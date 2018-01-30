В США опубликовали «Кремлевский доклад»

В список лиц рассматриваемых в докладе внесено 210 фамилий. Среди них известные российские политики, чиновники и бизнесмены.

Министерство финансов США опубликовало так называемый кремлевский доклад. Об этом сообщается в пресс-релизе Минфина США, передает «ТАСС».

В нем перечислены имена приближенных к президенту России Владимиру Путину российских чиновников и бизнесменов.

Всего в список попали 210 имен: 96 российских бизнесменов и 114 политиков.

Среди фигурантов списка – глава администрации президента Антон Вайно, пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков, спикер Госдумы Вячеслав Володин, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, глава «Роснефти» Игорь Сечин, глава «Газпрома» Алексей Миллер, глава ФСБ Александр Бортников, предприниматели Роман Абрамович, Олег Дерипаска, Евгений Касперский, Сулейман Керимов.

Отмечается, что список не является санкционным и не предполагает введение каких-либо ограничений против включенных в него людей.

«Гуляй Поле» ранее сообщало, что в Конгрессе США Белым домом был проведен засекреченный брифинг о введении санкций в отношении оборонного сектора и разведслужб России. Об этом заявил сенатор-демократ Бен Кардин, передает РИА «Новости».

Сенатор отказался обсуждать детали, но заверил, что сосредоточит усилия на том, чтобы отслеживать сделки российской стороны в оборонном секторе.

«США должны быть готовы наложить санкции, когда закон будет явно нарушен. Администрации нельзя расслабляться в этом направлении, и я ожидаю частый и регулярный диалог по этому вопросу», — заявил Кардин.

Сенатор не уточнил, о чем идет речь, однако, очевидно, он имел в виду «кремлевский доклад»: «Я не буду обсуждать секретные дискуссии, но я сосредоточен на этих санкциях и продолжу осуществлять активный надзор, чтобы возможности российского правительства осуществлять торговлю были существенно затруднены».

Согласно докладу частной американской разведывательно-аналитической компании Stratfor, российские элиты, в отношении которых, как ожидается, США введут новые санкции, делятся на четыре категории: высшие кремлевские чиновники, близкие к Путину; сторонники, которые помогают ему удержаться у власти; чиновники, ответственные за финансы; олигархи, сколотившие капитал в 90-х.

Администрация Дональда Трампа вряд ли примет самые строгие меры в рамках готовящегося пакета санкций в отношении окружения президента РФ Владимира Путина. Такое мнение выразили аналитики американского телеканала CNBC.

Как известно, в понедельник в действие вступят в силу несколько основных положений Акта о противодействии противникам Америки путем введения санкций (CAATSA). В законопроекте будут изложены 12 мер, из которых Белый дом, по оценке аналитиков, скорее всего пойдет лишь на пять.

Эти меры различаются по интенсивности: от запрета на определенные экспортные лицензии и корпоративные визы для санкционированных организаций, до запрета всех банковских переводов, связанных с «интересами санкционированных лиц» под юрисдикцией США.

«Белый дом скорее всего выберет пять из 12 мер CAATSA, которые будут иметь относительно минимальное влияние, но нельзя исключать, что некоторые из более строгих санкций все же применят», – сказал старший аналитик по политическим рискам в AKE Group Максимилиан Хесс.

«ТАСС»