятельность пользуется негласной поддержкой руководства республики, отвергающего требования ФСБ о ее запрете.

Население Дальнего Востока, Курильских островов и Калининграда экономически больше связано с Китаем, Японией и Германией с Польшей, чем с Россией. При этом и Дальний Восток, и Калининград (бывший немецкий Кенигсберг) – самодостаточные территории, способные развиваться вне пребывания в составе РФ.

В обоих случаях наблюдается недовольство местных элит и населения социально-экономической политикой центра. К примеру, Дальний Восток – наименее заселенный, практически вымирающий регион РФ. В приграничных субъектах РФ там живет до 6 млн человек. А у соседнего Китая в трех приграничных провинциях – около 100 млн. Таким образом при определенном раскладе никто и ничто не помешает Китаю и Японии быстро и уверенно аннексировать спорные территории.

Среди вариантов распада России, обсуждаемых российскими и зарубежными экспертами, предполагается образование на ее территории 10-20 новых независимых государств, с переходом части земель под контроль Китая и Японии.

Дмитрий Синченко, аналитик , считает что распад России приведет к поглощению ее территорий соседними государствами. По его мнению, часть Сибири и Дальнего Востока войдет в состав Китая, северо-западные области и Санкт-Петербург перейдут к Финляндии, Крым и юг России, кроме мусульманских республик, уже сегодня тяготеют к Украине.

Присоединение обломков РФ к цивилизованным странам позволит им сохранить политическую стабильность и национальную идентичность, а миру – избежать радикального сценария. Скорее всего, такой вариант поддержали бы мировые геополитические центры – США, ЕС, Германия, Китай, Британия, Япония.

Более того, они стали бы главными инвесторами вынужденной ассимиляции народов некогда могущественной Российской Федерации. Ведь в случае усиления там центробежных настроений ключевым игрокам придется решать проблему российского ядерного оружия. И в их интересах – пристроить бесхозные территории в хорошие руки до того, как местные «гиркины» объявят там «народные республики» со всеми вытекающими последствиями.

Василь Костицький, «Я – Корреспондент»