В России перевооружают армию новыми автоматами

Российские войска обзавелись новыми моделями автоматов. Это модернизация автомата Калашникова.

Военные РФ получили последние модели автоматов Калашникова АК-12 и АК-15 и автоматы АЕК-971 и АЕК-973. Об этом сообщила директор по внешним коммуникациям концерна «Калашников» София Иванова, передает «ФАН».

По ее словам, такое решение Минобороны России приняло по итогам испытаний, проходивших в 2017 году. При этом автоматы начали испытывать еще с 2011 года.

Автоматы АК-12 и АК-15, говорит Ивановаи, станут частью расхваленной россияннами экипировки «Ратник», которая именуют еще амуницией «солдата будущего».

Кроме того, официальная газета Минобороны России «Красная звезда» сообщила, что военное ведомство решило взять на вооружение не только автоматы производства «Калашникова», но и автоматы АЕК-971 и АЕК-973 разработки завода имени Дегтярева.

Отмечается, что АК-12 и АК-15 по простоте и надежности больше подходят для общевойсковых частей, а изделия Ковровского завода рекомендованы для различных спецподразделений.

«АК-12 – автомат калибра 5,45 миллиметра, а АК-15 – калибра 7,62 миллиметра, на них можно ставить магазины от предыдущих моделей соответствующих калибров. Предохранитель на этих автоматах имеет четыре положения: это, кроме блокировки огня, стрельба длинными очередями, очередь из двух выстрелов и одиночный выстрел. Оба автомата оснащенной планкой Пикаттини – рельсовым креплением для прицелов и других аксессуаров. На автоматы можно установить штык-нож, быстросъемный глушитель и 40-миллиметровые гранатометы ГП-25 и ГП-34», – говорится на официальном сайте производителя.

«ФАН»